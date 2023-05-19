Десятки музыкантов, двадцать концертов, множество музыкальных джазовый стилей  на одном большом фестивале

Нью-Орлеанский джаз – музыка радости и ярких эмоций, вот уже в пятый раз собирается покорить Тель-Авив-Яффо в дни фестиваля “Джаз Нью-Орлеана”. Фестиваль каждый год предоставляет свои площадки десяткам музыкантам, играющим в самых разнообразных джазовых стилях – от регтайма до блюза, от дикси до свинга, джаз инструментальный и вокальный – и на этот раз участниками фестиваля станут порядка ста лучших джазовых музыкантов со всего мира и из Израиля.

Фестиваль “Нью-Орлеан” в Тель-Авивском музее искусств – с 8 по 10 июня 2023 года

Фестиваль “Нью-Орлеан – Тель-Авив – Яффо”, пятый по счету, пройдет в Тель-Авивском художественном музее с 8 по 10 июня 2023 года, организатор фестиваля – продюсерская компания “Шамим – иргун ниуль веафака”

Джазовая музыка Нью-Орлеана, страстная и нежная, покорившая “город без перерыва” уже четырежды, возвращается триумфально в пятый раз на фестиваль с участием лучших музыкантов, джазовых певцов, аранжировщиков самых разных стилей и направлений. На протяжении трех дней уникальная джазовая культура юга Соединенных Штатов заполнит пространство Тель-Авивского музея искусств и открытых площадок находящегося рядом Центра сценических искусств, “зарядит” джазом атмосферу этого места, перенесет сюда из южных американских штатов все жанры родившегося там искусства – блюз, свинг, дикси, рэгтайм, бигтайм, спиричуалс и другие. Судите сами – вот только некоторые из музыкальных событий грядущего фестиваля:

«Дань джазовому фестивалю в Бреде в Нидерландах и музыке Нового Орлеана» – с участием известных джазовых исполнителей из Нидерландов

«Великие дуэты Луи Армстронга: Элла Фицджеральд и другие» – Дениз Гордон и Майкл Воркамп вместе с квартетом “Джонни Бостон” отдают дань уважения великим вокальным дуэтам.

“Посвящение Дюку Эллингтону” – участники группы SWATS почтят память великого композитора в честь его 125-летия.

“Женский блюз” – исполнительница музыки соул и блюз Дениз Гордон из Лондона в сопровождении выдающейся израильской пианисткой Хилой Кулик – с попурри чувственного женского джаза

«Нью-Орлеан Мамбо» – ритмы Латинской Америки и Нового Орлеана в необыкновенном красочном празднике.

“Trumpeter Summit” – трибьют-шоу великим трубачам. Программа полностью состоит из произведений для трубы с участием: Майкла Воркампа (Нидерланды), Мартина Ауэра (Германия) и Эли Премингера, аккомпанирующих группе Eli & The Chocolate Factory.

Праздник джаза завершится грандиозным шоу «Конец фестивального бала», когда на одной сцене соберутся вместе все гости фестиваля.

Трейлер фестиваля – https://youtu.be/ebBoivKhhrY

Подробности и приобретение билетов на концерты на сайте: https://bit.ly/3VGBBks или по телефону: 03-5733001

Стили – от рэгтайма до блюза, джаза, цыганского джаза (gypsy-jazz), свинга, буги-вуги,фри-джаза и других, сама история различных танцевальных стилей, которые развивались вместе с джазом Жизнерадостный джаз Нового Орлеана, покоряющий Тель-Авив-Яффо с 2018 года, возвращается с десятками концертов, в которых примут музыканты и коллективы из Израиля и из-за рубежа. В течение трех дней неповторимая джазовая культура американского юга наполнит наэлектризованной джазом атмосферой все пространство музея и открытых площадок вокруг. В гости к нам все музыкальные стили, родившиеся и выросшие в Новом Орлеане. Как и на всех мировых фестивалях, посвященных пышно расцветшей на американском юге джазовой культуре, в Израиле ценят и любят эту удивительную музыку, излучающую одновременно тепло, радость и зажигательные ритмы, и вместе с тем – печаль и меланхолию. Будет столько всего, что программа фестиваля напоминает качели – джазовые, разумеется. Легко летаем от стиля к стилю, от группы к группе. Веселый дух беззаботного города – родины джаза, выплеснется на сцены города без перерыва десятками концертов. В течение трех дней Тель-Авивский музей искусств и площадь перед музеем и перед Центром сценических искусств будут заполнены музыкой в новоорлеанском стиле. В программе фестиваля – десятки вокальных, танцевальных и музыкальных представлений.

В фестивале в этом году примут участие десятки джазовых исполнителей, выступающих на джазовых фестивалях по всему миру и специализирующихся на музыке Нового Орлеана. К веселой вечеринке также присоединятся израильские музыканты. Всего же в этот фестивале, который пройдет с8 по 10 июня в Тень-Авивском музее искусств и на площади перед ним, участвуют более 100 исполнителей и прозвучит традиционный джаз с индивидуальным подходом, прекрасными аранжировками и превосходными импровизациями…

Подробная программа – https://www.hotjazz.co.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза