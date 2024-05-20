Солисты постановки «Диалоги Кармелиток» спели в монастыре «Стелла Марис» в Хайфе

Верхнее фото – by Pierre-Anoine Chaumien

На днях солисты оперы «Диалоги Кармелиток» Франсиса Пуленка, которая будет впервые представлена в Израильской Опере с 28 мая по 3 июня в режиссуре Оливье Пи и под управлением маэстро Ашера Фиша, побывали на экскурсии в действующем монастыре кармелиток «Стелла Марис» в Хайфе – монастыре конгрегации Сестер Пресвятой Девы Марии горы Кармель (Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, HVMMC), чтобы познакомиться с монахинями-кармелитками и из первых уст услышать об истории их ордена, образе жизни и особенном сообществе.

В монастыре сегодня живут 18 монахинь, родом из разных стран мира. Они говорят на разных языках, вместе молятся, вместе молчат и ведут диалог с жизнью вне монастырских стен. Визит участников постановки тоже был диалогом: у монахинь к оперным солистам было не меньше вопросов, чем у певцов к ним. В монастыре прекрасно знают историю, на которой основана опера – реальную историю о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена событий Великой французской революции, когда шесть сестёр-монахинь, послушниц и служительниц были казнены в июле 1794 года во время террора Робеспьера по обвинению в фанатизме. Казненные во время якобинского террора четырнадцать монахинь и две служительницы Компьенского монастыря (он расположен в 72 км севернее Парижа) были причислены к лику блаженных в 1906 году папой Пием X.

Солистов Израильской Оперы пригласили послушать мессу, которую монашки поют в часовне, в отдельном помещении, где их не видно – как и происходит в опере, когда хор поет за кулисами (off stage). А в конце визита в монастырь солисты спели для монашек в специальном зале и удостоились бурных аплодисментов.

Солистка Израильской Оперы, Алла Василевицкая, исполняющая в этой постановке партию Мадам Лидуан, отмечает: «Это была очень интересная и очень познавательная поездка, произведшая на нас глубокое впечатление, хотя сам монастырь очень скромный, даже аскетичный. Но монахини в нем чрезвычайно приветливые, одухотворенные. Наш диалог с ними шел на французском языке – на том, на котором написана опера «Диалоги кармелиток». Сейчас в монастыре живут монахини из 11 стран, и все они учат иврит. Занятия ивритом – часть их распорядка дня, который начинается в 6 утра с молитвы и заканчивается вечерней мессой. Интересно, что ежедневно в этом распорядке выделятся час, посвящённый светской жизни: они могут общаться со своими семьями. Монахини прекрасно владеют интернетом и хорошо знают о том, что творится вокруг. Они молятся за израильский народ, за нас – израильтян, прося для нас радости и мира.

Сестры в курсе всех современных реалий, как и в курсе исторических событий, предшествующих созданию оперу «Диалоги кармелиток» Пуленка. Как известно, одна из монахинь – Мать Мария Воплощения Христа или Франсуаза Женевьева Филиппа выжила, так как была в отъезде по семейным делам и избежала общей участи. Она оставила записки, где описала происшедшие события и рассказала обо всех обезглавленных монахинях. Эта книга находится в монастыре и монахини, конечно же, с ней хорошо знакомы. Время от времени они ставят своего рода мини-спектакли по историям, изложенным Франсуазой Женевьевой Филиппой.

Нас пригласили послушать мессу, а потом мы сами исполнили сцены богослужения из «Диалогов кармелиток». Это было очень трогательно и очень полезно».

Это была важная встреча – волнующая, наполненная силой и смыслом. Как наполнена силой и смыслом сама опера Пуленка, использующего в опере тексты пяти песнопений католического обихода: «Qui Lasarum», «Ave Maria», «Ave verum corpus», «Salve Regina» и Veni Creator spiritus. Пуленк намеренно уклонился от возможности использования оригинальных певческих образцов монастырского обихода, хотя это, возможно, придало бы большую достоверность либретто.

Франсис Пуленк – один из самых значимых композиторов, которых дала миру Франция в XX столетии. Он вошел в историю музыки как участник творческого союза «Шести». В «Шестерке» – самый молодой, едва перешагнувший порог двадцатилетия, – он сразу завоевал авторитет и всеобщую любовь своим талантом, своими человеческими качествами и умением одаривать людей своей необыкновенной дружбой. «Франсис Пуленк – это сама музыка», – писал о нем французский композитор, один из участников «Шестёрки» Дариус Мийо, – «я не знаю другой музыки, которая действовала бы столь же непосредственно, была бы столь же просто выражена и достигала бы цели с такой же безошибочностью».

Пуленк сочинял как светскую, так и религиозную музыку, и эта двойственность отражала и его личную жизнь, колеблющуюся между светской и религиозной. Покинув свою католическую семью на юге Франции, Пуленк оказался в центре бурной арт-сцены Парижа 1920-х годов, где вращался в богемно-либеральных кругах, но после того, как его близкий друг погиб в автокатастрофе в 1936 году, композитор нашел утешение в лоне католического христианства. События Второй мировой войны укрепили веру Пуленка и придали новую глубину его творчеству, а произведения, написанные им после войны, продолжали воплощать разные стороны его личности в рамках его уникального музыкального языка. Большой художественный интерес представляют хоровые сочинения Пуленка на духовные тексты: Месса, «Литании к черной Рокамадурской богоматери», Четыре мотета на время покаяния. Позднее – в 1950-е годы будут созданы также «Stabat mater», «Gloria» и Четыре рождественских мотета.

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«Диалоги Кармелиток»

Опера Франсиса Пуленка (1957, Милан), в 3 действиях; либретто Жоржа Бернаноса.

Либретто основано на одноимённой пьесе Жоржа Бернаноса, написанной по немецкой новелле Гертруды Ле Форт (Gertrud von le Fort) «Последняя на эшафоте» («Die Letzte am Schafott»).

Постановщик – Оливье Пи

Дирижер – Ашер Фиш

Режиссер обновленной версии – Даниэль Иццо

Художник-постановщик и костюмер – Пьер-Андре Вайц

Художник по свету – Бертран Килли

При участии оркестра Израильской Оперы – Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и хора Израильской оперы под управлением Итая Берковича и солистов.

Действующие лица и исполнители:

Бланш (де ла Форс) / Blanche de la Force (сопрано) – Яэль Левита и Шакед Струль

Маркиз де ла Форс / Marquis de la Force (баритон) – Йонуц Паску

Шевалье де ла Форс / Chevalier de la Force (тенор) – Пьер-Антуан Шомайн

Мадам Лидуан / Madame Lidoine (сопрано) – Алла Василевицкая

Мадам де Круасси / Madame de Croissy (альт) – Шай Блох

Мать Мария / Mère Marie (меццо-сопрано) – Анат Чарны

Сестра Констанс / Constance (сопрано) – Шира Пачорник

Сестра Матильда / Mathilde (меццо-сопрано) – Ярден Киперман

Священник – Энтони Уэбб

А также: Одед Райх, Ади Эзра, Яир Полищук, Пнини-Леон Грубнер и Йоав Аялон

Даты представлений:

Вторник | 28.5.2024 | 19:30 | Премьера

Четверг | 30.5.2024 | 20:00

Пятница | 31.5.2024 | 13:00

Суббота | 1.6.2024 | 20:00

Понедельник | 3.6.2024 | 18:00

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво» – https://bit.ly/4aXPlh7

Текст подготовила Маша Хинич . Photos by Pierre-Anoine Chaumien. Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting