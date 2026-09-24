«Волшебная флейта» Моцарта открывает новый сезон Израильской оперы

Заглавное фото: Opera Dortmund. DIE ZAUBERFLÖTE. Morgan Moody — Papageno. Photo by Björn Hickmann

Израильская опера открывает новый сезон 2026-2027 «Волшебной флейтой» Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Оперного театра Дортмунда (Opernhaus Dortmund).

Режиссер — Николаус Хабьян. Дирижер — Дан Эттингер.

Спектакли состоятся с 16 по 29 октября 2026 года в Оперном театре Тель-Авива.

«Волшебная флейта» В. А. Моцарта — последнее произведение композитора для сцены, и написано оно не на итальянский, а на немецкий манер, в жанре зингшпиля: пение здесь чередуется с разговорными диалогами. Премьера прошла в Вене 30 сентября 1791 года, а через два месяца Моцарт скончался.

На первый взгляд, перед нами простая опера-сказка о победе добра над злом. На деле же это глубокое философское произведение, в котором есть и масонская символика (Зарастро — итальянизированная форма имени Зороастра, почитаемого масонами мудреца, философа, мага и астролога), и отголосок мечты о справедливой державе. А еще — веселая, фантастическая, полная загадочных, порой мистических превращений история о вечном поиске смысла жизни и обретении себя.

Представления «Волшебной флейты» в постановке Оперного театра Дортмунда планировались в прошлом сезоне. Тогда пришлось остановить репетиции и подготовку к премьере в связи с началом войны с Ираном. Занятые в спектакле солисты из-за границы были в те дни уже в Израиле и продолжали до последней минуты репетировать с оркестром, хором и постановочной группой. Сегодня они и их коллеги из Израиля и разных стран возвращаются на сцену со спектаклем, который откроет новый сезон. Израильская опера благодарит Оперный театр Дортмунда за поддержку, гибкость и сотрудничество, за согласие перенести постановку на другие даты. Израильская опера также благодарит солистов из Израиля и из-за рубежа, которые в свое время преданно продолжали репетировать вплоть до окончательного решения об отмене из-за войны.

«Волшебная флейта» В.А. Моцарта выделяется в классическом репертуаре сочетанием, которое редко дается так легко. Моцартовская музыка одновременно проста и сложна, забавна и глубока, доступна и загадочна.

Принц Тамино и птицелов Папагено отправляются спасти Памину, но вынуждены пройти ряд испытаний на пути к истине и любви. То, что начинается как простая история спасения, постепенно раскрывается как сложный мир, в котором не всегда ясно, кто олицетворяет свет, а кто — тьму, и в чем заключается истинная справедливость.

В центре этого мира — сильные женские образы: принцесса Памина, которой предстоит самой выбрать свой путь, и Царица ночи, предъявляющая ей жестокие требования. Одновременно через отношения Тамино и Памины опера говорит о жертве, свободе выбора и ответственности, о верности и о той тяге к любви, что остается неизменной в человеке.

Еще один увлекательный пласт «Волшебной флейты» — ее уже упомянутая связь с миром масонов, к которому принадлежали и Моцарт, и автор либретто Эмануэль Шиканедер. Отсюда — повторяющийся символ числа 3, проступающий в драматической структуре и в музыкальной форме, и идеи посвящения, разума, равновесия, просветления. Даже для тех, кто не стремится расшифровать все эти слои, а просто следит за действием и наслаждается музыкой, они придают спектаклю глубину и обогащают то, что происходит на сцене.

Постановщик этого спектакля Николаус Хабьян — известный австрийский режиссер музыкального и драматического театра, актер и кукольник. Он родился в Граце в 1987 году, а театром марионеток увлекся еще пятилетним ребенком, на Зальцбургском фестивале. Сегодня Хабьян — один из самых самобытных оперных постановщиков своего поколения. Николаус Хабьян — постоянный режиссер Оперного театра Дортмунда, работал и приглашенным режиссером-резидентом в венском «Театр ан дер Вин». Он многократный лауреат австрийской театральной премии имени Иоганна Нестроя, а также лауреат Австрийской премии в области музыкального театра за лучшую опереточную постановку — «Периколу» Жака Оффенбаха.

Его спектакли идут на главных сценах мира — от Австрии до США и Израиля. «Фиделио» Бетховена в его постановке стал громкой премьерой Венской государственной оперы, сделанной в сотрудничестве с дирижером Францем Вельзер-Мёстом.

«Волшебная флейта» Моцарта в его режиссуре была представлена в Оперном театре Дортмунда и в Кливленде. В ней Хабьян виртуозно, как и в других своих постановках – как классических, так и в современных — вплетает в ткань действия ростовых кукол, Klappmaulpuppen, помогающих показать тонкую, едва уловимую грань между жизнью и смертью. Создаваемые им самим огромные куклы из ткани и проволоки жестикулируют и беззвучно открывают рты, в точности повторяя вокальную артикуляцию, а сами оперные солисты находятся в непосредственной близости от своих кукольных двойников и поют свои партии вживую, но зрительское внимание, благодаря виртуозному кукловождению, переносится на антропоморфные фигуры. В отличие от классического театра марионеток, куклы Хабьяна — Klappmaulpuppen — управляются напрямую руками актеров, без ниток и рычагов. Это стирает барьер между кукловодом и персонажем и создает пронзительный психологический эффект, который и сделал спектакль Хабьяна международным хитом.

В партии Тамино выступят теноры Джордж Вирбан и Давид Кербер, Памина — сопрано Алла Василевицкая и Яэль Левита, Царица ночи — сопрано Хила Фахима и Нофар Якоби, Папагено — баритоны Одед Райх и Якоб Шад. Партию Папагено исполнят Шакед Струль и Рания Атик. Первая дама — Мари Уэбб и Шломит Леа Ковальски, Вторая — Анат Чарны и Даниэла Скорка, Третья — Шай Блох и Рахель Френкель. В партиях Моностатоса, Второго жреца и Первого стража выступят Энтони Уэбб и Ади Эзра. Зарастро — Сава Вемич, Оратор — Йоав Аялон и Пнини Леон Грубнер, Первый жрец и Второй страж — Яир Полищук и Даниэль Миллер. В партиях трех мальчиков предстанут юные певцы.

В спектакле участвуют хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и оркестр оперы — Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона. Дирижирует Дан Эттингер, а на представлениях 26 и 29 октября — Ротем Нир.

Опера идет на немецком языке, с субтитрами на иврите и английском. Перевод — Исраэль Уваль. Продолжительность спектакля — около трех часов, с антрактом.

Даты спектаклей:

Пятница, 16.10, 13:00

Воскресенье, 18.10, 19:30 (гала-вечер)

Понедельник, 19.10, 20:00

Вторник, 20.10, 20:00

Среда, 21.10, 18:00

Пятница, 23.10, 13:00

Суббота, 24.10, 20:00

Воскресенье, 25.10, 18:00

Понедельник, 26.10, 20:00

Четверг, 29.10, 20:00

Подробности и заказ билетов по телефону 03-6927777, на сайте: https://www.israel-opera.co.il/en/show/the-magic-flute/, а также в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/the-magic-flute

Оперный театр им. Шломо Лахата. Адрес: бульвар Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив.

Photos: ©Björn Hickmann

Текст: Маша Хинич

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