«Диббук» С. Ан-ского на музыку Йосефа Барданашвили. Премьера в Израильской опере

Наряду с исполнением шедевров мировой классики, Израильская опера видит свою культурную миссию и в заказе новых произведений на иврите, и в сотрудничестве с местными композиторами и постановщиками, и в диалоге с источниками еврейской и израильской культуры. К своему 40-летнему юбилею театр готовит особую премьеру. 18 февраля 2026 на сцене в Тель-Авиве прозвучит первая оперная адаптация на иврите одной из величайших классических пьес еврейской культуры – «Диббука» Ан-ского, осуществленная Йосефом Барданашвили.



Величайшая классика еврейской культуры на иврите в опере. «Диббук» как музыкальное пространство между мирами.

Любовь и смерть – что еще нужно для настоящего театра! «Диббук» – краеугольный камень еврейского театра, классика идишского и израильского сценического искусства. Как и любой классический спектакль, он затрагивает универсальные темы: отношения мужчины и женщины, верность, измена, терпение, смерть и жизнь, душа и тело, материя и дух. «Диббук» – это и полемика с религиозным фанатизмом и, в данном случае, художественный вызов привычной «сакральности» текста, разговор о памяти, вере и невозможности «изгнания» прошлого.

«Диббук» постепенно с годами становится современным театром – с музыкально-пластическим мышлением, визуальной архитектурой и явной ставкой на актуальный язык сцены. В театре с конца 1990-х годов «Диббук» все чаще перестает быть «мистической легендой» и становится сценой конфликта – религиозного, политического, телесного: жизнь и смерть, материя и дух, мужчина и женщина находятся в постоянном противостоянии.

Пьесу «Диббук: между двумя мирами» С. Ан-ский написал после завершения этнографической экспедиции, которую он организовал между 1912-м и 1914-м годами. В пьесе рассказывается история любви между Хананом и Леей, вторжение диббука (души Ханана) в тело Леи, описывается церемония изгнания – экзорцизм, и смерть как возможность соединения двух любящих душ в следующем мире. Созданию пьесы предшествовала этнографическая экспедиция по еврейским местечкам и черте оседлости с целью документирования еврейской культуры и фольклора. Считается, что встреча с неким раввином, умевшим изгонять демонов и диббуков, и послужила вдохновением для создания мистической истории любви между Леей и Хананом.

С момента первой постановки пьесы, и особенно после исторической постановки 1922 года Евгением Вахтанговым с участием Ханны Ровиной, «Диббук» стал вневременной еврейской классикой. Постановка 1922 года – веха в истории еврейского театра, и благодаря ей, по сути, и возник сам театр «Габима». За более чем сто лет пьеса была адаптирована бесчисленное количество раз для театра, кино, телевидения, в хореографии. Были написаны две оперы, одна из них на идиш. И вот – новая опера «Диббук», первая на иврите.

Пьеса Шлойме Занвла Раппопорта (Ан-ского) «Диббук, или Меж двух миров» давно вышла за пределы своего исторического контекста. В XX веке она стала одним из ключевых текстов еврейского театра, символом мистического, трагического и ритуального измерения сцены. Однако именно с конца XX века «Диббук» начинает новую жизнь как материал для радикальных переосмыслений, оперных партитур, визуальных экспериментов и политически заряженного театра. Прошлое никогда не исчезает бесследно – оно только меняет форму. Как диббук не желает покинуть мир живых, так и сегодняшние конфликты питаются призраками старых обид. Народы оказываются «одержимы» своими травмами, и именно они диктуют поведение обществ. Диббук – это голос того, что когда-то было забыто, вытеснено, но так и не изжито.Центральный конфликт пьесы – нарушение клятвы, данной отцами героев. Но если взглянуть шире, это и образ нашего времени: эпохи разрушенных обещаний и размытых моральных ориентиров. Мир, где ради прибыли нарушаются договоренности, превращается в пространство, населенное «духами» обманутых ожиданий. Ан-ский словно предупреждает: любое нарушение внутреннего закона возвращается эхом, и расплачиваться за это приходится уже следующему поколению.

«Диббук» – одно из самых популярных произведений, написанных о еврейской жизни, особенно о духовной жизни»,- говорит композитор Йосеф Барданашвили.

Для Барданашвили «Диббук» – вторая опера, созданная по заказу Израильской оперы, работа над которой началась несколько лет назад. Первой была опера «Путешествие на край тысячелетий» ро роману Алеф-Бет Йегошуа, написанная двадцать лет назад.

В либретто Идо Риклина, который также стал режиссером этой постановки, в центре находится образ Леи – девушки, одержимой диббуком, образ которой в оригинальной пьесе оставался загадочным. Опера дарует ей полный и сложный внутренний голос, превращая историю из мистической драмы в социально-психологическую. Лея в видении Идо Риклина показана поначалу как упрямый и бунтарский ребенок, а затем как молчаливая и послушная девушка под властью отца-богача. Встреча с Хананом – бедным, дерзким юношей с бурной душой – потрясает ее мир и пробуждает любовь, которой не суждено продлиться долго.В то время как в оригинальной пьесе Лея мечется между миром живых и миром мертвых, в опере она разрывается между двумя другими мирами: авторитарным и консервативным миром, который представляет ее отец, и миром чувства, страсти и свободы, воплощенным в Ханане, готовом бросить вызов и ближайшему окружению, и божественному порядку, но находящем свою смерть в попытке изменить судьбу. И в этот момент рождается диббук. Через голос мертвого Ханана Лея может впервые выразить свой гнев, страсть и бунт перед отцом, раввинским истеблишментом и миром, который ограничивал и заставлял ее молчать. В либретто Ханан обращается к Лее: «Как бело твое тело, Лея, бело и нежно. Я укутан в него как в одеяло из гусиного пуха. Как серо твое сердце, Лея, серо и горько. Я гнию в нем как в запертом подвале». Идо Риклин формулирует свое прочтение Ан-ского так: «История диббука повествует о душе мертвого юноши, завладевшего телом девушки. Но я не думаю, что диббук приходит из мира мертвых. Он – из глубины измученной и придавленной души Леи. Не голос мертвого Ханана слышен из уст Леи – это голос ее самой». Музыкальный путь лауреата множества премий израильского композитора Йосефа Барданашвили начался в 1960-х годах в Советской Грузии и продолжается по сей день. В его новой опере слышны отзвуки грузинских напевов и ашкеназских синагогальных молитв, идишских пуримшпилей, советского музыкального авангарда, влияния Малера и Мессиана, а также предыдущих произведений самого Барданашвили, включая сценическую музыку, которую он сочинил для постановки «Диббука» в театре «Габима» (1998). «Диббук» – это исключительная пьеса, говорящая об абсурде в жизни, о явлениях, которые мы не способны понять, – говорит композитор. – Опера длится около двух с половиной часов – это большое сочинение, но прежде всего это потрясающая история невероятной любви. И печальная, как то обычно бывает в оперном жанре.

Во всех нас есть затаившийся диббук, о существовании которого мы и не подозреваем. Иногда его высвобождение приводит к печальному исходу, а иногда порождает новые энергии. Я очень надеюсь, что мы все – как личности и как общество – в конце концов избавимся от диббука и будем жить нормальной жизнью.

Израильская опера создает поразительную по красоте постановку, – продолжает Барданашвили. – Над спектаклем работают лучшие художники: драматург, режиссер, дизайнеры. В нем участвует впечатляющая команда солистов. И конечно, превосходный оркестр с одним из лучших дирижеров в мире». Дан Эттингер, музыкальный руководитель Израильской оперы, дирижирующий постановкой «Диббука»: «В своей новой опере Йосеф Барданашвили создал захватывающее и гипнотическое сочетание музыкальных миров: реалистического мира восточноевропейского местечка с его персонажами и с их музыкальными мотивами, ведущими сюжет, и параллельно –эмоциональный, космический и даже мистический музыкальный мир, окутывающий весь сюжет. Музыка Барданашвили богата, увлекательна, разнообразна, в ней множество оркестровых красок, она бросает вызов певцам своими вокальными требованиями и вместе с либретто Идо Риклина создает захватывающее драматическое напряжение с первых нот оперы до ее завершения».

«Диббук». Премьера. К 40-летию Израильской оперы

Композитор: Йосеф Барданашвили

Либретто и постановка: Идо Риклин

Музыкальный руководитель и дирижер: Дан Эттингер

Художница-постановщица: Хайке Шееле (Германия)

Художник по костюмам: Орен Дар

Хореограф: Хилель Коган

Художница по свету: Ади Шимрони В мировой премьере «Диббука» участвуют ведущие солисты Израильской оперы:

Алла Василевицкая (сопрано) – Лея

Одед Райх (баритон) – Ханан

Яэль Левита (сопрано) – Нищенка

Йонуц Паско (баритон) – Сендер, богатый торговец, отец Леи

Рона Шрира (контральто) – Фрида, служанка в доме Сендера

Тамара Навот (меццо-сопрано) – Батья

Эфрат Барам Акоэн (сопрано) – Гител

Яир Полищук (баритон) – Цадик (Праведник)

Эйтан Дрори (тенор) – Ашер

Кирилл Одинцов (баритон) – Энох

Инбаль Бриль (сопрано) – Первая омывальщица

Галь Кохав (меццо-сопрано) – Вторая омывальщица

Ярден Киперман (сопрано) – Банщица и Третья омывальщица В спектакле заняты Хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича, Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона и 12 танцоров.

Опера исполняется на иврите (с английскими субтитрами)

Продолжительность спектакля – два с половиной часа Расписание спектаклей

Среда, 18 февраля, 19:30 – премьера

Пятница, 21 февраля, 13:00

Суббота, 22 февраля, 20:00

Понедельник, 23 февраля, 20:00

Среда, 25 февраля, 18:00 Дополнительная информация и покупка билетов в кассе Израильской оперы: 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/84985 Текст подготовила Маша Хинич

Photos by © Йосси Цвекер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

Напомним о нескольких современных постановках «Диббука» на оперной и театральной сценах:

«Меж двух миров (Диббук)» – опера Шуламит Ран

Двухактная опера на либретто Чарльза Кондэка, созданная в рамках резиденции композитора в Lyric Opera of Chicago. Премьера – в 1997 году; европейская премьера в немецком переводе прошла в 1999 году в Оперном театре Билефельда.

Офер Бен-Амоц – The Dybbuk: Between Two Worlds.

Мультимедийная камерная опера, созданная в 2007 году.

«Габима» – «Диббук: Меж двух миров» (1998)

«Диббук» – театральный ансамбль «Итим» Рины Иерушалми – 2008 год

Шмуэль Шохат – «Диббук: Меж двух миров» – кукольная и актерская версия, Фестиваль Израиля, 2008

«Диббук» в театре «Гешер» (пьеса Рои Хена по мотивам Ан-ского), 2014 год, в постановке Евгения Арье.

«Диббук» – сценическое музыкальное переосмысливание кинофильма «Der Dybbuk», поставленного режиссером Михалем Вашиньским в 1937 году (пример аутентичного еврейского кинематографа Польши) и возрожденного в новой современной редакции группой «Сала-Манка», Ади Капланом и Шахаром Кармелем вместе с «Иерусалимским уличным оркестром» – Фестиваль Израиля, 2018 год.

«Диббук» Ави Гибсона Бар-Эля. Спектакль «Диббук. Режиссерская версия» был удостоен в 2021 году нескольких премий «Золотой еж».