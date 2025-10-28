«Дидона и Эней» Генри Перселла открывает 40-й сезон Израильской оперы

Заглавное фото – ©Yossi Zwecker

Израильская опера открывает свой юбилейный сезон новой оригинальной постановкой шедевра Генри Перселла, которую осуществил один из крупнейших режиссеров и сценографов нашего времени Стефано Пода. Дирижирует маэстро Герд Амелунг. Спектакли пройдут с 16 по 28 ноября 2025 года в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве.

Первая опера – «Травиата» Верди – была поставлена в Тель-Авиве еще в 1923 году. А 40 лет назад тогдашний мэр города Шломо Лахат, чье имя теперь носит театр, решил, что ему нужна Новая Опера. И в 1985 году на сцене Камерного театра при участии Камерного оркестра была представлена барочная опера Перселла «Дидона и Эней» в режиссуре Ханана Снира. Тогда у нового театра не было не только своих солистов, но даже хора, и некоторые хористы были приглашены из Англии и США.

Сегодня на сцене Израильской оперы вновь появится «Дидона и Эней» – одна из самых ярких опер мирового репертуара в новой оригинальной версии, созданной специально для 40-летнего юбилея. Эта перекличка словно высвечивает весь путь, который проделала Израильская опера – от маленького коллектива, начинавшего с камерных спектаклей, до зрелого творческого института, создающего оригинальные постановки международного уровня.

Стефано Пода, один из ведущих постановщиков современного оперного театра, известен как многоплановый художник, берущий на себя не только режиссуру, но и создание декораций, костюмов, света и хореографии. Его сценический язык – визуально насыщенный, драматичный и музыкально точный – соединяет строгость формы с эмоциональным чувством. Его сотрудничество с Израильской оперой началось в 2017 году с незабываемой постановки «Фауста» Гуно. С тех пор он поставил у нас еще два больших спектакля: «Сказки Гофмана» Оффенбаха (2022) и «Русалку» Дворжака (2024). Ранее, в мае 2014-го, его постановка «Тристана и Изольды» Вагнера, которой дирижировал Зубин Мета, открывала 77-й Флорентийский музыкальный фестиваль. Стефано Пода ставил «Андре Шенье» Чилеа в Сеуле, «Таис» Массне в Сан-Паулу, оперы Верди – «Отелло» в Будапеште, «Трубадур» в Афинах, «Дон Карло» в Эрфурте. Спектакль «Таис» был включен в список двадцати лучших оперных постановок за последние двадцать лет.

Пода утверждает: «Опера – это не развлечение. Она не похожа ни на телевизионные шоу, ни на кинофильмы, ни на что-либо другое. Будучи синтезом, суммой всех видов искусства, она сама не является чистым искусством. Опера больше походит на мистерию, тайну, ритуал, духовный опыт. У нее много аспектов, но одна вещь основополагающая: это музыка, которая поднимает нас над реальной жизнью. И еще опера – это лучшая терапия!»

Со дня своего основания Израильская опера взяла на себя задачу растить и поддерживать израильских солистов, будучи для них и профессиональной школой и сценической площадкой. Многие из тех, кто прошел через программу «Оперная студия Мейтар», завоевали любовь публики в Израиле и за рубежом. Сегодня, когда можно по праву гордиться поколением солистов высочайшего уровня, важно подчеркнуть, что юбилейный сезон открывается постановкой, все исполнители которой – в прошлом воспитанники «Мейтар»!

Меццо-сопрано Анат Чарны (исполнявшая ведущие партии в Израильской опере, включая роль Жюли в «Теодоре») и Тамара Навот (блеснувшая в «Ханох Левин. Опера») выступят в роли Дидоны. Эней – баритоны Одед Райх, запомнившийся как Герцль в «Теодоре», Белькоре в «Любовном напитке», и Ноам Хайнц (молодой Теодор в одноименной опере). В партии Белинды выступят сопрано Даниэла Скорка и Таль Ганор, меццо-сопрано Шай Блох – в роли Колдуньи. Вероника Брук и Нур Дарауш предстанут в партии Второй дамы. Тали Кецеф, Эфрат Хакоэн-Брам и Ярден Киперман – в партиях первой и второй ведьм. Ади Эзра исполняет роль моряка, а Эйтан Дрори – духа.

Единственное произведение английского классика Генри Перселла для музыкального театра без разговорных диалогов родилось на школьном спектакле. Премьера «Дидоны и Энея» – первой национальной английской оперы – состоялась три с лишним века назад, в апреле 1689 года, в лондонской женской школе-пансионе Дж. Приста.

На профессиональной оперной сцене «Дидона и Эней» при жизни автора ни разу не исполнялась. Ее первое публичное представление прошло в 1700 году в театре «Lincoln’s Inn Field» в виде вставного дивертисмента к комедии Шекспира «Мера за меру». Четыре года спустя опера была вновь поставлена в том же театре как «бонус» к драматической пьесе. Потом наступил период забвения. «Дидона и Эней» вернулась на сцену лишь в 1895 году. Это исполнение было осуществлено силами студентов Королевской академии музыки к 200-летию со дня смерти Перселла.

При жизни Перселла партитура не была опубликована и оказалась частично утрачена. Исследователи неоднократно предпринимали попытки восстановить пропавшие фрагменты, а в нынешней постановке в Тель-Авиве решено дополнить сохранившуюся версию танцевальной музыкой самого Перселла, тем самым обогатив ее балетными эпизодами для 16 танцоров (хореограф – сам Стефано Пода).

Сюжет оперы в общих чертах заимствован из «Энеиды» Вергилия. Эней, направляющийся из разрушенной Трои в Лациум, занесен штормом в Карфаген, где правит вдовствующая царица Дидона. Между героями вспыхивает страстная взаимная любовь. Во втором действии влюбленные со свитой отправляются на охоту. Прогулку неожиданно прерывает буря, и все, кроме Энея, спешат вернуться в город. Герою является злой дух, принявший облик Меркурия, вестника богов. Дух подослан злыми ведьмами, ненавидящими царицу. Он сообщает Энею, что по воле богов тот должен немедленно покинуть Дидону, чтобы исполнить предначертанное ему. В третьем действии безутешный Эней готовится к отплытию, но при виде страданий Дидоны колеблется и склонен остаться. Однако Дидона гордо отсылает его, предпочтя смерть.

«Дидона и Эней» – относительно короткая опера, она длится около часа с четвертью и завершается одной из самых известных и проникновенных арий в истории музыки, знаменитым Плачем Дидоны «When I am Laid in Earth» («Когда я предана земле»). Ария, в которой Перселл выразил предельную чистоту человеческой скорби и красоты. давно стала частью постоянного репертуара величайших сопрано мира.

Дирижер постановки – маэстро Герд Амелунг из Германии, специалист по ранней музыке и опере барокко, срочно заменивший заболевшего маэстро Жан-Кристофа Спинози.

В спектакле участвует оркестр «Barrocade». Он создан в 2007 году музыкантами, вернувшимися в Израиль после учебы в престижных музыкальных академиях и исполняющими, в основном, музыку эпох Ренессанса и барокко на аутентичных инструментах. У оркестра «Barrocade» нет ни дирижера, ни руководителя. Музыкальные, организационные, финансовые решения принимаются советом всех музыкантов оркестра. Часть инструментов музыканты изготовили сами, став специалистами по воссозданию виол да гамба и д’амур, виолоне, лютни, теорбы, барочной гитары, а также клавесинов.

*******

Генри Перселл. «Дидона и Эней»

Израильская опера, Оперный театр имени Шломо Лахата (Тель-Авив)

Постановщик, хореограф, художник по свету и дизайнер – Стефано Пода

Дирижер – Герд Амелунг

Оркестр «Barrocade»

Действующие лица и исполнители:

Дидона, королева Карфагена, – меццо-сопрано Анат Чарны, Тамар Навот

Эней, наследник троянских царей, – баритоны Одед Райх, Ноам Хайнц

Белинда – сопрано Даниэла Скорка, Таль Ганор

Вторая дама, служанка Дидоны – сопрано Вероника Брук, Нур Дарауш

Колдунья – меццо-сопрано Шай Блох, контральто Рона Шира

Первая ведьма и Вторая ведьма – сопрано Тали Кецеф, Эфрат Хакоэн-Брам и Ярден Киперман

Дух – тенор Эйтан Дрори

Моряк – тенор Ади Эзра

Хоры придворных, ведьм, матросов (с танцами) – хор Израильской оперы (дирижер и хормейстер – Итай Беркович)

Спектакли пройдут:

Воскресенье, 16 ноября, в 20:00

Понедельник, 17 ноября, в 20:00

Вторник, 18 ноября, в 19:30 – премьера

Четверг, 20 ноября, в 20:00

Пятница, 21 ноября, в 13:00

Суббота, 22 ноября, в 18:00/

Воскресенье, 23 ноября, в 18:00

Среда, 26 ноября, в 21:00 – специальное оперное представление для молодежи

Пятница, 28 ноября, в 13:00

Дополнительная информация по телефону: 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/84207

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии: Stefano Poda by ©Federico de Bartolo

Dido and Aeneas by ©Yossi Zwecker

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting