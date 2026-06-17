Праздник Брамса. Пианист Алексей Володин и Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

На верхнем фото — Алексей Володин: Photo ©Marco Borggreve

В конце июня и начале июля Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской оперы заканчивает сезон большой монографической программой, целиком посвященной Иоганнесу Брамсу. Маэстро Дан Эттингер и пианист Алексей Володин представят два монументальных сочинения немецкого романтика: Второй фортепианный концерт и Четвертую симфонию.

Алексей Володин — идеальный исполнитель такой программы. В музыкальном мире за ним давно закрепилась репутация «пианиста-мыслителя»: Володин обладает редким даром сочетать мощное волевое начало с тончайшим, почти графическим разбором нотного текста. Ему чужда пустая виртуозность ради демонстрации беглых пальцев, хотя его технические возможности кажутся безграничными. Пройдя серьезную школу у таких мастеров, как Ирина Чаклина, Татьяна Зеликман и легендарная Элисо Вирсаладзе, пианист выработал свой собственный, глубоко индивидуальный исполнительский почерк. Каждый его выход на сцену — это честный, глубокий и очень личный разговор со слушателем лицом к лицу. Сам пианист не раз признавался в интервью, что относится к наследию Брамса с подлинным благоговением. По мнению Алексея Володина, Первый концерт — это страстный, мятежный, порывистый взгляд на мир со стороны молодого, но уже удивительно мудрого человека. Фортепианные концерты немецкого романтика Володин воспринимает не как набор технических трудностей, а как два огромных мира, каждый из которых равен целой человеческой жизни. Володин феноменально чувствует этот стиль времени, так что его прочтение немецкого романтика обещает стать одним из самых сильных и запоминающихся музыкальных событий этого лета.

«Алексей Володин — один из самых ярких пианистов своего поколения. Неограниченные виртуозные возможности, музыкальность, увлеченность, целеустремленность — вот основные качества, которые делают выступления Володина заметными как для любителей музыки, так и для профессионалов», — так писала Элисо Вирсаладзе о своем ученике, который окончил по ее классу Московскую консерваторию и аспирантуру.

Алексей Володин —пианист-виртуоз. Получил начальное музыкальное образование в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. В 2001 году он продолжил обучение в Международной фортепианной академии на озере Комо в Италии.

Международная карьера музыканта — ныне эксклюзивного артиста Steinway & Sons — начала стремительно развиваться после триумфальной победы на Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе в 2003 году.

Сегодня Володин — один из самых талантливых представителей своего поколения фортепианной школы. Пианист регулярно выступает на самых известных концертных площадках мира. Чтобы услышать его с сольной программой, билеты в кассах лучших залов нужно бронировать заранее: будь-то Карнеги-холл в Нью-Йорке, Уигмор-холл в Линдоне, Концертхаус в Вене, Концертгебау в Амстердаме, Парижская филармония, Тонхалле в Цюрихе, Линкольн-центр, Театр Елисейских полей, Берлинская филармония, Альте-опер во Франкфурте, Геркулес-зал в Мюнхене, Ла Скала в Милане, Сиднейская опера или Сантори-холл в Токио.

Володин — участник десятков международных фестивалей и постоянный приглашенный солист в французском Монпелье. В его огромном репертуаре — более 50 фортепианных концертов разных эпох: от Бетховена и Брамса до Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, Гершвина, Щедрина и Метнера.

Володин сотрудничает со многими прославленными коллективами. В прошлых сезонах он выступал с Нью-Йоркским и Лондонским филармоническими оркестрами, лейпцигским Гевандхаузом, оркестром Ла Скала, Симфоническим оркестром Романской Швейцарии, а также с Монреальским, Антверпенским и Страсбургским филармоническими оркестрами. В Китае он играл с оркестром Национального центра исполнительских искусств (NCPA), в Японии — с Киотским симфоническим оркестром и оркестром радио и телевидения NHK. Среди главных событий текущего сезона — его концерты и реситали в Греции, Испании, Литве, Чехии, Канаде, Японии и Китае.

Обширная дискография пианиста включает записи произведений Бетховена, Шумана, Чайковского, Стравинского, Равеля, Прокофьева и Скрябина, выпущенные фирмами Intersoft Media, Live Classics, ABC Classics и Challenge Classics. Его шопеновский альбом удостоился престижной награды Choc от французского журнала Classica и высшей оценки «пять звезд» от журнала Diapason. Особое место в его дискографии занимают записи сочинений Рахманинова (2013), а также Четвертого фортепианного концерта (для левой руки) Прокофьева с оркестром Мариинского театра.

Как создавался Второй концерт Брамса

Венская квартира Иоганнеса Брамса была устроена как своего рода домашнее святилище в честь почитаемых им композиторов прошлого: над кроватью висел портрет Баха, на комоде стоял бюст Гайдна, а в гостиной — полотна «Керубини и муза» рядом с картиной «Юный Мендельсон музицирует для Гёте», портрет Генделя, а также изображения Роберта и Клары Шуман. Особое место занимал привезенный из родительского дома в Гамбурге бюст Бетховена. Из ниши над рабочим столом ушедший из жизни Людвиг ван Бетховен словно присматривал за работающим Иоганнесом Брамсом.

Брамс прекрасно знал, что в музыкальных кругах его окрестили «следующим великим явлением» и что ходит слух, будто именно он замыкает триаду великих немецких «B»: Бах — Бетховен — Брамс. Это, безусловно, льстило ему, но и порождало жесточайшую самокритику, особенно в отношении оркестровых сочинений: над Первой симфонией он трудился 14 лет, а «Немецкий реквием» пролежал в столе 11 лет, прежде чем автор счел его готовым к публикации.Из-под пера Брамса

вышли два фортепианных концерта. Первый писался и переписывался на протяжении большей части его третьего десятка лет, в период тяжелых душевных бурь, вызванных в том числе болезнью и смертью Шумана — его близкого друга и наставника. Этот трехчастный концерт драматичен и мощен, партия фортепиано в нем виртуозна, но все еще несколько угловата. Премьера 1858 года не вызвала у публики восторга.

Возможно, поэтому Брамс вернулся к жанру лишь двадцать лет спустя. Сочиняя Второй концерт, он предстает уже тем самым известным нам по портретам знаменитым, почитаемым, бородатым и грузным маэстро. На этот раз работа заняла «всего» три года, и по ее окончании он иронично написал приятельнице: «У меня тут получился крошечный фортепианный концертик с миленьким скерцо». В противоположность Первому, Второй концерт, написанный спустя многие годы, представляет иную картину: здесь царит академизм, гармония, покой и глубокое равновесие эмоций. На премьере концерта в ноябре 1881 года, где автор сам солировал с Будапештским филармоническим оркестром, публика устроила ему овацию.

Четвертая симфония

Два знаменитых восторженных высказывания о Брамсе принадлежат его современнику, авторитетному пианисту и дирижеру Гансу фон Бюлову: «Первая симфония Брамса — это Десятая симфония Бетховена», а также «Бах — это Отец, Бетховен — Сын, а Брамс — Святой Дух».

Сочиняя Четвертую симфонию, Брамс находился на пике славы и, скорее всего, не знал, что она станет его последним творением в этом жанре. Когда в 1885 году произведение впервые прозвучало под его собственным управлением в немецком Мейнингене, оно тут же заслужило горячую похвалу от руководителя придворного оркестра — упомянутого выше Ганса фон Бюлова.

Маэстро Эттингер, музыкальный руководитель Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской оперы, одновременно является музыкальным руководитель старейшего действующего оперного театра Европы — Театра Сан-Карло (Teatro di San Carlo) в Неаполе. До недавнего времени (с 2015 по 2024 год) он занимал пост генерального музыкального директора и главного дирижера Штутгартского филармонического оркестра в Германии.

Маэстро Эттингер дирижировал множеством постановок в Израильской опере, включая «Травиату» на площади Рабина, а также масштабные спектакли «Самсон и Далила», «Набукко» и «Риголетто» в парке Ганей-Йеошуа, которые собрали десятки тысяч зрителей. За свою карьеру он стоял за пультом всех ведущих оркестров страны.

Летом 2015 года он добился огромного успеха, продирижировав моцартовской «Женитьбой Фигаро» на Зальцбургском фестивале, и с тех пор регулярно возвращается туда. Он руководил постановками в ведущих оперных домах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Вашингтонская национальная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Опера Норт (Opera North) в Англии, Парижская национальная опера, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новый национальный театр в Токио, а также осуществил множество постановок в Берлинской государственной опере (Staatsoper) и театрах Лос-Анджелеса, Мюнхена, Вены и Гамбурга.

Дан Эттингер родился в Израиле в 1971 году. Искусству вокала он обучался в Академии музыки имени Рубина в Тель-Авиве под руководством Тамар Рахум. Как баритон он выступал с ведущими израильскими коллективами и исполнил множество партий в Израильской опере — от произведений Монтеверди, Моцарта и Верди до Прокофьева. В 1993 году за выдающиеся успехи в пении он был удостоен премии Франсуа Шапира, а в течение последующих лет получал стипендии Американо-израильского культурного фонда и Израильского института вокального искусства (IVAI).

В 1999 году известный пианист и дирижер Ашер Фиш убедил его сменить амплуа и попробовать себя за дирижерским пультом. Основное дирижерское образование Эттингер получил самостоятельно, тесно работая с маэстро Фишем. Позже он совершенствовал мастерство под руководством маэстро Даниэля Баренбойма, в течение нескольких лет выполняя обязанности его ассистента.

Дан Эттингер является избранным музыкантом Израильского фонда культурного мастерства (ICFEF), а в прошлом входил в преподавательский состав Иерусалимской академии музыки и танца и Музыкальной школы Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

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Праздник Брамса

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер — Дан Эттингер

Солист — Алексей Володин (фортепиано)

Иоганнес Брамс (1833–1897)

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, соч. 83

Allegro non troppo

Allegro appassionato

Andante

Allegretto grazioso — Un poco più presto

Симфония № 4 ми минор, соч. 98

Allegro non troppo

Andante moderato

Allegro giocoso

Allegro energico e appassionato

Оперный театр Тель-Авива, зал Израильской оперы

Воскресенье, 28.6.26, в 20:00

Зал Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана, Ришон ле-Цион

Четверг, 2.7.26, в 20:00

Заказ билетов:

Тель-Авив: https://best.kassa.co.il/announce/85502

Ришон ле-Цион: https://best.kassa.co.il/announce/85504

Текст: Маша Хинич

Портреты Алексея Володина: ©Marco Borggreve

Дан Эттингер: ©William Katz

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting