Дирижер и скрипач маэстро Юлиан Рахлин в новом сезоне Иерусалимского Симфонического Оркестра

Верхнее фото: Юлиан Рахлин – photo by Evgeny Evtiukhov

Иерусалимский Симфонический Оркестр (JSO) объявил программу своего ближайшего, 87-го сезона. В планах оркестра – более 90 концертов в Иерусалиме и в других городах Израиля. Во втором сезоне с маэстро Юлианом Рахлиным в качестве музыкального руководителя JSO – классические и камерные концерты, оперы, цикл «Петь с оркестром», новый концертный цикл «Большая серия» с Гилем Шохатом, Фортепианная серия, 4-й фестиваль «Аллилуйя», серия «Класси.Fun», детские программы и многое другое.

Уже в середине октября маэстро и скрипач Юлиан Рахлин впервые после долгого перерыва выступит c Иерусалимским Симфоническим Оркестром и в качестве солиста.

После возращения оркестра с европейских гастролей, в дни праздника Суккот, пройдет концерт, на котором Юлиан Рахлин будет дирижировать и солировать в Третьем скрипичном концерте Моцарта ( «Straßburg-Concert»), демонстрируя ослепительный скрипичный блеск, утонченность и чистоту интонации этого одного из самых популярных и часто исполняемых произведений композитора, написанного в 1775 году, когда Моцарту было всего 19 лет. Моцарт, который был выдающимся скрипачом, создал по меньшей мере пять концертов для скрипки, не считая Концертной симфонии для скрипки и альта – удивительной амальгамы двух жанров. В 1775 году Моцарт был концертмейстером Зальцбургского княжеско-архиепископского оркестра. Это означало, что он играл на скрипке, руководил оркестром и, без сомнения, должен был время от времени выступать в качестве солиста. Величайшим достижением 19-летнего композитора в том году стали его пять концертов для скрипки с оркестром. Как ни странно, Моцарт больше никогда не писал крупных произведений для скрипки соло.

Известно много исполнений его знаменитого Третьего концерта. Стоит отметить, что Юлиан Рахлин еще 20 лет назад записал Третий скрипичный концерта Моцарт с Симфоническим оркестром Баварского радио (Warner Classics release, ℗ 2004 Warner Music UK Limited).

И именно Третий концерт Моцарта с его пластичностью, ясностью и точностью музыкального выражения, израильские меломаны смогу услышать в исполнении Иерусалимского симфонического оркестра и маэстро Юлиана Рахлина в Иерусалиме, Тель-Авиве и Беэр-Шеве с 20 по 22 октября.

В программе октябрьских концертов JSO под руководством маэстро Юлиана Рахлина прозвучат также Пятая симфония П. И. Чайковского (e-moll, оp. 64) и сочинение штатного композитора оркестра Беньямина Юсупова «В праздничном ритме». Маэстро Рахлин уделяет особое внимание исполнению музыки израильских композиторов, многие их которых прозвучат впервые в мире или в Израиле.

«Несмотря на войну, несмотря на все, что происходит в стране, мы решили исполнить «В праздничном ритме», – говорит штатный композитор JSO Беньямин Юсупов, – небольшое сочинение с красочными фанфарами и восточными ритмами. Это своего рода энергичный и красочный танец, праздничная увертюра, яркая, позитивная, с ритмическими эффектами, написанная еще в 1987 году, но напоминающая сегодня о том, что мы не должны падать духом. Праздники не отменяются, люди продолжают радоваться и общаться, и все мы ждем, чтобы заложники и солдаты вернулись домой. Даже в самые трудные времена надо стараться ощутить высшую ценность – чудо дарования жизни. Нельзя допустить, чтобы депрессия победила присущую нам природную силу. А в июне 2025 года пройдет премьера моего Второго альтового концерта, названного «Трансцендентная любовь». Он будет исполнен альтисткой Сарой Мак-Эльрави с Иерусалимским Симфоническим Оркестром под руководством Юлиана Рахлина».

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского Симфонического Оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в полях, Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

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Иерусалимский Симфонический Оркестр. Дирижер и солист – Юлиан Рахлин

В. А. Моцарт. Концерт № 3 для скрипки с оркестром. Исполняет Юлиан Рахлин

П. И. Чайковский. Пятая симфония (e-moll, оp. 64).

Беньямин Юсупов. «В праздничном ритме».

Концерты, приуроченные к открытию сезона, пройдут в дни праздника Суккот:

20 октября, воскресенье, 19.30, – Тель-Авив, зал «Смоларш»

21 октября, понедельник, 19.30, – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

22 октября, вторник, 20.00, – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/4e7D8rS

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии: Юлиан Рахлин – ©Vasilka Balevska, ©Evgeny Evtiukhov

Портрет Беньямина Юсупова – ©Рина Юсупов

ИерусалимскийСимфонический Оркестр – ©David Vinokur

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