Дирижер Рубен Газарян: Скрипичный концерт Брамса для меня – Эверест

На верхнем снимке – Рубен Газарян. Фото – © Photo: Lukasz Rajchert

Дирижер и скрипач Рубен Газарян – https://www.rubengazarian.com/ генеральный музыкальный директор театра Altenburg Gera, начиная с сезона 2020/2021.

С марта 2023 года Газарян также является главным постоянным приглашенным дирижером Национального камерного оркестра Армении. До этого в течение 16 лет – с 2002 по 2018 год – он был главным дирижером и художественным руководителем Вюртембергского камерного оркестра Хайльбронна. В дополнение к должности главного дирижера в Хайльбронне, Рубен Газарян в начале 2015 года взял на себя художественное руководство Грузинским камерным оркестром Ингольштадта, это назначение было сделано по единогласной просьбе участников оркестра. Газарян ежегодно привлекал в Ингольштадт всемирно известных музыкантов: Юлиана Рахлина, Шарон Кам, Даниэля Мюллера-Шотта, Себастьяна Кнаура, Сергея Накарякова и Фазиля Сая.



Среди оркестров, которыми Рубен Газарян дирижировал в качестве приглашенного дирижера, такие оркестры, как Симфонический оркестр радио SWR в Штутгарте, Симфонический оркестр WDR в Кельне, Симфонический оркестр Франкфуртского радио, Гамбургский симфонический оркестр, Государственный оркестр Касселя, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Оркестр Франкфуртского музея, Государственный оркестр Гессена в Висбадене, Аугсбургский филармонический оркестр, Северо-Западный немецкий филармонический оркестр в Херфорде, Национальный оркестр Лиона, Вроцлавский филармонический оркестр, Иерусалим Симфонический оркестр, Оркестр Тель-Авивской оперы (оркестр Ришон-ле-Циона), Белградский филармонический оркестр, Цюрихский камерный оркестр и другие.

Все немецкие радиостанции, а также Radio Svizzera Italiana, Radio France Musique, Danmarks Radio (DR) и несколько других европейских станций записали многие из его концертов с различными оркестрами.

В возрасте четырех лет Рубен Газарян получил первые уроки игры на скрипке у своего отца. Затем последовало обучение в специальной музыкальной школе имени Чайковского, а затем в консерватории в Ереване у первой скрипки знаменитого квартета им. Бородина Рубена Агароняна. Газарян начал свою сольную карьеру в 1983 году с сольных концертов и выступлений с различными камерными и симфоническими оркестрами. Еще будучи студентом, он получил специальный контракт от Государственного камерного оркестра Армении и одновременно был скрипачом в Государственном фортепианном трио Армянского радио и телевидения. В 1992 году Рубен Газарян продолжил обучение игре на скрипке в Лейпцигском университете музыки и драмы и окончил его в 1995 году. В том же году он начал изучать дирижирование в Лейпцигской высшей школе музыки, которую окончил в 1998 году.

После нескольких лет (1993-1998) в качестве главного концертмейстера Западно-Саксонского симфонического оркестра, в 1999 году Рубен Газарян был избран его главным дирижером. В сентябре 2002 года Газарян был удостоен награды 1-го конкурса дирижеров имени Шолти во Франкфурте-на-Майне.

Прочитав в биографии Рубена Газаряна фразу «В его копилке более 1500 выступлений по всему миру», естественно начать интервью с вопроса о выступлениях в Израиле.

– Рубен, добрый день. Вы ведь уже бывали в Израиле…

– Бывал часто, нынешний приезд – уже мой седьмой визит как дирижера. Я два раза дирижировал Иерусалимским Симфоническим Оркестром. Два раза выступал в Хайфе с Хайфским Симфоническим – замечательные были концерты. Была программа с оркестром Ришон ле-Циона, с Иерусалимской Камератой я провел серию концертов – в том же музее искусств в Тель-Авиве, где выступлю на днях с Израильским Камерным Оркестром. Так что «оркестровый» Израиль мне хорошо знаком..

– Вы впервые выступаете с Израильским Камерным Оркестром, но наверняка знаете, что им, по приглашению Голды Меир, руководил Рудольф Баршай. В основе этого оркестра – знакомая вам исполнительская школа.

– Я знаю и то, что у истоков создания этого оркестра стоял Гарри Бертини. Мне это хорошо известно, как и то, что это замечательный оркестр, и мы уже несколько дет пытаемся договориться о сотрудничестве, но не получалось по датам или из-за других причин. В «ковидный» 2020-й год у меня было запланировано два концерта в Израиле в Хайфе, в планах было турне с Израильской Камератой. Но это все не состоялось и я рад, что мое сотрудничество с израильским музыкальным миром восстанавливается именно благодаря приглашению Израильского Камерного Оркестра.

– Кто составлял программу ближайших концертов? Вы придумали сочетание «Брамс – Хиндемит – Вайль» или вам предложили дирижировать уже готовой программой?

– Программу составлял не я, но мне она очень понравилась. Скрипичный концерт Брамса – одна из вершин не только скрипичной литературы, а мировой музыкальной. Вторая симфония Курта Вайля – замечательное произведение. Я несколько лет назад исполнял эту симфонию с двумя разными оркестрами в разных странах, так что обрадовался возможности снова этой симфонией продижировать. Это прекрасная, но редко звучащая музыка. Что касается Хиндемита, то играть его камерному оркестру сам бог велел. Его произведение «Камерная музыка №1» исполняется очень редко, даже в немецкоязычном пространстве. А я его очень люблю, замечательная музыка. Так что программа оригинальная. Я не знаю, какая была связь между композиторами и произведениями…

– Они все родом из Германии… Из Германии же приезжаете и вы, и скрипач Алексей Баршевич.

– Может быть. Я эту уже существующую программу перенял, освободил эти даты. Даже отошел на это время от своих прямых обязанностей: в театре оперы и балета в городе Гера, где я главный дирижер, на этой неделе будет спектакль, которым за меня продирижирует первый капельмейстер.

– Принята ли практика, когда дирижер руководит не им составленной программой?

– Да, это распространенная практика. Например, на следующий сезон и через сезон я пригласил дирижеров выступить с Симфоническим оркестром нашего театра. Программы уже составлены, и дирижеры их приняли. Я сам на днях дирижировал в Армении в Большом зале филармонии Армянским симфоническим оркестром. Это был фестиваль армянской музыки, и его программа тоже была подготовлена заранее. Бывает и так, что программы полностью или частично свободны, и тогда я сам выбираю что исполнять. Моделей взаимодействия «дирижер – оркестр» много. Иногда репертуар зависит от солиста. Но солиста для этих концертов в Тель-Авиве выбрал я.

– Я как раз хотела спросить вас о связи с Алексеем Баршевичем, вы все-таки живете недалеко друг от друга в Германии и вы уже не раз выступали вместе.

– Алеша Баршевич и я знаем друг друга уже больше 20 лет и очень ценим нашу дружбу. Раньше мы часто выступали вместе – он играл и как солист, и как концертмейстер. Но довольно много лет нам не приходилось встречаться на одной сцене. Так что концерты в Тель-Авиве оказались замечательной возможностью для нашей музыкальный встречи.

– В центре вашей программы – скрипичный концерт Брамса, про который очень много написано, начиная с момента его создания в 1878 году в Австрии. Это единственный скрипичный концерт великого композитора – что вы можете сказать об этом произведении?

– Концерт Брамса – центр ближайшей программы Израильского Камерного Оркестра. Этот концерт – шедевр. Есть произведения, в которых ни одной ноты ни убавить, ни прибавить. Этот скрипичный концерт наряду со скрипичным концертом Бетховена для меня – гора Эверест. Они – золотой стандарт, эталон во всех смыслах. Я, кстати, концерт Брамса играл сам как скрипач, играл часто и с большим удовольствием. Для меня он входит в категорию музыкального совершенства.

– Хиндемит и Вайль станут неким обрамлением Брамса?

– «Камерная музыка №1» Хиндемита – это своего рода увертюра, классическое открытие вечера. Симфонию Вайля я бы не назвал «обрамлением», она весьма значима и по своему весу в музыкальной литературе, и по содержанию и даже по длительности. Но концерт Брамса существует на другой орбите. Я могу долго рассказывать о моей любви к каждой строке этого концерта. Но в этом нет никакой надобности: не только профессионалы, но и заинтересованная публика знают, что концерт Брамса – это отдельный космос, отдельный мир.

– Каково вам, самому скрипачу, слушать этот концерт в исполнении других скрипачей? Не хочется ли немедленно воскликнуть «нет, надо играть по-другому!».

– Мне везет на солистов. Среди тех, с кем я исполнял этот концерт, были выдающиеся музыканты, и я был согласен с их интерпретацией абсолютно, или на 90%. Н я ведь сам – изначально скрипач. И когда я дирижирую концертом Брамса, или Моцарта, или Сибелиуса – я чувствую в левой руке свои пальцы, аппликатуру. Физическая память, память тела – удивительная штука. Я не играю на скрипке уже 22 года, и тем не менее, то, что я сам играл – ощущаю в пальцах.

– Вы дирижировали в Израиле разными оркестрами. Если ли какое-то отличие по сравнению с европейскими оркестрами, с которыми вы сотрудничали? Все-таки израильтяне очень непослушный народ, отражается ли это на работе?

– Расскажу одну забавную историю. На репетиции одной очень непростой симфонии в Израиле, мы пытались сконцентрироваться, сосредоточиться. И я сказал: “Вы знаете, что-то в репетиционном зале не совсем тихо. Я понимаю, что вы шепчетесь не о погоде или о футболе, что вы обсуждаете музыку. Но когда много людей шепчется, кажется, будто находишься на вокзале». Все засмеялись и вдруг встала одна из исполнительниц и сказала: «Дорогой маэстро, мы вас так любим, что на ваших репетициях у нас лучшая дисциплина. Ни у какого другого дирижера мы не ведем себя так дисциплинированно, как с вами!» Это было просто замечательно!

Все оркестры разные. Германия – одно, Польша другое, Армения, Израиль, Америка. Отличаются темперамент, менталитет, школа… Я работал с армянскими оркестрами. Я знаю этот стиль, характер, звукоизвлечение. Знаю сильные стороны и слабые стороны. Немецкие оркестры мне особенно близки, потому что я уже много лет работаю в Германии. Немецкая оркестровая культура, которую я очень ценю – подход, слаженность, дотошность.

Приведу такой пример: несколько недель назад в нашем оперном театре в Гере прошла филармоническая программа армянской музыки. Концерт шел два с половиной часа, его записывало немецкое радио. У нас было восемь оркестровых репетиций плюс генеральная репетиция, которая уже записывалась на радио. Мы все делали дотошно, без цейтнота, без стресса. Музыка для оркестрантов была новая, много незнакомых произведений. И композитор из Армении, который присутствовал на концерте, был потрясен и даже изумлен качеством игры, техническим и музыкальным, сказав «Каждая деталь была отполирована и сверкала!». И потом он произнес замечательный комплимент, рассказав, что во время исполнения закрывал глаза и не мог поверить, что это играют не армяне: «Эмоции и краски музыки были такими, будто ваши музыканты десятилетиями росли с этой музыкой». Я был очень тронут.

Я не хочу говорить, кто хуже, а кто лучше, не хочу оценивать. Вне Германии часто задается вопрос относительно сравнения с немецкой оркестровой культурой. Темпераменты разные, народы разные и так далее. Многое зависит от среднего возраста музыкантов оркестра. Я дирижировал оркестрами, в которых средний возраст исполнителей был довольно высоким. Такие оркестры дышат по-другому, импульсы передаются по-другому, и реализация импульсов другая. Есть у них преимущества и есть свои слабые стороны. Энергия оркестра с молодым средним возрастом совершенно другая. Это хорошо, что в каждой стране есть свое оркестровое звучание. Европейские оркестры звучат одним образом, американские – совершенно другим.

Но у меня очень тесная связь с Израилем. И я жду как прозвучит Израильский Камерный Оркестр в концертах в ближайшие дни.

Интервью взяла Маша Хинич. Фото – © Photo: Lukasz Rajchert , © Hans-Georg-Fischer, ©Ronny Ristok_Theater-Altenburg-Gera

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Израильский Камерный Оркестр. Скрипичный концерт Брамса.

Среда, 20.3.24 и четверг, 21.3.24 в 20:00 | Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

Дирижер | Рубен Газарян (Армения-Германия)

Скрипка | Алексей Баршевич (Германия)

В программе:

Пауль Хиндемит | «Камерная музыка» №1

Иоганнес Брамс | Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч.77

Курт Вайль | Симфония № 2 («Симфоническая фантазия»)

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2047 .