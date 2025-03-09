Верхнее фото – Ilya_Shmukler by © Andrej Grilc

Когда звезды зажигаются… Лауреаты международных фортепианных конкурсов Юкино Куроки и Илья Шмуклер – особый концерт 22 марта в Тель-Авиве.

Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна представляет особый концерт«Когда звезды зажигаются» с участием лауреатов конкурсов, пианистов Юкины Куроки и Ильи Шмуклера и Израильского Камерного оркестра под управлением Шмуэля Эльбаза.

Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна организует 22 марта в Тель-Авивском музее искусств концерт с участием пианистов, лауреатов международных конкурсов – Юкины Куроки, обладательницы бронзовой медали и премии за лучшее исполнение классического концерта на последнем конкурсе Рубинштейна в 2023 году, и Ильи Шмуклера, победителя международного конкурса пианистов имени конкурса Гезы Анды в Цюрихе 2024 года.

В программе концерта: фортепианный концерт № 12 ля мажор Моцарта в исполнении Юкины Куроки и фортепианный концерт № 4 Бетховена в исполнении Ильи Шмуклера в сопровождении Израильского Камерного оркестра под управлением Шмуэля Эльбаза.

Кроме того, Куроки и Шмуклер исполнят в четыре руки, вместе с оркестром, вариации Моше Зормана на тему «12 месяцев» Наоми Шемер.

Концерт откроется произведением Авии Копельман «Верните их домой – сейчас», которое Израильский Камерный оркестр специально заказал у композитора в знак призыва к возвращению заложников.

Юкина Куроки – лауреат бронзовой медали и премии за лучшее исполнение классического концерта на последнем, 17-м конкурсе Рубинштейна 2023 года. Куроки, поразившая жюри конкурса виртуозностью и глубоким восприятием музыки, сегодня признана одной из самых ярких молодых звезд фортепианного искусства. С момента победы на конкурсе Рубинштейна она выступала с сольными концертами в Карнеги-холл в Нью-Йорке и в Бехштейн-холл в Лондоне, а также давала многочисленные концерты по всему миру. На концерте в Тель-Авиве Куроки исполнит Фортепианный концерт № 12 ля мажор, К. 414 Вольфганга Амадея Моцарта.

Илья Шмуклер – лауреат первой премии международного фортепианного конкурса имени Геза Анды в Цюрихе в прошлом году. Его приглашение стало возможным благодаря сотрудничеству между Международным фортепианным конкурсом имени Артура Рубинштейна и международным конкурсом имени Геза Анды в Швейцарии. Шмуклер – музыкант с выдающейся техникой и редким чувством музыки, завоевавший признание публики и критиков своими блистательными интерпретациями классических произведений. Шмуклер исполнит Фортепианный концерт № 4 соль мажор, ор. 58 Людвига ван Бетховена.

Также в программе:

Вариации на тему «12 месяцев» Наоми Шемер в исполнении Куроки и Шмуклера в четыре руки с оркестром (автор вариаций Моше Зорман).

Концерт откроется произведением Авии Копельман «Верните их домой – сейчас». Год назад Израильский Камерный оркестр заказал это произведение израильскому композитору Авии Копельман в память о событиях 7 октября. Впервые это сочинение было исполнено в декабре прошлого года на концерте в присутствии семей заложников.

«Это произведение – призыв вернуть заложников домой. Это музыка, отражающая глубокую скорбь и боль, пережитые за этот год, – говорит Авия Копельман. – Как израильский композитор, я чувствую внутреннюю необходимость и гражданский долг сделать так, чтобы этот призыв был услышан. Первоначально я планировала включить в исполнение декламацию имён всех заложников. Даже в одиночестве, когда я зачитываю их имена у себя дома, я переживаю некий эмоциональный коллапс. Рекомендую каждому сделать это. Однако со временем я поняла, что из-за силы подобного действия его невозможно сочетать с музыкой – они конкурируют друг с другом. Поэтому я решила позволить музыке говорить самой за себя, а имена записать на бумаге – для прочтения каждым слушателем во время исполнения этого произведения».

Дополнительный концерт – в честь жителей Нетивота и поселений западного Негева, с участием Куроки, Шмуклера и Израильского Камерного оркестра под управлением Шмуэля Эльбаза состоится в Центре культуры «Мишкан ха-Пайс» в Нетивоте 23 марта 2025 года в 20:00.

Кроме того, Юкина Куроки даст сольные концерты в Ашдоде 18 марта 2025 года; Реховоте 19 марта 2025 и в Эйн-Кареме 21 марта 2025 (дневной концерт).

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Международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна – один из самых престижных и значимых конкурсов в мире классической музыки. Основанный в 1974 году в Израиле, он проводится раз в три года, привлекая лучших молодых пианистов со всего мира. Конкурс, носящий имя Артура Рубинштейна – одного из величайших пианистов XX века, – стал трамплином для международной карьеры многих выдающихся музыкантов. Сам Рубинштейн, родившийся в Польше и будучи страстным сионистом, считал культуру и музыку неотъемлемой частью национальной идентичности и активно способствовал развитию музыки в Израиле. Победа в конкурсе является мировым знаком высочайшего музыкального мастерства, а его лауреаты получают признание и возможность выступать на крупнейших мировых сценах.

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«Когда звезды зажигаются» – особый концерт конкурса имени Артура Рубинштейна (в рамках 50-летнего юбилея конкурса, отмечавшегося в прошлом году).

Тель-Авивский музей (зал «Асья») – 22 марта 2025 года, суббота, 19:00

Программа концерта:

Авия Копельман. «Верните их домой – сейчас»

Вольфганг Амадей Моцарт. Фортепианный концерт №12 ля мажор, К. 414

Моше Зорман. «12 месяцев» – вариации на произведение Наоми Шемер для фортепиано в четыре руки и оркестра

Людвиг ван Бетховен. Фортепианный концерт № 4 соль мажор, ор. 58

Заказ билетов: https://did.li/Ym4CN

Страница в фейсбуке Международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна на русском языке – https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition/

Сайт конкурса – https://arims.org.il/

Страница в фейсбуке Ассоциации Международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна на иврите https://www.facebook.com/PianoArims

Фотографии – © Allard Willemse, © Andrej Grilc, © Nathan Yakobovitch, © Talya Weichman, © Lu.Ostrinski – предоставлены Ассоциацией Международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна

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