Добро пожаловать в джунгли на Суккот! Цирк «Браво» представляет шоу «Игры в джунглях»

«Игры в джунглях» – виртуозное, захватывающее и увлекательное цирковое представление – вновь будет показано в разных городах Израиля в дни каникул на Суккот. Приключение в цирковых джунглях для всей семьи с десятками участников и цирковых артистов из разных стран. «Игры в джунглях» – шоу с эквилибристами, клоунами и инновационными сценическими эффектами, будет проходить в разных городах Израиля с 30 сентября по 7 октября. Захватывающее зрелище для всей семьи. Зрители втягиваются в полную юмора историю, чувствую себя частью игрового процесса и почти осязаемо переживая опасности, скрывающиеся в джунглях. Зрителей ожидают множество сюрпризов, старинная игра и удивительные переживания.

Цирк “Браво” существует с 2013 года. Специфические, легко узнаваемые стиль и темп Цирка «Браво», его невероятная позитивная энергетика давно стали визитной карточкой коллектива. Изюминка бренда в том, что под свои знамена «Браво» собирает только те цирковые коллективы, которым хочется сказать «Браво! Бис!». В одном шоу этого коллектива собираются артисты, способные познакомить зрителя с самыми разными направлениями циркового искусства самых разных культур.

К каждому большому израильскому празднику Цирк «Браво» создает абсолютно оригинальные постановки, на которые ежегодно приходят тысячи людей всех возрастов – для того, чтобы попасть в детство. Премьера шоу «Игры в джунглях» состоялась полгода назад, залы были заполнены до отказа, отклики были самые теплые и вот пришла новая возможность увидеть этот цирковой спектакль, рекомендованный для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Как обычно, в Цирке «Браво» не обходятся без чудес. По сюжету двое детей находят старинный волшебный сундук, в котором оживает старинная настольная игра. Героям предстоят испытания: им надо спасти исчезнувшее Солнце, самим спастись от туземцев, преодолеть препятствия – и все это при помощи веселых шуток, танца, захватывающих трюков, виртуозного жонглирования и головокружительной акробатики в исполнении лучших цирковых артистов Израиля и зарубежья.

Слава Нусинский, режиссер сказочного циркового шоу «Игры в джунглях», говорит: «Каждый раз все наши артисты вовлекаются в процесс создания сюжетных линий. Мы стараемся заинтриговать зрителей так, чтобы удерживать их интерес и азарт до самой последней минуты. Судя по реакции нашей публики – нам это удается!».

С «Книгой джунглей» несколько поколений русскоязычных детей прекрасно знакомы благодаря истории мальчика Маугли, выращенного стаей волков. Об этой книге написано десятки диссертаций, по ней поставлены сотни спектаклей и сделано немало экранизаций. На сей раз «Книга джунглей» вдохновила артистов Цирка «Браво» создать «Игры в джунглях». Это цирковое театрализованное шоу увлекает зрителей в захватывающее путешествие в непроходимые дебри тропических лесов.

«Книга джунглей» неспроста почти полтора столетия будоражит умы – не только детские, но и вполне взрослые. Будущий нобелевский лауреат, английский поэт и прозаик Редьярд Киплинг впервые издал свое увлекательнейшее повествование в 1894 году. Поначалу Киплинг писал для своих детей. Это были сказки, рассказы и стихи. Маугли был героем лишь трех рассказов. Киплинг сочинял и читал детям по вечерам «Сказки просто так», из которых они узнавали почему у носорога шкура в складках, у верблюда – горб, у слона – хобот, а у кита – такой огромный зев. И даже: что будет, если Мотылек топнет ножкой?

Но затем Мэри Додж, издательница американского детского журнала, обратилась к Киплингу с просьбой продолжить историю про Маугли, и в 1895 году вышла вторая «Книга джунглей», где Маугли было посвящено уже пять рассказов.

С тех пор «Книгу джунглей» причисляют к культурному наследию. Ею зачитываются и дети и взрослые. Детская, на первый взгляд, книга – глубокое размышление о столкновении природы и цивилизации, индивидуума и общества. Каждый возраст распознает в одном и том же повествовании свои образы. Этот прием с успехом используют современные гиганты кино и анимации, выдавая на большой экран захватывающие истории, где дети видят один смысл, а взрослые – сразу несколько.

Зрелищные и незабываемые цирковые спектакли Цирка «Браво» выстроены по такому же принципу – принципу образности, дифференцированного возрастного подхода, интеллектуального цирка на сцене. Поэтому так популярен семейный поход на представления «Браво» – цирка, существующего в Израиле уже 10 лет.

Помимо обращения к классике, Цирк «Браво» использует еще один подход – современный, под названием edutainment (эдьютейнмент). Это подход, соединяющий education – обучение и entertainment – развлечение, удовольствие, интерес, удерживающий внимания. Фундамент, на котором обычно строится современная эдьютейнмент-программа – образовательная польза.

Киплинг в «Сказках просто так» рассказывал про интересные факты, которые расширяли кругозор ребенка (тогда слово эдьютейнмент еще не изобрели). Впервые слово edutainment использовал Уолт Дисней в 1954 году для того, чтобы описать серию документальных фильмов о природе True-Life Adventures. В 1974 году британский зоолог Роберт Хейман назвал этим термином передачи National Geographic. Тогда обучение с помощью видео было чем-то из ряда вон выходящим. Сейчас игровым видеоконтентом уже никого не удивить. А цирком с элементами геймификации м игро-педагогики удивить еще можно. Приходите!

*****

Цирковое шоу «Игры в джунглях»

Продолжительность – 75 минут

Билет обязателен для любого возраста.

Рекомендуется для детей от 5 до 12 лет.

Обратите внимание, что представления проходят по 2-3 и даже 4 раза в день – в утренние, дневные и вечерние часы, что удобно для семей с детьми любых возрастов.

Полное расписание и заказ билетов – c 30 сентября по 7 октября на сайте https://www.circusbravo.co.il/

Или в кассе https://bravo.newsru.co.il/announce/75634

https://www.facebook.com/bravocircus

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A1FOjwqlMkQ

Фотографии (© Александр Ханин) и видео предоставлены цирком «Браво»