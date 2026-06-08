Национальная библиотека Израиля публикует ежегодный отчет о книгоиздании за 2025 год
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В течение 2025 года в Израиле было издано 7029 печатных книг.
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Кроме того, в 2025 году вышло 1544 цифровых издания.
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Около 500 книг, выпущенных в Израиле в 2025 году, посвящены войне 7 октября и ее последствиям во всех жанрах — от художественной прозы и нон-фикшна до биографий и детской литературы.
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С октября 2023 года в Израиле и за рубежом было опубликовано более 2100 книг, посвященных трагедии 7 октября, проблеме заложников, войне «Железные мечи» и противостоянию с Ираном.
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Зафиксировано небольшое снижение объемов художественной литературы: в 2025 году было издано 1937 прозаических произведений по сравнению с 2272 в 2024 году.
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Продолжается тенденция спада в сегменте прикладной литературы (руководств и книг для досуга): в 2025 году вышло 275 наименований, что примерно вдвое меньше показателей 2024 года.
По сложившейся традиции, в преддверии Недели ивритской книги Национальная библиотека Израиля представляет ежегодный отчет, отражающий статистику печатных изданий в стране. Данные этого года наглядно демонстрируют глубокие изменения, произошедшие в израильском издательском секторе в 2025 году. Среди наиболее заметных трендов — уверенное возвращение рынка к стабильной работе после резкого спада, вызванного событиями 7 октября и первыми месяцами войны.
Важно отметить, что статистика ежегодного отчета Национальной библиотеки базируется на изданиях, поступивших в ее фонды в соответствии с Законом о книгах (обязательном экземпляре) 5761–2000 года. Этот закон обязывает каждого, кто выпускает печатную книгу тиражом более 50 экземпляров или публикует цифровое издание, безвозмездно передавать его Национальной библиотеке Израиля.
Объемы книгоиздания в Израиле
За 2025 год библиотека получила 7029 наименований новых печатных книг, что демонстрирует незначительный рост по сравнению с 6928 книгами в 2024 году. Параллельно поступило 1544 цифровых издания. Цифровые версии не учитываются в общей статистике печатных книг; они могут представлять собой как электронные копии бумажных тиражей, так и самостоятельные публикации, выпущенные исключительно в цифровом формате.
Около 5% книг были изданы в комбинированном формате — одновременно в печатном и электронном виде.
Умеренный рост объемов издаваемой литературы затронул самые разные жанры: художественную прозу, детскую и подростковую литературу, религиозные труды (литературу Торы), а также многочисленные публикации, осмысляющие атаку 7 октября и ее последствия для израильского общества и всего еврейского мира.
На рынке наблюдается процесс стабилизации и постепенного возвращения издательств к довоенным показателям. При этом сохраняется масштабное присутствие книг, посвященных войне 7 октября: мемориальных сборников, воспоминаний вернувшихся из плена заложников, специализированной детской литературы, публицистики, а также книг по военной тематике и вопросам безопасности.
Переводная литература
Около 90% книг, изданных в Израиле в 2025 году, написаны на иврите. На долю книг на английском языке приходится 3% (падение по сравнению с 5% в 2024 году), на арабском языке — 4% (двукратный рост), еще 3% составляют издания на других языках.
Среди общего массива книг на иврите 87% являются оригинальными отечественными произведениями и 13% — переводными изданиями. Среди переводов 71% был изначально написан на английском языке, 4% — на французском, 3% — на немецком, а оставшаяся часть распределена между другими языками, такими как испанский, русский, итальянский, польский и шведский.
Проза и поэзия
Художественная проза и поэзия по-прежнему составляют около 30% от общего числа публикаций. В 2025 году было издано 1973 книги в данном сегменте (по сравнению с 2272 в 2024 году).
Внутри этой категории 79% приходится на долю художественной прозы и 21% — на поэзию. Из 1558 прозаических книг 82% написаны израильскими авторами в оригинале на иврите.
Из 415 поэтических сборников 385 написаны на иврите, 16 — на арабском, остальные — на других языках, включая английский, русский и французский.
Религиозная литература и еврейская мысль
Еще одной крупной категорией в 2025 году традиционно остаются издания Торы, галахическая литература и исследования по иудаике. В этих областях было опубликовано 1886 книг по сравнению с 2198 изданиями в 2024 году. Данное снижение отражает стабилизацию рынка после многолетнего периода аномально высоких объемов выпуска литературы в этом жанре.
Детская и подростковая литература
Книги для детей и юношества сохраняют высокие позиции на протяжении последних лет: в 2025 году вышло 1397 наименований (для сравнения: 1405 в 2024 году и 1049 в 2023 году).
Статистика указывает на относительную стабильность жанра после резкого скачка в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Неизменно высокий интерес к детской книге в эпоху цифровизации и социальных сетей выглядит особенно примечательно. Вероятно, это результат устойчивого образовательного спроса, развитой сети общественных библиотек и сильной культурной традиции, поощряющей чтение среди подрастающего поколения.
В рамках этой категории 19 книг, изданных в текущем году, были напрямую посвящены теме войны. В них затрагиваются вопросы детской адаптации к сиренам воздушной тревоги, тема заложников, пребывание в бомбоубежищах и защищенных пространствах, а также поведение в экстренных ситуациях.
Биографии и автобиографии
Жанр биографий, автобиографий и мемуаров служит важным индикатором социальных и культурных процессов, отражая то, как общество и отдельные личности документируют и сохраняют память о событиях.
В 2025 году в этом жанре вышло 384 книги (по сравнению с 365 в 2024 году). Этот умеренный рост свидетельствует о стабильности сегмента. Внутреннее распределение осталось неизменным: 41% составили автобиографии, а 59% — биографии, написанные сторонними авторами.
Кроме того, в 2025 году библиотека получила 40 мемориальных сборников и книг с личными свидетельствами участников войны «Железные мечи», включая воспоминания заложников, вернувшихся из плена в секторе Газа. Этот показатель ниже, чем в предыдущие годы, однако он не отражает реального общего масштаба выпуска коммеморативной литературы. Многие подобные издания выходят ограниченными тиражами и не поступают в библиотеку. Не исключено также, что сами форматы сохранения памяти меняются, выходя за рамки печатной книги в сторону общинных, образовательных, художественных и цифровых инициатив.
Поскольку значительная часть таких книг печатается малыми тиражами и формально не подпадает под порог обязательного экземпляра, Национальная библиотека ведет активную точечную работу по их сбору для архивации и сохранения.
Прикладная литература и досуг
Данный жанр продолжает демонстрировать выраженное падение, обусловленное изменениями в привычках потребления информации и переходом аудитории на цифровые платформы.
В 2025 году было издано всего 275 книг по практическому руководству и досугу (что составляет 3,5% от общего объема печатной продукции) по сравнению с 394 изданиями в 2023 году (около 7%). Спад фиксируется во всех подкатегориях: кулинарные книги, путеводители (как по Израилю, так и зарубежные), литература по менеджменту и финансам, книги о семье и воспитании детей, литература о здоровье и стиле жизни.
Книги на арабском языке
В 2025 году в фонды Национальной библиотеки поступило 373 книги на арабском языке, изданные в Израиле, что означает рост примерно на 80% по сравнению с 208 книгами в 2024 году.
Тем не менее, эта цифра не отражает полной картины арабского книгоиздания, поскольку многие книги для арабского сектора печатаются в соседних странах и не передаются в израильский обязательный экземпляр. При этом объем внутреннего книгоиздания на арабском языке в самом Израиле демонстрирует явный рост.
Издательский сектор в Израиле
При поступлении обязательных экземпляров в Национальную библиотеку книги классифицируются по типу издателя. В эту структуру входят: коммерческие издательства; некоммерческие организации (для которых издательская деятельность не является основной); издательства, обслуживающие исключительно религиозный и ультраортодоксальный сектор; государственные ведомства; издательские отделы академических институтов. В последние годы в отдельную категорию были выделены независимые (сервисные) издательства.
Независимые издательства предоставляют комплексные услуги индивидуальным авторам или малым проектам вне рамок традиционных коммерческих контрактов, привлекая сторонних специалистов для редактуры, дизайна и печати.
В структуре израильского книжного рынка в 2025 году коммерческие издательства выпустили 72,9% всех печатных книг. В этот сектор включены и религиозные издательства, на долю которых приходится около 6,4% коммерческого рынка.
Независимые издательства занимают 17,4% рынка. На долю некоммерческих организаций пришлось 8,3% книг (заметное падение по сравнению с 16% в 2024 году). Государственные публикации составили всего 0.5%, а академические издания — 0,9%.
Цифровые книги
В течение 2025 года библиотека получила 1554 цифровые книги, что несколько ниже показателей прошлых лет (1793 в 2024 году и 1762 в 2023 году). Изменение не носит радикального характера и свидетельствует о стабилизации электронного рынка.
В языковом отношении цифровой сегмент остается практически моноязычным: 92% электронных книг написаны на иврите, 4,3% — на английском, 3% — на арабском, оставшаяся часть приходится на другие языки.
В жанровом разрезе доминирует религиозная литература и иудаика — на их долю приходится около 30,8% всех цифровых изданий. Значительный вес имеют учебники — 24,3%. Художественная проза удерживает заметное присутствие (21,9%), хотя этот показатель ниже, чем можно было бы ожидать от развитого цифрового рынка.
Остальные категории распределились следующим образом: гуманитарные и социальные науки — 7,1%, биографии и автобиографии — 5,2%, детская и подростковая литература — 4,6%, медицина и естественные науки — 2,7%, история Земли Израиля и Государства Израиль — 1,9%.
Книги по искусству (1,35%), а также энциклопедии и словари (0,19%) в цифровом виде практически отсутствуют, а электронные путеводители, кулинарные книги и практические руководства не представлены вовсе.
Тема 7 октября и архив Национальной библиотеки «Свидетельства» (Bearing Witness)
С момента трагедии 7 октября 2023 года Национальная библиотека Израиля ведет систематический сбор книг и публикаций, посвященных этой атаке, войне «Железные мечи», виткам военного противостояния с Ираном и долгосрочным последствиям этих событий для Израиля и мирового еврейства.
Только за 2025 год базы данных библиотеки пополнились примерно 1000 новых публикаций на эту тему: 511 книг были изданы непосредственно в Израиле, и еще 512 поступили из-за рубежа.
Статистика показывает, что основным жанром в данной тематике стал нон-фикшн: к нему относятся около 60% всех изданий. Сюда входят исследования израильского общества, анализ военных действий, труды по вопросам безопасности, книги о всплеске антисемитизма, взаимоотношениях Израиля и диаспоры, мемуары, политические работы, а также исследования в области гуманитарных и социальных наук.
Художественная проза и поэзия составили 17,5% от общего объема изданий по теме войны; религиозная и галахическая литература — 11%; биографии и автобиографии — 7,8%; детская и подростковая литература — 3,7%.
Столь исключительные масштабы публикаций отражают непрекращающиеся усилия общества по документации и осмыслению событий. Всего с начала войны в октябре 2023 года собрано более 2100 печатных книг и изданий из Израиля и со всего мира. Примерно половина из них была выпущена внутри страны, остальные — за ее пределами.
Все эти материалы вносятся в каталог библиотеки и интегрируются в масштабный национальный репозиторий памяти «Свидетельства: Архив 7 октября» (Bearing Witness: The October 7 Archive). Помимо книг, данный архив включает в себя личные показания, фотографии, письма, музыкальные произведения, видеозаписи, листовки, траурные речи и другие материалы. Ознакомиться с проектом более подробно или передать материалы на хранение можно на официальном сайте: https://www.nli.org.il/en/discover/archives/7-october
О Национальной библиотеке Израиля
Основанная в 1892 году, Национальная библиотека Израиля (НБИ) является ведущим мировым центром, сохраняющим и открывающим широкой публике историю и культуру еврейского народа, а также израильтян всех культурных бэкграундов и вероисповеданий. Фонды библиотеки мирового уровня включают в себя книги, географические карты, фотографии, музыкальные записи, рукописи, архивные документы, историческую прессу и эфемеры, повествующие о еврейском народе и Государстве Израиль на протяжении веков. Будучи главной исследовательской библиотекой страны, НБИ обслуживает академическое сообщество, а также активно вовлекает студентов, преподавателей и широкую общественность в Израиле и по всему миру в знакомство со своими сокровищами через спектр образовательных и культурных программ. Открытое в 2023 году в Иерусалиме новое здание библиотеки, спроектированное всемирно известным архитектурным бюро Herzog & de Meuron, стало одной из знаковых современных достопримечательностей Израиля.
Официальный сайт: www.nli.org.il/en