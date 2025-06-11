«Дом народа. Темплеры: наследие и мечта». Городской музей Хайфы‎

‎Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

Выставка ‎«Дом народа. Темплеры: наследие и мечта», рассказывающая историю темплеров, прибывших в Израиль почти 160 лет назад. В экспозицию вошли работы художницы Осси Ялон, посвященные жизни темплеров, а также редкие исторические экспонаты, большинство из которых взяты из коллекций музеев Хайфы. ‎

‎Открытие 12 июня, в четверг в 19:30, Городской музей Хайфы – бульвар Бен-Гуриона, 11.

Темплеры возвращаются к жизни в Городском музее Хайфы

Новая выставка:

«Дом народа. Темплеры: наследие и мечта»

Художественно-историческая выставка художницы Осси Ялон в сочетании с редкими историческими экспонатами

Городской музей Хайфы в этом году отмечает 25-летие со дня своего основания. В честь юбилея 12 июня 2025 года в музее откроется первая в своём роде выставка, рассказывающая историю темплеров, прибывших в Палестину почти 160 лет назад. Выставка под названием «Дом народа. Темплеры: наследие и мечта» включает произведения художницы Осси Ялон, посвящённые жизни темплеров, а также редкие исторические экспонаты, большинство из которых взяты из собраний Музеев Хайфы.

Темплерская община начала прибывать в Эрец-Исраэль в октябре 1868 года из королевства Вюртемберг в юго-западной Германии. Первая колония общины была основана в Хайфе, а затем появилось ещё шесть поселений и различных форпостов по всей стране. Темплеры заложили здесь процветающее сельское хозяйство, туризм и промышленность, оказав значительное влияние на экономическое развитие города. Немецкая колония в Хайфе стала важным историческим, культурным и туристическим объектом в современном городе.

На выставке будут представлены работы художницы Осси Ялон, которая уже много лет занимается исследованием этой общины в Эрец-Исраэль. Её произведения пытаются оживить уклад жизни темплеров, вообразить их повседневную жизнь, культурные и социальные особенности их сообщества. В видеоинсталляции, размещённой на первом этаже, несколько персонажей из этой общины «оживают», и посетители смогут наглядно почувствовать повседневную жизнь поселенцев — понаблюдать за играми детей во дворе, услышать разговоры старейшин общины и погрузиться в их жизненный опыт в Хайфе. Второй этаж выставки будет посвящён деятельности общины и её влиянию на промышленность, экономику и культуру города.

Выставка представляет собой увлекательный рассказ, в котором переплетаются произведения искусства и исторические экспонаты, многие из которых никогда ранее не выставлялись: фотографии, открытки, личные записные книжки и многое другое. Работы Ялон также основаны на исторических фотографиях, которые она переосмысливает и интерпретирует по-своему.

Здание «Дом народа», построенное в 1869 году, служило религиозным, общественным и культурным центром, стоявшим в самом сердце темплерской общины. С помощью VR-очков посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию и увидеть, как оно выглядело во времена темплерского поселения. После того как темплеры покинули страну, здание сменило своё назначение. В конце 1990-х годов оно прошло реставрацию и реконструкцию, а в 2000 году было преобразовано в Городской музей Хайфы.

«Отметить 25-летие основания музея – это уникальная возможность заглянуть в прошлое, – говорит Яфат Ашкенази, куратор Городского музея Хайфы. – Это уникальное здание хранит в себе захватывающие истории сообщества, оказавшего огромное культурное, общественное и архитектурное влияние. Немецкое наследие заложено в ДНК музея. Как куратору, мне важно продолжать общественную традицию этого места и создавать здесь мультикультурное пространство для встреч».

По словам профессора Йоси Бен-Арци, главы института Шумахера и кафедры сионизма имени Гарри Цеслера в Хайфском университете, выступившего научным консультантом выставки: «Немецкое темплерское поселение в Эрец-Исраэль привлекало внимание с первых дней своего существования и до наших дней. Несмотря на относительно небольшой масштаб – на пике численность общины, вероятно, не превышала 1700 человек – она сыграла важнейшую роль в процессах модернизации страны, ещё до появления еврейских поселений. Темплеры оставили уникальный культурный след в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме и Яффо, а также богатое историческое наследие.

Следует поблагодарить Городской музей за инициативу создания этой выставки, за её уникальный характер и за то, что она проливает свет на историю темплерской общины в Израиле, особенно в Хайфе».

Создание выставки стало возможным благодаря щедрой поддержке следующих организаций:

Международное христианское посольство в Иерусалиме (ICEJ) – организация, представляющая христиан по всему миру, поддерживающих Израиль и еврейский народ. У неё есть филиалы и представительства во многих странах.

Институт Гёте, муниципалитет Хайфы, Хайфский университет, Фонд культуры Хайфы, архитектурное бюро “Моше Эльдар Архитекторы”.

Выставка включает также образовательные мероприятия и и мастер-классы для детей:

Игра «Приключение в Городском музее» — с помощью специального фонарика и карты дети должны будут найти по всему музею пропавшие предметы.

Сборка темплерских домиков – в вестибюле музея семьи смогут раскрашивать и складывать свои собственные модели темплерских домов.

Игра с деревянными домиками во дворе музея – дети смогут заходить внутрь деревянных построек, играть, «работать» молодыми фермерами. С помощью деревянных деталей они смогут строить дорожки, выкладывать пол в домиках, перевозить зерно в маленьких тачках и многое другое.

Также будет доступна аудиоэкскурсия, которую можно прослушивать через смартфон.

Адрес: бульвар Бен-Гуриона, 11, Хайфа

Дни и часы работы:

Воскресенье, вторник, среда, суббота — с 10:00 до 16:00

Четверг — с 10:00 до 18:00

Пятница — с 10:00 до 14:00

Закрытие выставки: 31 марта 2026 года

В августе и в праздничные дни расписание может меняться

https://www.hcm.org.il/

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