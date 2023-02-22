Дон Жуан и 2065 женщин…

С 17 по 29 марта в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве будет представлена опера «Дон Жуан» Моцарта в совместной постановке Израильской Оперы и Королевского оперного театра «Ковент-Гарден» из Лондона.

Режиссер – Каспер Хольтен из Дании. Дирижер – маэстро Карл-Хайнц Штеффенс из Германии. Музыка, видео-арт, новые сценические технологии и старая история о«Наказанном развратнике» в режиссуре датчанина Каспера Хольтена, бывшего художественного руководителя Королевской оперы Ковент-Гарден, славящегося безупречной концепцией и превращающего оперу в современное шоу мирового уровня.

«Дон Жуан» – величайшая из когда-либо написанных опер. Великие мастера считали, что музыка – это всего лишь подражание человеческому пению. Если так, то любой шедевр меркнет перед обычной колыбельной. Но когда вокал выходит на первый план – это уже высочайшее искусство и здесь гений Моцарта не знает себе равных. В подтверждение этого тезиса высказались, по крайней мере, три человека, имевших особое право на то, чтобы их мнение было услышано – Джоаккино Россини, Шарль Гуно и Рихард Вагнер. Бетховен, правда, отдал предпочтение «Волшебной флейте», но только потому, что считал сюжет «Дон Жуана» аморальным.

Тем интереснее на этом фоне интригующая постановка оперного шедевра Моцарта «Дон Жуан» – о самом харизматичном любовнике в мировой классике. В сонме интерпретаций знаменитой моцартовской трагикомедии «Дон Жуан» Каспера Хольтена запоминается экспрессивностью, динамичностью и электризующим визуальным рядом. Сценограф этой постановки из Ковент-Гарден – британская дизайнер Эс Дэвлин, одним из проектов которой была работа над Церемонией закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В постановке используются самые современные технологии, в том числе, видеопроекции Video Mapping – системы, действующие в полной координации с движением актеров и декораций для создания трехмерных изображений. Сценография напоминает многоэтажный особняк викторианской эпохи со множеством дверей и коридоров, лабиринты которых создают дополнительный «обманчивый», многослойный эффект.

Азартный, талантливый и энергичный Каспер Хольтен стал руководителем Королевской оперы «Ковент-Гарден» осенью 2011-го года после того, как одиннадцать лет возглавлял Королевскую оперу Дании. В оперный театр «Ковент-Гарден» Каспер Хольтен пришел с впечатляющим опытом работы и репутацией одного из самых интересных современных оперных режиссеров, на чьем счету 60 постановок оперных, драматических и музыкальных спектаклей и оперетт в Дании, Швеции, Исландии, Латвии, Франции, России, США и Австрии.

«Дон Жуан – художник, сочинитель, мечтатель и мастер прекрасных иллюзий», – считает Каспер Хольтен, обратившийся к фигуре Дон Жуана еще 13 лет назад: в 2010 году состоялся дебют Хольтена как кинорежиссера – его нашумевший фильм-опера «Хуан» по мотивам моцартовского «Дон Жуана» был представлен на кинофестивалях многих стран. Собственно, именно во время работы над сценарием этого фильма и родилась концепция нынешнего оперного спектакля. Хольтен рассказывает, что консультант, которая должна была дать отзыв на его сценарий, не была знакома с оперой Моцарта (!), и ее поразило, насколько непривлекательной и отталкивающей личностью является главный герой произведения. Как зрители могут симпатизировать такому человеку или отождествлять себя с ним? – недоумевала консультант.

Такой неожиданный отзыв заинтересовал Каспера. С одной стороны, согласно литературным источникам, поступки главного героя далеки от принятого свода морали, с другой – никто не может отрицать мощную ауру напора и обаяния, благодаря которой Дон Жуан завоевал 2065 женщин, и сегодня, более двух веков спустя, все так же соблазняет и очаровывает зрителей. Его жизнелюбие и ненасытность, стремление к идеальной любви, неприятие человеческой смертности – эти стороны личности Дон Жуана, по мнению Каспера, притягивают, соблазняют, порождают иллюзии. Весь вопрос в том, когда соблазны переходят в ложь, а ненасытность и жажда обладания завладевают душой?

В экспрессивном, динамичном спектакле Каспера Хольтена поражает не только режиссерская интерпретация либретто, но и визуальный ряд. Еще звучит увертюра, когда поднимается занавес и на занимающем все пространство сцены фасаде здания появляются первые буквы видеопроекции: белый мел торопливо выводит имена… Вскоре уже сотни имен женщин, соблазненных Дон Жуаном, покрывают стены. Список сластолюбца, который ведет его слуга Лепорелло, будет не раз возникать на фасаде здания, которое по ходу спектакля трансформируется и передвигается. Динамичная световая проекция – визуальный эквивалент мыслей и настроений главного героя – уводит зрителей в потусторонний фантастический мир оперы в двух действиях Вольфганга Амадея Моцарта на либретто (по-итальянски) Лоренцо Да Понте, частично основанном на «Каменном госте» – опере Джузеппе Гаццаниги на либретто Джованни Бертати. Имеется также еще довольно большое количество более ранних пьес о Дон Жуане.

После огромного успеха «Свадьбы Фигаро» в Праге, Моцарт получил от пражского театра заказ на новую оперу. Выбор композитора пал на сюжет «Дон Жуана», а на Да Понте была возложена обязанность сочинить либретто. Нынешнее название оперы было не основным, а лишь подзаголовком. Первоначально она называлась «Il dissoluto punito, ossia Il Don Giovanni» («Наказанный распутник, или Дон Жуан»). Как бы то ни было, оба – Моцарт и Да Понте первоначально классифицировали свое произведение как «dramma giocoso» («веселая пьеса», то есть, комическая опера). Один из знаменитых анекдотов, касающийся подготовки оперы, ярко иллюстрирует тот факт, что работа над ней велась в живом и веселом расположении духа, а не с тяжеловесным философским настроем, как считали некоторые немецкие музыковеды. Этот анекдот рассказан в откровенных мемуарах либреттиста Да Понте. Вспоминая несколько недель, которые ушли у него на создание либретто для «Дон Жуана» и, кстати, одновременно еще двух других, он писал: «Я садился за мой письменный стол и оставался за ним двенадцать часов. Справа от меня была бутылка токайского, в центре чернильница, а слева портсигар с севильским табаком. В моем доме жила с матерью очаровательная шестнадцатилетняя девушка, которая помогала по хозяйству. Она приходила ко мне в комнату всякий раз, когда я звонил в колокольчик, что, по правде сказать, я делал довольно часто, особенно когда мое вдохновение остывало. Она приносила мне то бисквит, то чашечку кофе или же ничего такого, а лишь свое прелестное личико, всегда живое, всегда улыбающееся, и делала именно то и именно так, что вдохновляло мою поэтическую фантазию и рождало блестящие идеи».

К сочинению музыки Моцарт приступил в мае 1787 года. Моцарт закончил оперу в Праге и написал увертюру на одном дыхании, за одну ночь. Премьера состоялась в Праге 29 октября 1787 года. Успех оперы превзошел успех «Свадьбы Фигаро». Для венской постановки (в мае 1788 года) Моцарт внес некоторые изменения, опера завершалась тем, что Дон Жуан проваливался в ад, а финальный секстет был убран, но, по счастью, затем восстановлен. Венская постановка не имела большого успеха, но опера быстро шла навстречу признанию, которое ждало ее по всей Европе, в том числе и в следующем столетии, когда она продолжала считаться театральным шедевром композитора. Среди наиболее классических оценок – отклик Гёте, высказанный им Шиллеру: «Надежды, возлагаемые Вами на оперу, Вы можете увидеть воплощенными в «Дон Жуане», однако и это – исключительный случай, и со смертью Моцарта исчезают все надежды на то, что кто-либо достигнет подобного».

Из огромного количества суждений писателей и критиков о моцартовском «распутнике» можно привести слова современного итальянского писателя и историка литературы Джованни Маккья: «В «Дон Жуане» Моцарта есть страстное желание выйти за пределы, сокрушительная тяга испытать неиспытанное. Чрезмерная потребность наслаждений наталкивается на другую сокрушительную силу, леденящую, сверхъестественную… Свобода, беспечность, любовь к настоящему, к сиюминутному – и пугающая пустота вечности… Все кажется увеличенным, деформированным напряженностью и почти чрезмерностью музыкальной экспрессии. Мера и грация, все ложные схемы XVIII века, одно время прилагавшиеся к великому искусству Моцарта, оказываются сметенными… Суетное, фривольное, даже скандальное переходят в устрашающее, демоническое».

В основе сюжета, использованного Да Понте, лежит старинная легенда о Дон Жуане, «наказанном развратнике», дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин. Возникшая в средневековой Испании, легенда эта приобрела широкую известность во многих европейских странах. Сюжет, впервые обработанный испанским драматургом Тирсо де Молина (1571-1648), впоследствии привлекал многих писателей, в том числе Мольера и Гольдони, и является одним из самых популярных сюжетов в истории мирового театра. Он лег в основу множества театральных представлений – драматических, музыкальных, народных, кукольных, хореографических. В год создания моцартовского шедевра только в Италии шло сразу несколько оперных спектаклей на тот же сюжет. В XIX столетии к образу Дон Жуана обращаются Байрон, Гофман, Пушкин, Мериме и др. Неоднократно использовали эту тему и музыканты – в 1761 году в Вене был поставлен балет Глюка «Дон Жуан».

История Дон Жуана дала Моцарту повод для постановки проблемы личности. Его Дон Жуан – это воплощение безрассудной отваги, кипучей энергии, неистребимого оптимизма и любви к жизни. Именно в жизнелюбии заключен главный секрет обаяния этого героя. Однако его эгоизм, презрение к законам чести и морали становятся источником несчастья для всех, кого встречает Дон Жуан на своем пути. Определение «Дон Жуана» как Drama giocoso нередко встречалось в жанре buffa, к которому, действительно, приближается эта опера по целому ряду признаков. Однако ни в одной комической опере никогда не было такого накала страстей, таких резких столкновений смешного и возвышенного, балаганного и трагедийного, житейского и мистического, как в моцартовском «Дон Жуане». Это прекрасно показано в поставке Каспера Хольтена, отразившей накал скрытой сексуальности той эпохи, когда провокацией с женской стороны считалась даже попытка стянуть перчатку с руки, находясь в обществе. Немудрено, что на таком фоне либидо Дон Жуана расцветало, что и подчеркивает Хольтен, поставив оперу в виде путешествия вглубь заплутавшей среди соблазнов души Дон Жуана.

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На сей раз дирижировать «Дон Жуаном» в Израильской Опере будет немецкий дирижер Карл-Хайнц Штеффенс, впервые сотрудничающий с Израильской Оперой. В настоящее время Штеффенс – музыкальный руководитель Пражской государственной оперы, а также главный дирижер и художественный консультант Симфонического оркестра Норчёпинга в Швеции. В качестве оперного дирижера Штеффенс дирижировал постановками в оперных театрах Берлина, Праги, Осло и Ла Скала в Милане. Он также регулярно дирижирует ведущими симфоническими оркестрами по всему миру и уже бывал в Израиле, когда дирижировал Израильским Филармоническим оркестром.

В 2007 году Штеффенс покинул пост концертмейстера кларнетов Берлинского симфонического оркестра и полностью посвятил себя дирижированию, заняв пост музыкального и художественного руководителя Государственной капеллы и оперного театра города Галле.

Среди оркестров, с которыми работал Штеффенс – Бамбергский симфонический, Дрезденская государственная капелла, Гамбургский филармонический, Мюнхенский филармонический, симфонические оркестры Берлинского, Кёльнского, Франкфуртского, Гамбургского, Лейпцигского и Штутгартского радио, симфонические оркестры Бохума и Дюссельдорфа, Симфонический оркестр Бирмингема, Бельгийский национальный, Иерусалимский симфонический и Санкт-Петербургский симфонический оркестр.

В 2008 г. состоялся дебют Штеффенса в Берлинской государственной опере. В 2012 году он дебютировал в миланском театре Ла Скала, продирижировав оперой «Дон Жуан» В.А. Моцарта.

В постановке оперы «Дон Жуан» примут участие Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича, Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, ведущие солисты, известные благодаря участию в оперных постановках в Израиле и за рубежом, а также замечательные певцы мирового уровня, для которых выступление на сцене Израильской оперы станет премьерным. Режиссер обновленной постановки – Регина Александровская; хореограф обновленной постановки – Мате Мораи.

Аргентинский баритон Герман Энрике Алькантара и израильский баритон Одед Райх поочередно исполнят главную партию Дон Жуана. Итальянские баритоны Паоло Бордония и Гвидо Дазини – одни из лучших баритонов сегодня в мире, исполняющие партии в постановках Моцарта и Россини, – выступят в роли Лепорелло, знаменитые сопрано Алла Василевицкая из Израиля и Юлия Мария Дан из Румынии исполнят роль Донны Анны, а великолепные сопрано Яэль Левита и Анат Чарны выйдут на сцену в образе Донны Эльвиры. Один из лучших теноров нового поколения, выступающий на всех значимых сценах мира, китайский тенор Лонг Лонг и мальтийский тенор Нико Драманин появятся в роли Дона Оттавио, израильские баритоны Яир Полишук и Ноам Хайнц исполнят роль Мазетто, роль Церлины воплотят на сцене Даниэла Скорка и Таль Ганор, а греческий бас Петрос Магулас выступит в партии Командора.

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и английском языке.

Перевод титров – Исраэль Юваль

Спектакли состоятся:

Пятница | 17.03.2023 | 13:00

Воскресенье | 19.03.2023 | 19:30 | Премьера

Понедельник | 20.03.2023 | 20:00

Вторник | 21.03.2023 | 20:00

Среда | 22.03.2023 | 20:00

Пятница | 24.03.2023 | 13:00

Суббота | 25.03.2023 | 20:00

Воскресенье | 26.03.2023 | 20:00

Понедельник | 27.03.2023 | 18:00

Среда | 29.03.2023 | 20:00

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/41appL7

Спектакли проходят в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата. Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Текст подготовила Маша Хинич. Фото: Йоси Цвекер (фотографии предоставлены Израильской Оперой) . Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting