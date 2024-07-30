Дов Хамер и Асаф Розов: «Блюз, кантри и всё, что между ними». Концерт на крыше музея Иланы Гур в Яффо 8 августа

«Сейчас это зовут роком, раньше это называлось буги-вуги, блюзом, ритм-н-блюзом и даже прошло через то, что теперь известно как фанк… Названия могут меняться, но музыка, вдохновляющая разум и сердце, и даже твое притопывание ногой в такт – все это здесь. Зови эту музыку рок, зови ее джаз, зови ее как хочешь. Если она заставляет тебя двигаться,

или ты просто кайфуешь, она с тобой – навсегда».

Чак Берри

Дов Хаммер – известнейший израильский исполнитель на губной гармошке – неотъемлемом инструменте блюзового ансамбля, как никто исполняет чикагский блюз и техасский классический блюз, состоящий из ритма, шоу и импровизации, исполняет свежо, небанально, со звонкими вибрациями, демонстрируя классические блюзовые риффы губной гармоники.

Блюз из Миссисипи и Чикаго сочетаются с оригинальными композициями самого Дова Хаммера, в которых отражены различные музыкальные влияния, от чикагского блюза до хип-хопа. Наполняя энергией, песни Дова напоминают о тяжелых временах и душевной боли и превращают их в ритмы, заставляющие сопереживать. А тексты… Тексты – как всегда в блюзе – о том, что сердце и чувства победят и мы разберёмся в красоте и в смятении этого мира. А как одновременно петь играть на губной гармошке? Чтобы это понять, надо увидеть выступление Дова Хаммера вживую.



«Блюз – индивидуальное искусство. Один человек с гитарой против всего мира» – так говорил великий и один из самых влиятельных гитаристов всех времён Эрик Клэптон. И он прав. Но времена меняются, меняется отношение к музыке. И потому сегодня блюз можно исполнять и вдвоем, как-то будет в четверг 8 августа на концерте Дова Хаммера и Асафа Розова – концерте из серии летних джазовых вечеров на крыше Музея Иланы Гур в Старом Яффо.

Тридцать с лишним лет назад, два молодых израильских музыканта, только начавшие свой сценический путь – Дов Хаммер и Асаф Розов – познакомились в группе канадского блюзового исполнителя Тэда Купера. Четыре года безостановочных выступлений на фестивалях и в концертных залах, в пабах и на перекрёстках дорог стали для них важнейшей музыкальной школой, где они постигали азы блюза, выступая перед разношерстной публикой. Часто без репетиций, без заранее определенного списка песен, они учились полагаться только на слух и эмоции. И – на талант и музыкальную дерзость. За прошедшие с тех пор годы, Дов Хаммер и Асаф Розов сотрудничали со многим группами, тысячи раз появлялись на сцене – и вместе и по отдельности. Дов Хаммер воглавлял группой CG & The Hammer, а позже и Blues Rebels, выступая в США и Европе, играя с лучшими американскими блюзовыми исполнителями. Асаф Розов много лет играл в Нью-Йорке, в том числе не раз выступал на престижном джазовом фестивале в Рочестере, не меньше выступал и в Израиле, сотрудничая с Мики Гавриэловым и группой «Кнессият ха-Сехель». После стольких лет, стольких разных музыкальных дорог, стилей и жанров, Дов Хаммер и Асаф Розов снова вместе на сцене, предлагая слушателям программу блюза, кантри и всего, что между ними: динамический, полным взрывных ритмов, эмоций, спонтанности, удовольствия и взрывной энергии вечер – встречу двух музыкантов с уникальной сыгранностью между ними.Дов Хаммер репатриировался из Чикаго, и в конце 1980-х начал играть на губной гармошке в ансамбле канадского исполнителя блюза Тэда Купера. Позже, с разными составами записал с десяток собственных альбомов блюза, и параллельно выступал с лучшими мировыми джазовыми музыкантами в этом жанре, среди которых Джо Луис Уокер, Лаки Петерсон, легендарный Джонни Уинтер. Хамер неоднократно гастролировал по разным городам Соединенных Штатов и Европы, был участником всех крупных израильских джазовых фестивалей.

Сегодня Дов Хаммер и его группы исполняют классический аутентичный блюз – музыку, рожденную на берегах Мисиссиппи, и предлагают классические аранжировки произведений Мади Уотерса, Роберта Джонсона, Джимми Рида и многих других. Предлагая программу – путешествие по жанру, в котором отражены различные музыкальные влияния, от чикагского блюза до хип-хопа.

«Блюз был для меня любовью с первого взгляда – рассказывает Дов Хаммер. – Мне было 12 лет, когда я увидел фильм, полный разбитых автомобилей и музыки – «Братья Блюз». Там было столько отличной музыки – Арета Франклин, Джеймс Браун, Рэй Чарльз … но больше всего меня поразил парень, сидящий на улице на уличном рынке и исполняющий песню под названием «Бум-бум». Сегодня я знаю, что это был Джон Ли Хукер. Эта музыка была лучшим, что я когда-либо слышал, это было то, чего я хотел больше всего на свете. Позже я узнал, что можно добиться идеального блюзового звука с помощью небольшого карманного кусочка магии: губная гармошка привела меня к блюзу. Я играл на улицах и пляжах, в барах, концертных залах и на фестивальных сценах, один, с моей группой с моими кумирами, и всякий раз, когда я пою или играю блюз, я вкладываю в эту музыку 100 процентов своей страсти и любви».

Вот как написала о Дове Хаммере хорошо известная в музыкальном мире продюсер джазовых фестивалей Йегудит Винеград: «Дов Хаммер является музыкантом, которого нужно не только слушать, но и видеть во время его выступления, поскольку он отдается исполнению полностью – душой и телом. Его любовь к блюзу совершенно безусловна, и он немедленно заражает слушателей своей страстью. Наблюдать за выступлением Хаммера, за тем, как он движется, поет и играет – необыкновенное удовольствие и высокое переживание».

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Концерт «Дов Хаммер и Асаф Розов. Блюз, кантри и всё, что между ними» пройдет в четверг, 8 августа, в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Дов Хаммер – вокал и губная гармошка

Асаф Розов – гитара и вокал

19:00 – экскурсия по залам музея на русском языке

20:00 – концерт «Блюз, кантри и все, что между ними» на крыше музея

Цена билета на вечер (вход в музей + экскурсия + баночка пива + концерт) – 120 шекелей.

Билеты можно приобрести на сайте музея по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/events/event/dov-hammer-assaf-rozov/

или по телефону 03-6837676.

Ссылки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=QBbLCO4XHOk

https://www.youtube.com/watch?v=XTZYHpSn3q4

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/456972527231734

Сайт Дова Хаммера – http://www.dovhammer.com

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/HammerBlues

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка – в Яффском порту.

Фото – © Tomer Shinfeld – предоставлено Довом Хаммером