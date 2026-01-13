DRINK.IL: Алкоголь, который создает Израиль

Фестиваль производителей: от бутиковых виноделен до крафтовых дистиллерий и пивоварен

«Истина в вине» – эта максима, придуманная ещё древними римлянами и многократно повторенная поэтами всех времен и народов, отражает лишь часть реальности. Ибо истина не только в вине – она ещё и в пиве, в коньяке, виски, ликерах и многих других алкогольных напитках. Так что у человечества есть огромный выбор возможностей познать истину, а заодно испытать множество положительных эмоций.

Сегодня это стало делом вполне доступным, особенно в нашей благословенной стране, где производство хмельных напитков ведет своё начало из глубокой древности, а теперь достигло мирового уровня благодаря современным технологиям и, самое главное, любви к процессу. Прежде чем приступить к делу, уточним – воспользовавшись модным словом «дисклеймер», – что дальше речь пойдет исключительно об алкоголе израильского производства.

Старожилы (то есть те, кто в Израиле родился или прожил значительную часть сознательной жизни) хорошо помнят, каким был выбор алкогольных напитков 30-40 лет назад. Если отбросить небольшое количество импортных брендов, наименования израильского алкоголя можно было пересчитать по пальцам. Наши соотечественники в поисках качественного алкоголя отправлялись в Чехию – чтобы выпить пива, во Францию и Италию – за вином, а ради виски, коньяка и ликеров штурмовали Duty Free.

Сегодня картина иная: в Израиле действуют более 350 виноделен, производящих вино мирового уровня, около трех десятков дистиллерий, работающих на уровне лучших мировых образцов, и примерно полсотни пивоварен, варящих пиво не хуже зарубежных коллег.

И сегодня наша задача – познакомить израильтян со всем этим богатством.

В конце этого месяца, 28 и 29 января, в комплексе «Маарава» в кибуце Гааш, в пятнадцати минутах езды от Тель‑Авива, амбициозный проект DRINK.IL откроет двери для любителей алкоголя всех мастей и жанров, а также для профессионалов – импортеров, сомелье, владельцев баров и журналистов, ищущих связи и новые контракты. Профессионалов в эти два дня ждут в залах «Маарава» с 15:00 до 18:00, а затем – до самой поздней ночи – начнётся дегустация, общение и знакомство с новыми вкусами и ароматами для всех желающих, успевших приобрести билеты. О билетах – чуть позже, а пока попробуем рассказать, в чём особенность и уникальность этого события.

Это праздник алкоголя во всех его проявлениях. Замечательный шанс провести вечер в большой компании, где каждый найдет напиток себе по вкусу – будь то виски, коньяк, вино, пиво или медовуха. Кроме того, это именно израильский алкоголь, а значит, придя сюда, вы поддержите отечественного производителя. Согласитесь, уже этих двух причин достаточно, чтобы посетить флагманское событие проекта DRINK.IL.

Список участников насчитывает десятки брендов – от крупных производителей до самых камерных, бутиковых виноделен, винокурен и пивоварен. Познакомимся с некоторыми из них.

Винодельни

Винодельня «Псагот», основанная в 2003 году в горах к северу от Иерусалима, начиналась как небольшой семейный проект, но со временем превратилась в одного из самых заметных производителей израильского вина. Её виноградники расположены на известняковых террасах региона Биньямина, на высоте 700–900 метров над уровнем моря, что обеспечивает концентрированный вкус и яркий характер ягод. Сегодня «Псагот» производит более 600-750 тысяч бутылок в год, причём более 70% отправляется на экспорт в десятки стран мира. Вина винодельни регулярно получают международные награды, а сама «Псагот» продолжает подчёркивать связь с местным терруаром и историей региона.

Винодельни «Эмек ха‑Эла», «Шило» и «Камиса» иллюстрируют три разные истории израильского виноделия, но их объединяет глубокая связь с землёй и стремление раскрыть характер местного терруара.

«Эмек ха‑Эла», расположенная в живописной долине между Иерусалимом и побережьем, работает в регионе, который часто называют «израильской Тосканой» благодаря идеальному климату для винограда и высокой концентрации виноделен. Здесь делают ставку на классические международные сорта и чистый, элегантный стиль.

«Шило» сочетает традиции и современность, создавая насыщенные, выразительные вина, которые регулярно получают международные награды, а «Камиса» – небольшая камерная винодельня, работающая в духе бутика: ограниченные партии, ручной труд и внимание к каждой бочке. Вместе эти винодельни создают панораму израильского виноделия – от крупных хозяйств до семейных проектов, от классики до эксперимента.

Винодельня HaYotzer также будет представлена на DRINK.IL. Для тех, кто ещё не знаком с ней: это не просто очередная израильская винодельня. Филипп Лихтенштейн – представитель восьмого поколения французской семьи виноделов – создаёт вина из уникальных средиземноморских сортов, таких как гренаш, кариньян и марселан. Он выдерживает их в дубовых бочках, подобранных специально для каждого вина, формируя вкусовой профиль, который уже был высоко оценён и отмечен наградами в Израиле и по всему миру. Благодаря сочетанию мастерства и великолепного винограда с залитых солнцем склонов рождается вино как настоящее искусство.

Пивоварни

Пивоварни White Rabbit, Alexander и Fass демонстрируют, насколько многослойной стала израильская крафтовая сцена. White Rabbit, молодой тель-авивский проект, делает ставку на современное хмелевое пиво: яркие IPA, сочные ароматы и технологичный подход, который позволяет работать на уровне мировых трендов. Alexander, напротив, представляет собой одну из самых устойчивых и узнаваемых пивоварен страны: здесь варят нефильтрованное и непастеризованное пиво в духе европейских традиций, делая акцент на качестве сырья, чистоте стиля и стабильности вкуса – не случайно их сорта регулярно получают международные награды. Fass, расположенная в кибуце Гшур на Голанах, дополняет эту картину более камерным, авторским подходом: пиво варят небольшими партиями, уделяя внимание ингредиентам и стилевой точности; в постоянной линейке – пшеничное пиво, лагер и портер, а также сезонные релизы. Вместе эти три пивоварни создают живую панораму израильского крафта – от экспериментальной «новой волны» до классики, от лёгких ароматных сортов до насыщенных тёмных вкусов.

Еще об одной небольшой пивоварне следует рассказать особо. Это Tomer Beer – небольшая израильская пивоварня, созданная в память о Томере Нагере, бойце бригады Голани, погибшем 7 октября, защищая базу Кисуфим. Томера вспоминают как спокойного, доброго и увлечённого человека, который умел радоваться жизни и любил всё, что создаётся руками – в том числе пиво. Он интересовался разными стилями, пробовал новое, обсуждал вкусы с друзьями и относился к пивоварению как к творчеству. После его гибели семья и друзья решили продолжить то, что приносило ему радость, и превратили его увлечение в живой, тёплый проект.

Пиво Tomer Beer варят небольшими партиями, честно и без лишних украшений – так, как мог бы это делать сам Томер. В линейке есть лёгкий Blonde, ароматный American Pale Ale, более хмелевой IPA, а также сезонные сорта, в которых команда позволяет себе экспериментировать. Каждое пиво здесь – это не просто напиток, а маленькая история о человеке, который верил, что хорошие вещи создаются с вниманием, теплом и душой.

Назовём ещё одного производителя из Пардес-Ханы – пивоварню Shevet. Здесь делают крафтовое пиво с уникальными вкусами: от мягкого лагера до экзотического IPA. Каждое пиво рождается здесь из мировых ингредиентов, но при этом остаётся напитком с ярко выраженной израильской душой.

Дистиллерии

Раньше их называли винокурнями, сегодня же принято международное название – дистиллерии. Давайте познакомимся с некоторыми из тех, кто будет представлен на DRINK.IL.

Milk & Honey (M&H) – первая израильская дистиллерия односолодового виски, решившая доказать, что настоящий single malt может рождаться не только в туманной Шотландии, но и под ярким тель-авивским солнцем. Основанная в 2012–2013 годах, она работала под консультированием доктора Джима Свана, специалиста по дистиллериям в жарком климате. Израильская жара ускоряет созревание, и именно это стало фирменной чертой M&H: виски здесь получается ярким, насыщенным и зрелым для своего возраста. Сегодня дистиллерия – международный бренд, чьи релизы получают награды, включая титул World’s Best Single Malt 2023.

В линейке M&H – несколько направлений. Classic Single Malt отражает базовый стиль дистиллерии. Серия Elements показывает влияние разных типов бочек – Sherry, Peated, Red Wine Casks. Apex – экспериментальная вершина ассортимента, где используют редкие бочки и нестандартные выдержки. Есть и релизы, выдержанные в бочках израильских виноделен, подчеркивающие связь с местным терруаром. Всё это делает M&H одной из самых интересных дистиллерий нового мира виски.

Дистиллерии Hollander, Olgar и Arava показывают, насколько разнообразным и смелым может быть израильский мир крепких напитков. Hollander, расположенная в мошаве Бейт‑Меир в Иудейских горах, – семейная дистиллерия с европейскими корнями, специализирующаяся на фруктовых дистиллятах, шнапсе и ликёрах, созданных из местных фруктов. Olgar – небольшая бутиковая дистиллерия на севере Израиля, где создают ликёры, фруктовые дистилляты и шнапсы из 100% местных фруктов, выращенных в Галилее и на Голанах; производство полностью ручное и камерное. Arava – семейная дистиллерия в пустынной Араве, работающая с локальными ингредиентами региона; здесь создают джин, арак и другие напитки небольшими партиями, вдохновляясь климатом и природой южной пустыни.

Дистиллерия «Голан», расположенная на Голанских высотах (что легко понять по названию), предлагает для дегустации линейку напитков: Golani 40° – виски из двух злаков (пшеница и солод ячменя), выдержанный в бочках из-под каберне, шардоне и нового американского дуба; Golani Black 46° – виски из двух злаков, выдержанный в новой обожжённой бочке из американского дуба; а также израильский сухой джин.

Познакомим читателей ещё с одним брендом – Mead In Israel, дистиллерией, которая производит медовуху ручной работы. Это один из древнейших алкогольных напитков, но здесь он создаётся с использованием современных технологий. Медовуха производится на основе натурального мёда, воды и дрожжей. Содержание алкоголя – 10–15%, а вкусовой диапазон широк: от сухих до сладких вариантов, с выдержкой не менее года. Производство основано исключительно на местных ингредиентах – мёде из израильских пасек (не подвергавшемся нагреву), а также местных фруктах и специях.

Сигары

Хороший виски и хорошая сигара всегда находят общий язык: они подчёркивают аромат друг друга, смягчают острые углы, раскрывают скрытые ноты. Виски добавляет тепла и глубины, сигара – структуры и ароматики, и вместе они создают тот самый редкий момент, когда вкус превращается в ритуал. Именно в этой точке пересечения – между ремеслом, атмосферой и вниманием к деталям – и появляется мир Guri Cigars.

Guri Cigars – израильский бренд, основанный в 2022 году двумя энтузиастами, превратившими своё увлечение сигарами в полноценное производство и импорт премиальных сигар. Бренд делает ставку на ручную работу, классические методы скрутки и тщательно отобранный табак, создавая сигары, которые задумываются как опыт, а не просто продукт. В линейке – разные форматы и смеси, от мягких и кремовых до насыщенных и пряных, разработанные для разных настроений и сочетаний. Эти сигары создаются так, чтобы не перебивать виски, а подчёркивать его – будь то мягкий медовый single malt или более мощный дубовый релиз. Guri предлагает сигары, которые раскрывают напиток и превращают сочетание в спокойный, красивый ритуал.

Это лишь малая часть производителей израильского алкоголя, представленных на DRINK.IL. Любить напитки – значит интересоваться тем, из чего они рождаются. Вино невозможно оценить без понимания земли, на которой вырос виноград. Виски – без золотого ячменя, который становится основой дистиллята. Ликеры – без фруктов, в которых уже заложен будущий вкус. Путешествуя по стране, оглянитесь: вы не сможете не заметить, сколько здесь виноделен, дистиллерий и пивоварен, создающих качественный местный алкоголь. Но за каждым из этих напитков стоят люди, которые каждый день ферментируют, дистиллируют, варят и создают новые вкусы, вкладывая в это труд и внимание к деталям.

Если вам хочется узнать больше о местных напитках – от новых дистиллерий до виноделен и пивоварен – самое время сделать отметку в календаре: 28 и 29 января, кибуц Гааш, комплекс «Маарава», с 15:00 до 24:00.

Важная информация

Организаторами DRINK.IL выступают комплекс «Маарава» и шеф‑повар Ран Шмуэли, мастер‑дистиллятор Томер Горен, компания «Найя Афакот» Зеева Гилада – продюсера Whisky Live Tel Aviv, Октоберфеста, Мидберна и Фестиваля Акко, а также Омри Имбер, одна из ключевых фигур израильского сообщества любителей алкоголя, основатель групп «Любители алкоголя» и «Любители виски», владелец сайта Bakbookim.com, соединяющего производителей, импортеров и потребителей.*****

Практическая информация

Даты: 28–29 января 2026 года

Место: комплекс «Маарава», кибуц Гааш

Часы работы: 15:00–24:00

Профессиональная аудитория: 15:00–18:00

Стоимость входного билета: от 149 шекелей (включает фирменный бокал и первые 3 дегустации)

Дополнительные купоны:

10 шекелей за один или 45 шекелей за сет из пяти.

Важно: вход строго 18+, удостоверение личности обязательно.

Сайт: https://go-out.co/event/drinkil

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575134665067

С 15:00 до 18:00 двери открыты для профессионалов.

DRINK.IL – технологически выверенное пространство: система оплаты купонов работает через NFT и QR‑коды. Достаточно поднести телефон к бутылке – и покупка совершена.

Кроме того, всё купленное на стендах не придётся носить с собой: заказы будут ждать владельцев в выставочном магазине на выходе.

Как добраться

Парковка на территории – свободная.До кибуца Гааш можно добраться:

на автомобиле;

общественным транспортом – автобусами 601, 604, 606, 608, 699,

а также через ближайшие железнодорожные станции Бейт‑Йегошуа и Герцлия.

Для тех, кто за рулём: съезд на развязке Ха‑Шарон или Гааш/Шфаим с Прибрежного шоссе приведёт прямо к «Маараве».