Мастер-классы  фестиваля Drink-il + DRINK DATE

«Пить можно всем. Необходимо только. Знать: где и с кем, За что, когда и сколько?». Хотя похожие мысли о разумном питье встречаются в рубаи Омара Хайяма (например, о том, кто, когда и с кем пьет вино), этот афоризм принадлежит Расулу Гамзатову

Знаете ли вы, что вы что и сколько пьете и с кем выпьете 28 и 29 января?

Drink-il – не только главное событие года для ценителей вина и крепких напитков в Израиле и не только праздник израильского алкоголя разных мастей (и цветов), но серьезное профессиональное мероприятие. И потому в его программу включены серьезные профессиональные семинары – мастер-классы, посвященные винам, крепким напиткам и дистиллятам. Ниже – их расписание и краткое описание.

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ



17:00–18:00 | ТЕРРУАР И РАБОТА ВИНОДЕЛА

Ведущий: Ноам Шломо (Tzur Wine Agencies)

Что такое терруар и как он влияет на вино? Участники продегустируют четыре вина высокого уровня из одного сорта винограда, но от разных виноделен из различных регионов Израиля: Эмек ха-Эла, Псагот, Шило и Биньямина. Мастер-класс позволит оценить значение почвы, региона, работы винодела и выдержки в бочке. Дегустируемые вина не разливаются на стендах фестиваля.

18:20–19:20 | ОТ ПИВА К ВИСКИ

Ведущий: Цвика (Shevet & Ruach)

Ячмень – основа целого семейства дистиллятов. Мастер-класс познакомит участников с разнообразием продуктов, которые можно создать из сырья для пива и виски. В программе: пиво, виски, виски, выдержанный в пивных бочках, дистилляты пива в бочке и другие уникальные напитки от пивоварни «Шевет». Дегустация включает редкие образцы, недоступных в обычной продаже.

19:40–20:40 | ДИСТИЛЛЯТЫ АППЕЛЛАСЬОНА ИУДЕЯ

Ведущий: Нехама (Hollander Distillery)

Профессиональная дегустация винных дистиллятов из первого официально признанного винного аппелласьона Израиля – Иудеи, получившего статус «защищенного наименования места происхождения» (Appellation d’Origine Protégée). Участники познакомятся с несколькими виноградными дистиллятами из разных сортов, выращиваемых в этом регионе с его уникальным терруаром. Это уникальная возможность попробовать продукт, который больше не будет выпускаться.

21:00–22:00 | ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛЕДАМ ХЕРЕСА

Ведущий: Рон Гуревич (M&H Distillery)

Путешествие в сердце Андалусии с дистиллерией M&H. Мастер-класс раскроет секреты виски, признанного «лучшим сингл молтом в мире». Дегустация включает пять позиций: Elements Sherry (обладатель награды «Лучший сингл молт в мире 2023 года»), Single Cask Sherry Oloroso, Single Cask Sherry PX, херес Oloroso и херес PX.

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

17:00–18:00 | ГОТОВИМ ДЖИН ВМЕСТЕ

Ведущий: Эли Камински (Tavlin Distillery)

Секрет израильских специй в производстве джина. Участники на один день станут создателями джина вместе с основателями дистиллерии «Тавлин» Эли и Амиром. Группа совместно выберет ингредиенты и пошагово приготовит джин. Программа включает знакомство с технологией производства, историей дистиллерии и израильским сырьем. Список дегустируемых позиций будет создан участниками в процессе работы.

18:20–19:20 | КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ-ТЕКИЛЕРО

Ведущий: Дэвид Нэйвуд (Negba)

Путешествие в мир напитков из агавы с компанией «Негба». Участники изучат саму агаву, историю и типы текилы, научатся правильной дегустации, познакомятся с феноменом агавы в мировом контексте и особенностями производства в Израиле. Дегустация включает серию продуктов «Негба».

19:40–20:40 | ПУТЕШЕСТВИЕ ДИСТИЛЛЯТОВ ИЗ ГОЛАН

Ведущий: Давид Цибель (Katzrin Distillery / Golani)

Израильское сырье в руках мастера. Дистиллерия «Кацрин» – менее известная винокурня в винодельческом городе Кацрин, не всегда открытая для публики. Давид Цибель представит разнообразные дистилляты собственного производства: специальные издания абсента, бренди, арак, ром, джин и другие напитки, не являющиеся виски. Уникальная возможность познакомиться с полным спектром израильских дистиллятов.

21:00–22:00 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЛИКЕРОВ

Ведущий: Ольга Рудашевская (Olgar)

Создание домашнего ликера высочайшего уровня. Практический мастер-класс, на котором участники получат полные знания и инструменты для самостоятельного приготовления ликеров дома. Программа включает научное объяснение процессов, важность определенных действий и выбора сырья с использованием лучших сезонных фруктов. Каждый участник уйдет с личной бутылкой ликера (относительно большого объема), приготовленного собственными руками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: DRINK DATE

Параллельно с семинарами на площадке Drink Date (2-й этаж, открытая зона) пройдут встречи с производителями, где гости смогут попробовать эксклюзивные образцы напитков.

В программе Drink Date участвуют более 15 производителей, включая Even-Ram Liqueurs, Hakol Dvash, пиво Tomer, M&H, Katzrin/Golani, Olger, Tavlin, Negba, Made in Izreel, Versatile, Jullius, Hollander, The Drunken Owl, Shevet-Ruach, White Rabbit и других.

Подробности и запись – https://go-out.co/event/drinkil

Практическая информация

Даты: 28–29 января 2026 года

Место: комплекс «Маарава», кибуц Гааш

Часы работы: 15:00–24:00

Профессиональная аудитория: 15:00–18:00

Стоимость входного билета: от 149 шекелей (включает фирменный бокал и первые 3 дегустации)

Дополнительные купоны:

10 шекелей за один или 45 шекелей за сет из пяти.

Важно: вход строго 18+, удостоверение личности обязательно.

Сайт: https://go-out.co/event/drinkil

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575134665067

С 15:00 до 18:00 двери открыты для профессионалов.

DRINK.IL – технологически выверенное пространство: система оплаты купонов работает через NFT и QR‑коды. Достаточно поднести телефон к бутылке – и покупка совершена.

Кроме того, всё купленное на стендах не придётся носить с собой: заказы будут ждать владельцев в выставочном магазине на выходе.

Как добраться:

Парковка на территории – свободная.

До кибуца Гааш можно добраться:

на автомобиле;

общественным транспортом – автобусами 601, 604, 606, 608, 699,

а также через ближайшие железнодорожные станции Бейт‑Йегошуа и Герцлия.

Для тех, кто за рулём: съезд на развязке Ха‑Шарон или Гааш/Шфаим с Прибрежного шоссе приведёт прямо к «Маараве».

Обратите внимание, что есть возможность заказать шаттл:

обратные рейсы в Тель-Авив, начиная с 21:30

свободные места по предварительному заказу

Заказывайте билеты и шаттл на сайте: https://did.li/8YDx5

Дополнительные ссылки:

