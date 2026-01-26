Мастер-классы  фестиваля Drink-il + DRINK DATE

«Пить можно всем. Необходимо только. Знать: где и с кем, За что, когда и сколько?». Хотя похожие мысли о разумном питье встречаются в рубаи Омара Хайяма (например, о том, кто, когда и с кем пьет вино), этот афоризм принадлежит Расулу Гамзатову
Знаете ли вы, что вы что и сколько пьете и с кем выпьете 28 и 29 января?
Drink-il – не только главное событие года для ценителей вина и крепких напитков в Израиле и не только праздник израильского алкоголя разных мастей (и цветов), но серьезное профессиональное мероприятие. И потому в его программу включены серьезные профессиональные семинары – мастер-классы, посвященные винам, крепким напиткам и дистиллятам. Ниже – их расписание и краткое описание.
СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ
17:00–18:00 | ТЕРРУАР И РАБОТА ВИНОДЕЛА
Ведущий: Ноам Шломо (Tzur Wine Agencies)
Что такое терруар и как он влияет на вино? Участники продегустируют четыре вина высокого уровня из одного сорта винограда, но от разных виноделен из различных регионов Израиля: Эмек ха-Эла, Псагот, Шило и Биньямина. Мастер-класс позволит оценить значение почвы, региона, работы винодела и выдержки в бочке. Дегустируемые вина не разливаются на стендах фестиваля.
18:20–19:20 | ОТ ПИВА К ВИСКИ
Ведущий: Цвика (Shevet & Ruach)
Ячмень – основа целого семейства дистиллятов. Мастер-класс познакомит участников с разнообразием продуктов, которые можно создать из сырья для пива и виски. В программе: пиво, виски, виски, выдержанный в пивных бочках, дистилляты пива в бочке и другие уникальные напитки от пивоварни «Шевет». Дегустация включает редкие образцы, недоступных в обычной продаже.
19:40–20:40 | ДИСТИЛЛЯТЫ АППЕЛЛАСЬОНА ИУДЕЯ
Ведущий: Нехама (Hollander Distillery)
Профессиональная дегустация винных дистиллятов из первого официально признанного винного аппелласьона Израиля – Иудеи, получившего статус «защищенного наименования места происхождения» (Appellation d’Origine Protégée). Участники познакомятся с несколькими виноградными дистиллятами из разных сортов, выращиваемых в этом регионе с его уникальным терруаром. Это уникальная возможность попробовать продукт, который больше не будет выпускаться.
21:00–22:00 | ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛЕДАМ ХЕРЕСА
Ведущий: Рон Гуревич (M&H Distillery)
Путешествие в сердце Андалусии с дистиллерией M&H. Мастер-класс раскроет секреты виски, признанного «лучшим сингл молтом в мире». Дегустация включает пять позиций: Elements Sherry (обладатель награды «Лучший сингл молт в мире 2023 года»), Single Cask Sherry Oloroso, Single Cask Sherry PX, херес Oloroso и херес PX.
ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ
17:00–18:00 | ГОТОВИМ ДЖИН ВМЕСТЕ
Ведущий: Эли Камински (Tavlin Distillery)
Секрет израильских специй в производстве джина. Участники на один день станут создателями джина вместе с основателями дистиллерии «Тавлин» Эли и Амиром. Группа совместно выберет ингредиенты и пошагово приготовит джин. Программа включает знакомство с технологией производства, историей дистиллерии и израильским сырьем. Список дегустируемых позиций будет создан участниками в процессе работы.
18:20–19:20 | КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ-ТЕКИЛЕРО
Ведущий: Дэвид Нэйвуд (Negba)
Путешествие в мир напитков из агавы с компанией «Негба». Участники изучат саму агаву, историю и типы текилы, научатся правильной дегустации, познакомятся с феноменом агавы в мировом контексте и особенностями производства в Израиле. Дегустация включает серию продуктов «Негба».
19:40–20:40 | ПУТЕШЕСТВИЕ ДИСТИЛЛЯТОВ ИЗ ГОЛАН
Ведущий: Давид Цибель (Katzrin Distillery / Golani)
Израильское сырье в руках мастера. Дистиллерия «Кацрин» – менее известная винокурня в винодельческом городе Кацрин, не всегда открытая для публики. Давид Цибель представит разнообразные дистилляты собственного производства: специальные издания абсента, бренди, арак, ром, джин и другие напитки, не являющиеся виски. Уникальная возможность познакомиться с полным спектром израильских дистиллятов.
21:00–22:00 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЛИКЕРОВ
Ведущий: Ольга Рудашевская (Olgar)
Создание домашнего ликера высочайшего уровня. Практический мастер-класс, на котором участники получат полные знания и инструменты для самостоятельного приготовления ликеров дома. Программа включает научное объяснение процессов, важность определенных действий и выбора сырья с использованием лучших сезонных фруктов. Каждый участник уйдет с личной бутылкой ликера (относительно большого объема), приготовленного собственными руками.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: DRINK DATE
Параллельно с семинарами на площадке Drink Date (2-й этаж, открытая зона) пройдут встречи с производителями, где гости смогут попробовать эксклюзивные образцы напитков.
В программе Drink Date участвуют более 15 производителей, включая Even-Ram Liqueurs, Hakol Dvash, пиво Tomer, M&H, Katzrin/Golani, Olger, Tavlin, Negba, Made in Izreel, Versatile, Jullius, Hollander, The Drunken Owl, Shevet-Ruach, White Rabbit и других.
Подробности и запись – https://go-out.co/event/drinkil
Практическая информация
Даты: 28–29 января 2026 года
Место: комплекс «Маарава», кибуц Гааш
Часы работы: 15:00–24:00
Профессиональная аудитория: 15:00–18:00
Стоимость входного билета: от 149 шекелей (включает фирменный бокал и первые 3 дегустации)
Дополнительные купоны:
10 шекелей за один или 45 шекелей за сет из пяти.
Важно: вход строго 18+, удостоверение личности обязательно.
Сайт: https://go-out.co/event/drinkil
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575134665067
С 15:00 до 18:00 двери открыты для профессионалов.
DRINK.IL – технологически выверенное пространство: система оплаты купонов работает через NFT и QR‑коды. Достаточно поднести телефон к бутылке – и покупка совершена.
Кроме того, всё купленное на стендах не придётся носить с собой: заказы будут ждать владельцев в выставочном магазине на выходе.
Как добраться:
Парковка на территории – свободная.
До кибуца Гааш можно добраться:
на автомобиле;
общественным транспортом – автобусами 601, 604, 606, 608, 699,
а также через ближайшие железнодорожные станции Бейт‑Йегошуа и Герцлия.
Для тех, кто за рулём: съезд на развязке Ха‑Шарон или Гааш/Шфаим с Прибрежного шоссе приведёт прямо к «Маараве».
Обратите внимание, что есть возможность заказать шаттл:
обратные рейсы в Тель-Авив, начиная с 21:30
свободные места по предварительному заказу
Заказывайте билеты и шаттл на сайте: https://did.li/8YDx5
