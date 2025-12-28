DRINK.IL. Дух в бутылке, или Геометрия израильского бокала

Израильская идентичность – субстанция капризная, особенно в последние годы. Пока экономика замерла в нерешительности между очередным скачком процентной ставки и эхом бесконечных новостей, в тишине дистиллерий и винных погребов происходило нечто обратное общему унынию. Оказалось, что когда мир вокруг становится слишком зыбким, можно опереться на землю – буквально. При этом парадоксальным образом именно в последние годы алкогольное производство в Израиле не только не сократилось, но продолжило расти. Количество дистиллерий, виноделен и небольших крафтовых пивоварен увеличивается, появляются новые имена, новые стили, новые подходы. Предпочтение бутиковых, локальных производителей становится не просто тенденцией, а осознанным выбором потребителей. В духе этой логики DRINK.IL формулирует себя как флагманское событие израильской алкогольной индустрии, цель которого – дать сцену местным брендам, соединить производителей и аудиторию, выстроить пространство для диалога между профессионалами и широкой публикой. Именно эта идея легла в основу DRINK.IL – амбициозного проекта, который пройдет 28 и 29 января 2026 года в залах «Маарава» в кибуце Гааш, в пятнадцати минутах езды от Тель-Авива.

DRINK.IL претендует на статус крупнейшего в своем роде события: под одной крышей соберутся те, кто заставляет израильский алкогольный рынок расти вопреки логике кризисов. Речь идет о сотнях израильских производителей алкоголя: от сурового сингл-молта и джина до арака, ликеров и крафтового сидра.

В какой-то момент израильская алкогольная индустрия незаметно для самой себя доросла до того, чтобы потребовать отдельной сцены. Не бара, не винного уголка в гастрономическом фестивале, а собственного дома – с бокалами, разговором, деловыми встречами и тем самым ощущением «это всё наше». Так родился DRINK.IL – флагманское событие израильского алкоголя и гастрономии, крупнейшая в стране выставка местных напитков и кулинарии.

В программе двух дней DRINK.IL заявлены мастер-классы, специальные дегустации и встречи, посвященные разным категориям алкоголя: от вина и виски до сидра и медовухи, от истории конкретного бренда до обсуждения коллабораций и технологических новшеств. Это пространство, где производители готовы рассказать не только о готовом продукте, но и о том, что стоит за ним: сырьё, климат, оборудование, не всегда рациональные, но неизменно упорные решения. В самом центре этого события остается простая идея: дать возможность встретиться людям, вкусам и разговорам, которые формируют локальную культуру напитков здесь и сейчас.

Место проведения выбрано неслучайно. Комплекс «Маарава» в кибуце Гааш – это дом мероприятий шеф-повара Рана Шмуэли, фигуры, тесно связанной с израильской гастрономией и концепцией farm to table. Кухня «Мааравы» работает исключительно с сезонными продуктами, выращенными либо на территории комплекса, либо в местных фермерских хозяйствах.

Ран Шмуэли формулирует эту логику так: хороший алкоголь и хорошая кухня начинаются с земли, сезона и осознанного выбора поддерживать тех, кто продолжает работать и создавать в непростые периоды. DRINK.IL для него – не отдельный проект, а продолжение того, что происходит в «Маараве» круглый год: уважение к продукту, к людям, которые за ним стоят, и к времени, в котором он создаётся.

В течение двух дней, 28 и 29 января 2026 года, с 15:00 до 24:00, пространство «Мааравы» превратится в площадку, где соберутся винодельни, дистиллерии, крафтовые пивоварни и производители сопутствующей гастрономии – оливкового масла, мёда, сыров, джемов, варений, шоколада.

DRINK.IL задуман как событие для двух аудиторий одновременно. С одной стороны – это встреча для широкой публики и любителей качественного алкоголя, с другой – профессиональная платформа для барменов, владельцев ресторанов, импортёров, закупщиков сетей, сомелье, журналистов и представителей туристической отрасли. Вход для профессиональной аудитории открыт с 15:00 до 18:00, после чего пространство становится общим.

Организаторами DRINK.IL выступают «Маарава» и шеф-повар Ран Шмуэли, мастер-дистиллятор Томер Горен, компания «Найя Афакот» Зеева Гилада – продюсера Whisky Live Tel Aviv, Октоберфеста, Мидберна и Фестиваля Акко, а также Омри Имбер – одна из центральных фигур в израильском сообществе любителей алкоголя, основатель групп «Любители алкоголя» и «Любители виски», владелец сайта Bakbookim.com, соединяющего производителей, импортеров и потребителей.

*****

Практическая информация:

Даты: 28–29 января 2026 года

Место: Комплекс «Маарава», кибуц Гааш

Часы работы: 15:00–24:00 (профессиональная аудитория – с 15:00 до 18:00)

Входной билет стоит от 149 шекелей (включает фирменный бокал и первые 3 дегустации).

Дополнительные купоны: 10 шекелей за один или 45 шекелей за сет из пяти.

Важно помнить: вход строго 18+, и удостоверение личности здесь – обязательно.

Сайт: https://go-out.co/event/drinkil

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575134665067

Событие разделено на два уровня. С 15:00 до 18:00 двери открыты для профессионалов: импортеров, сомелье, владельцев баров и журналистов, ищущих связи и новые контракты. После и до полуночи пространство заполнят любители.

Организаторы решили избавить гостей от досадных мелочей вроде шуршащих пакетов и наличных денег. DRINK.IL – это технологически выверенное пространство. Система оплаты купонов работает через NFT и QR-коды: приложил телефон к бутылке – и покупка совершена. Более того, всё купленное на стендах не придется носить с собой – заказы будут ждать владельцев в выставочном магазине на выходе.

Парковка на территории свободная, добраться до кибуца Гааш можно как на автомобиле, так и общественным транспортом, включая маршруты 601, 604, 606, 608, 699 и ближайшие железнодорожные станции Бейт-Йегошуа и Герцлия.

Для тех же, кто за рулем: съезд на развязке Ха-Шарон или Гааш/Шфаим с Прибрежного шоссе приведет прямиком к «Маараве».