“Дуэты” – новая выставка в музее имени Феликса Тикотина в Хайфе

В Музее японского искусства имени Феликса Тикотина открылась новая выставка “Дуэты”, объединяющая работы традиционных японских художников-граверов по дереву и современных художников из Японии и Израиля.

Текст – пресс-релиз, предоставлен пресс-службой Хайфских музеев.

На выставке представлены работы трех “дуэтов” :

Хиросигэ – Табаймо

Гравюры Отагавы Хиросигэ (1797-1858) изображают красоту Японии тех времен, когда был ослаблен запрет на путешествия по стране. Эта выставка посвящена пейзажным гравюрам и освещает уникальные перспективы художника.

Табаймо, родившаяся в 1973 году, уделяет пристальное внимание японскому обществу и его меняющимся ценностям. Ее художественный язык сюрреалистичен и гротескен, а ее работы вызывают массу впечатлений. Видеоработы Табаимо представляют собой сочетание техники рисунка и технологии компьютерной анимации. На выставке будет представлена ​​видеоинсталляция “Общественный туалет, 2006”, переданная в дар музею Коллекцией современного искусства «Ангел». Для Табаймо Хиросигэ является главным источником вдохновения.

Куниёси – Ревен Куперман

Эксцентричный художник Отагава Куниёси (1797-1861) был известен своими изображениями воинов и карикатурами, а также был экспертом в западных техниках живописи, таких как штриховка. Его произведения характеризуются богатым воображением, фантазией, причудливостью и драматизмом.

Реувен Куперман — израильский художник, родившийся в 1964 году в Советском Союзе. Куперман и Куниёси похожи своей чувствительностью к движению и влечением к эстетике насилия, смешанной с богатым воображением и юмором. Картины Купермана выражают преувеличенный и неповторимый театральный стиль и изобилуют нелогичной группировкой фигур. Таким образом, была создана причудливая встреча танцора буто, самурая, комического персонажа Лолиты и человека якудза. Кроме того, на выставке будет представлен кукольный театр Купермана – экспонат японского миниатюрного кукольного театра.

Хокусай – Яэль Балабан

Кацусика Хокусай (1760-1849) был известен своим талантом изображать тело в движении и подчеркивать ощущение момента. На этой выставке будет представлена ​​книга с описаниями японских воинов.

На первый взгляд, произведения Яэль Балабан, родившейся в Советском Союзе в 1958 году, взяты из другого мира, но на самом деле они наиболее близки к ее личной и семейной биографии.

Уникальный художественный язык ее построен из петель – например, подписи клерка, подписывающего документ. В бесконечном медитативном цикле Балабан создает мир мультикультурных образов, свидетельствующих о ее собственной разветвленной биографии. В ее работах нет ни одной нарисованной линии, каждое изображение, даже самое маленькое, представляет собой сеть петель.

По словам доктора Этти Глассис, куратора Музея Тикотина: “Выставка “Дуэты” переносит посетителей из мира пасторальных пейзажей в мир войны и эстетики насилия. В результате чудовищных событий 7 октября разрушение и смерть были посеяны в красивых и пасторальных местах поселений, окружающих Газу. Эти события легли в основу концепции выставки и то, как она представлена. На выставке создаются удивительные связи, существующие в художественном пространстве между классическими японскими и современными художниками“.

На выставке также будут предусмотрены специальные пространства для творчества и активности для всей семьи: уголок для создания гравюр на дереве традиционным японским методом и фотобудка, где можно будет сфотографироваться на фоне работы Хиросиге.

Выставка “Дуэты” продлится до 1 июня 2024 года.

Музей японского искусства имени Феликса Тикотина: Хайфа, проспект ха-Наси. 89, Хайфа, телефон: 04-6030800, https://www.tmja.org.il/

Дни и часы работы: воскресенье, вторник, среда – 10:00-16:00, четверг – 10:00-18:00, пятница – 10:00-14:00, суббота – 10:00-16:00.