Два виртуоза: маэстро Юлиан Рахлин и пианист Денис Кожухин  

Верхнее фото: Денис Кожухин – © Alex Iordache

Ашкелон, Иерусалим, Ашдод, Петах-Тиква… География концертов Иерусалимского симфонического оркестра расширяется, а имена приезжающих в Израиль для выступления с ИСО под руководством маэстро Юлиана Рахлина могут дать честь любому крупному престижному оркестру мира. В начале марта с Иерусалимским симфоническим оркестром выступит прилетающий из Бельгии пианист Денис Кожухин, который исполнит 2-й концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Также в программе концертов – 4-я симфония № 4 Брамса и увертюра к опере «Сорока-воровка» Россини. В Петах-Тикве 10 марта вместо 2-го концерта Рахманинова прозвучит скрипичный Концерт Мендельсона в исполнении маэстро Юлиана Рахлина.

Для известнейшего виртуозного пианиста Дениса Кожухина, нынешние гастроли – не первый приезд в Израиль. Он выступал здесь на престижных фестивалях, включая Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме под управлением Елены Башкировой. С маэстро Юлианом Рахлиным и Иерусалимским симфоническим оркестром он выступит впервые, исполнив 2-й фортепианный концерт Рахманинова, который недавно исполнял с Королевским филармоническим оркестром Льежа в Бельгии.

38-летний Денис Кожухин – один из ярчайших пианистов своего поколения, «кладезь эмоций» – начал учиться игре на фортепиано еще в раннем детстве.

Игру Кожухина критика превозносит как завораживающую, властную и гипнотизирующую. Вот один из отзывов: «Денис Кожухин всегда играет так, что красноречивость и содержание музыки на шаг или два опережают игру». И вот еще: «Обладатель блестящей техники мудро сочетает мощную сторону своего выступления с чувством формы и зрелости, добавляя очаровательный индивидуальный подход». И еще: «… Он умеет использовать клавиатуру как средство передачи самых сокровенных ощущений в очень тонкой манере…»; «… Его Рахманинов в идеальном темпе, с чувствительностью и интеллектом – это встреча душ»; «Слушая Кожухина, понимаешь, что его исполнение – неоспоримо и совершенно».

Денис родился в Нижнем Новгороде в музыкальной семье, оба его родители – музыканты. Он начал заниматься музыкой с 5 лет и еще подростком стал обладателем Гран-при на VII Международном фестивале в Отранто (Италия) и международном фестивале памяти Святослава Рихтера в Париже. В 2010 году он выиграл престижный конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе, что стало отправной точкой для карьеры. Тогда же, в 2001 году Кожухин завоевал I премию на VII Международном конкурсе в Андорре, летом того же года принял участие в фестивале в городе Вербьер (Швейцария), где был награждён специальной премией. С 15 лет он совершенствовал мастерство в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде у великого пианиста и педагога Дмитрия Башкирова. Диплом об окончании школы ему лично вручила королева Испании София, поскольку Кожухин был признан лучшим студентом выпуска. Кроме того, основанное им трио «Сервантес» дважды становилось лучшим камерным ансамблем школы. В том же – 2005-м году – он участвовал в фестивале «Марта Аргерих представляет» в Лугано (Швейцария). Участник также многих международных музыкальных фестивалей, в том числе Международного фестиваля искусств имени Сахарова (Нижний Новгород, 2002, 2006).

После Мадрида Денис Кожухин поступил в Фортепианную академию на озере Комо, где занятия вели Фу Цонг, Станислав Юденич, Петер Франкл, Борис Берман, Чарльз Розен, Андреас Штайер и другие известные музыканты. Свое образование он завершил в Штутгарте, под руководством Кирилла Герштейна. В 2009 году Денис Кожухин стал победителем конкурса Vendome Prize в Лиссабоне, а в 2006 году – лауреатом Международного конкурса пианистов в Лидсе (III премия).

Гастролировал в Испании, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Доминиканской республике. Кожухин – номинант на премию Opus Klassik в двух категориях (2020).

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Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор, op. 18, был написан Сергеем Рахманиновым в 1900 году и впервые полностью исполнен в Москве 27 октября 1901 года автором с оркестром под управлением А. И. Зилоти. Второй концерт стал одним из самых популярных произведений фортепианной литературы и вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов. Второй концерт Рахманинова сразу же приобрел небывалую популярность и признание публики и до сих пор концерт остается одним из самых ярких произведений композитора и входит в сокровищницу мировой музыки.

Уже первое публичное исполнение этого концерта принесло произведению всеобщее признание и любовь слушателей. Впервые Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор был представлен публике 27 октября 1901 года в исполнении самого композитора. Оркестром дирижировал Александр Ильич Зилоти (пианист и двоюродный брат Рахманинова). При втором исполнении двоюродные братья «поменялись местами» – к роялю сел Зилоти, а Рахманинов встал за дирижёрский пульт. Главная тема произвела неизгладимое впечатление на слушателей и поразила буквально всех, кто присутствовал в зале. Как вспоминают современники, известный композитор Сергей Танеев, впервые услышав рахманиновский концерт, признался, что это гениально и прослезился от эмоций.

Интересно, что свой 2-й концерт Рахманинов посвятил врачу-гипнотизеру Николаю Далю, у которого проходил лечение, преодолевая душевный кризис.

В 1904 году Сергей Васильевич получил Глинкинскую премию за свой Второй концерт, утвержденную известным меценатом М. Беляевым.

Второй концерт Рахманинова вошел в репертуар большинства именитых пианистов многих поколений и услышать музыку этого концерта можно во многих фильмах.

Этот концерт стал одним из самых общеизвестных, популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой музыкальной литературы для фортепиано с оркестром. Концерт входил и входит в репертуар практически всех ведущих пианистов мира. Его исполняли и записывали сам Рахманинов (дважды, в 1919 и 1929 годах), Владимир Горовиц, Лев Оборин, Святослав Рихтер, Артур Рубинштейн, Роза Тамаркина, Байрон Дженис, Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, Николай Петров, Григорий Соколов, Андрей Гаврилов, Кристиан Циммерман, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Николай Луганский, Борис Березовский, Ланг Ланг, Барри Дуглас, Алексей Султанов.

Четвертая симфония ми минор ор. 98 (1885) – последняя симфония Иоганнеса Брамса – принадлежит к числу наиболее совершенных и самобытных творений Брамса. С потрясающим драматизмом и несгибаемой стойкостью духа в ней рассказывается о трагических перипетиях жизненной борьбы.

1880-е годы приносят Брамсу славу первого композитора Германии и Австрии. Его Третья симфония после премьеры в Вене в декабре 1883 года в течение нескольких месяцев распространяется по всей Германии. А Брамс уже занят обдумыванием Четвертой. Для работы над ней он долго не может найти подходящего места, пока наконец не останавливается на Мюрцушлаге в Штирии.

Именно там, летом 1884 года он написал две первые части симфонии, следующим летом – две последние. В конце сентября 1885 года состоялось ее домашнее прослушивание: Брамс играл симфонию друзьям в четыре руки со знакомым пианистом.

Симфония покоряет друга Брамса, знаменитого дирижера и пианиста Ганса фон Бюлова, страстного пропагандиста его творчества на протяжении почти двадцати лет. И он берется исполнить Четвертую в концертном турне по рейнским и голландским городам с руководимым им Мейнингемским оркестром. Премьера состоялась в Мейнингеме 25 октября 1885 года под управлением автора и прошла с огромным успехом. Этой же симфонией Брамс простился с Веной 3 марта 1897 года: уже смертельно больной, он присутствовал на ее исполнении в Венской филармонии под управлением прославленного Ганса Рихтера, когда-то впервые продирижировавшего здесь премьерами его Второй и Третьей симфоний.

Последняя симфония – вершина творчества композитора. Она значительно отличается от предшественниц, хотя и в ней получает воплощение основной принцип Брамса – сочетание традиций романтизма и классицизма.

Известный немецкий дирижер Феликс Вейнгартнер писал: «Мне кажется подлинно сверхъестественным страшное душевное содержание этой вещи, я не могу избавиться от навязчиво возникающего образа неумолимой судьбы, которая безжалостно влечет к гибели то ли человеческую личность, то ли целый народ… ». Так Брамс ставит точку в своем симфоническом творчестве, таков один из итогов развития симфонии в XIX веке.

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем. С 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия). Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Завоевав в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр «Академии святого Мартина в полях», Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Зальцбургская камерата», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

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Иерусалимский симфонический оркестр

Как известно, в 1936 году в Тель-Авиве под управлением Артуро Тосканини дал свой первый концерт Палестинский (ныне Израильский) филармонический оркестр, созданный по инициативе выходца из Польши скрипача Бронислава Губермана. Первые упоминания о музыкальном ансамбле при радио «Коль Иерушалаим» тоже относятся к 1936 году, однако первый его публичный концерт под управлением Михаэля Таубе состоялся в 1937 году, который и считается годом создания Иерусалимского симфонического оркестра.

Вначале он был камерным и назывался Оркестром радио, так как был приписан к радиостанции «Голос Израиля». Симфоническим, с полным составом (около 90 человек), он сделался в 1974 году, оставаясь главным оркестром Управления вещания.

Поначалу коллектив аккомпанировал хорам, играл легкую музыку и все, что требовалось для передач «Коль Исраэль», в том числе классику любого уровня. Оркестр исполнял и записывал произведения израильских композиторов, многие из которых были созданы по заказу оркестра.

ИСО долго оставался «домашним», в первую гастрольную поездку он выехал только в 1968 году. Позже его выезды за рубеж стали достаточно регулярными. С ним работали многие известных дирижеры: Отто Клемперер, Юрий Аронович, Лукас Фосс, Менди Родан, Давид Шаллон, Хуан-Пабло Искьердо, Альдо Чеккато, Сержиу Комиссиона, Кшиштоф Пендерецкий, Гари Бертини и др.

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер – Юлиан Рахлин

Солист – Денис Кожухин (фортепиано)

В программе:

Джоаккино Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка»

Сергей Рахманинов. 2-й концерт для фортепиано.

Иоганнес Брамс. 4-я симфония

Обратите внимание, что в программе концерта в Петах-Тикве 10 марта вместо 2-го фортепианного концерта Рахманинова прозвучит Скрипичный концерт Мендельсона в исполнении маэстро Юлиана Рахлина.

5 марта, среда, Ашкелон, Гейхал а-Тарбут, 20:00

6 марта, четверг, Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна, 19:30

9 марта, воскресенье, Ашдод, Центр сценических искусств, 20:00

10 марта, понедельник, Петах-Тиква, Гейхал а-Тарбут, 20:00

Заказ билетов:

Концерт в Иерусалиме и Ашкелоне: https://best.kassa.co.il/announce/81433

Концерты в Ашдоде и Петах-Тикве:

здесь –

https://www.jso.co.il/concert/%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%a8%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%97-%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%a1-%d7%a7%d7%95%d7%96%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%a1%d7%a0%d7%aa%d7%a8-2/

и здесь –

https://www.jso.co.il/concert/%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9e%d7%a1-%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%98%d7%95-%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%aa%d7%97/

Текст подготовила Маша Хинич /

Фотографии: Юлиан Рахлин– © Evgeny Evtiukhov; Денис Кожухин – ©Alex Iordache

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