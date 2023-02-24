«Двойное убийство» – балетный диптих Хофеша Шехтера на сцене Израильской Оперы с 19 по 23 апреля 2023 года

Заглавное фото – DoubleMurder by Todd MacDonald

Балеты Хофеша Шехтера (а он в них ответственен не только за хореографию, а за всё – музыку, костюмы, сценографию и, естественно, за общую идею) – это всегда не просто событие, а откровение. И это известно заранее. И потому билетов на представления гастролей его лондонской труппы в апреле Тель-Авиве в рамках балетного сезона Израильской Оперы практически нет. Хватайте последние…

Хофеш Шехтер давно уехал из Израиля – сначала во Францию, затем в Лондон, где и руководит своим театром танца. Он фокусируется на сущности движении, на его развитии, на его сложности, метаморфозах, фигурации, запутывании: что, к примеру, можно сделать, когда на сцене 10 танцовщиков? И не только с точки зрения техники танца, но и содержания движения. Хофеш Шехтер занимается хореографией 20 лет. С годами его постановки становятся более точными, более сложными, увеличивается диапазон тех вещей, что входят в его понимание хореографии. Хофеш Шехтер часто связывает тяжелые, трагические, фатальные вещи с насмешкой, с юмором, который снимает напряжение, тяжесть.

Самое важное в его работе – это честность на сцене. Его цель – создать нечто настоящее, подлинное. Хофеш Шехтер «сплетает» хореографию, переводя явления из ментальной плоскости в физическую, эмоциональную, соединяя на сцене и музыку, и движение в одно целое, которое невозможно разделить на фракции, на отдельные элементы. Так и в его «Двойном убийстве» – в двух работах, исполняемых 10 танцорами-виртуозами за один вечер – «Clowns» и «The Fix».

«Double Murder» – диптих-дилогия из двух контрастирующих произведений, заряженных неистовой энергией. «Clowns» – «Клоуны» – это балет-намек на растущее равнодушие, осуждение коллективной нечувствительности к насилию. Как далеко мы готовы зайти во имя развлечений? «Клоуны» – это и черная комедия, это и вихрь анархии и страстей. В «Клоунах» жизнь показана как темное кабаре, полное изощренных методов уничтожения, фальшивых улыбок и свирепых шагов. Первоначально созданная в 2016-м году для Nederlands Dans Theater, работа «Клоуны» была адаптирована для телефильма и транслировалась на BBC, а также была показана на многочисленных фестивалях. «Clowns» – это сочетание грубой телесности и тончайших деталей. Неистовая энергия исходит от исполнителей, двигающихся абсолютно синхронно, как одно существо, от их яростного танца, от циничного видения мира.

Взрывной сарабанде «Clowns» – «Клоунов» Шехтер противопоставляет гипнотическую атмосферу «The Fix» – «Исправление», поставленного после пандемии, чуткий контрапункт в полутонах. «The Fix» – это медитация, это щит, защищающий нас от агрессии и цинизма мира, противоядие от убийственной, ядовитой энергии «Клоунов». Это трогательно, это прекрасные моменты человечности, это шелковистая нежность и надежда. «The Fix» – «Исправление» – как противоядие привносит на сцену более нежную и хрупкую энергию, сладость человеческих отношений, радостью и меланхолию; призыв к состраданию, долженствующий смягчить насилие повседневной жизни, показанное в первой половине программы. «The Fix» – более медленный, последовательный, с моментами невероятной силы танец.

Но почему тогда «Двойное убийство»?

Потому, что Хофеш Шехтер должен не просто поразить, он должен ослепить. Он должен вновь показать свою гениальность – и в названии тоже. «Двойное убийство» – это захватывающее эмоциональное путешествие, сочетающее фольклор и театр, балет и современный танец, порядок и хаос.

Музыка, написанная самим Шехтером, ее волны электронных всплесков и громких ритмов, идеально дополняет рисунок движения – столь атмосферного, почти кинематографического и потрясающе красивого на фоне красного занавеса и ярмарочных гирлянд.

А само название – из пьесы, где готовится двойное убийство, инсценированное саркастичными клоунами… Это захватывающе и зловеще – как ад; это трогательно и красиво – как противоядие от страданий мира.

Стоит отметить, что недавно на киноэкраны, в том числе и в Израиле, вышел прекрасный фильм «En corps» (“Rise” или в русском прокате “Шагни вперед”) французского режиссера Седрика Клапиша – драма, полная музыки, танца и любви, где Хофеш Шехтер играет самого себя – хореографа, встречающего талантливую балерину, получившую травму во время выступления и вынужденную прервать свою карьеру. Что значит оказаться без сцены человеку, для которого балет был всем – миром внутренним и внешним, сутью всего… Обратите внимание, что Хофеш Шехтер сам написал музыку к этому фильму, с большим успехом показанному во Франции и в Израиле.

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«Double murder» / «Двойное убийство»

«Клоуны» («Clowns») и «Исправление» («The Fix»).

Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата (Чича)

Hofesh Shechter Company

Хореография и музыка – Хофеш Шехтер

Художник по свету «The Fix» – Том Виссер

Дизайн костюмов «The Fix» – Питер Тодд

Художник по свету «Клоуны» – Ли Карран

Дизайн дополнительного освещения – Ричард Годин

В части «Клоуны» также использована музыка из «Канкана» Жака Оффенбаха и «The Sun» в исполнении Kim Jung Mi. Музыка Shin Joong Hyun (KOMCA)

В части «The Fix»: инструментальная версия Le Roi Renaud: Komponert av Pierre Bensusan (Sacem, Paris, France) Album: Pierre Bensusan #2 (Dadgad Music – DM1002)

Мировая премьера: Sadler’s Wells, Лондон, Великобритания — 14 сентября 2021 г.

Даты спектаклей в Оперном театре Тель-Авива:

Среда, 19 апреля, в 20:00

Четверг, 20 апреля, в 20:00

Пятница, 21 апреля, в 13:00

Суббота, 22 апреля, в 20:00

Воскресенье, 23 апреля, в 20:00

Заказ билетов https://bit.ly/3ubB25r или в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=FMIKc1UIjIo

Текст – Маша Хинич. Фото – Todd MacDonald

Организатор гастролей в Израиле – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах и Ури Офер.

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting