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Tel Aviv Global

Хофеш Шехтер в Израиле: «Clowns», «The Fix» и 10 танцоров-виртуозов

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Всемирно известный хореограф Хофеш Шехтер представит две новые оригинальные постановки в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного сезона Израильской Оперы.

В апреле 2023 года в Тель-Авив вновь приедет из Лондона театр танца Хофеша Шехтера – блестящего англо-израильского хореографа. Напомним, что в 2019 году публика была потрясена его незабываемым «Grand Finale»! На сей раз Хофеш Шехтер, гастроли театра которого каждый раз становятся событием, привозит в Израиль постановку «Double Murder» – диптих-дилогию, программу из двух контрастирующих произведений, заряженных яркой и неистовой энергией культового хореографа. Новая оригинальная постановка будет представлена в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного сезона Израильской Оперы.


Музыку к постановке «Double Murder» – «Двойное убийство», написанная самим Хофешем Шехтером, погружает сердца зрителей в глубины эмоций. Программа состоит из двух одноактных балетов: «Clowns» и «The Fix». «Clowns» – «Клоуны» – это балет-намек на растущее равнодушие, осуждение коллективной нечувствительности к насилию. Как далеко мы готовы зайти во имя развлечений? «Клоуны» – это и черная комедия, это и вихрь анархии и страстей. В «Клоунах» жизнь показана как темное кабаре, полное изощренных методов уничтожения, фальшивых улыбок и свирепых шагов.  Первоначально созданная в 2016-м году для Nederlands Dans Theater, работа «Клоуны» была адаптирована для телефильма и транслировалась на BBC, а также была показана на многочисленных фестивалях.
Взрывной сарабанде «Clowns»- «Клоунов» Шехтер противопоставляет гипнотическую атмосферу «The Fix»-«Исправление», поставленного после пандемии, его чуткий контрапункт в полутонах. «The Fix» – это медитация, это щит, защищающий нас от агрессии и цинизма мира, противоядие от убийственной, ядовитой энергии «Клоунов». Это трогательно, это прекрасные моменты человечности, это шелковистая нежность и надежда. Но почему тогда «Двойное убийство»?
Потому, что Хофеш Шехтер должен не просто поразить, он должен ослепить. Он должен вновь показать свою гениальность – и в названии тоже. «Двойное убийство» – это захватывающее эмоциональное путешествие, сочетающее фольклор и театр, балет и современный танец, порядок и хаос.

 

«Clowns»-«Клоуны» представляют собой сочетание грубой телесности и тончайших деталей. Неистовая энергия исходит от исполнителей, двигающихся абсолютно синхронно, как одно существо, от их яростного танца, от циничного видения мира.
«The Fix» – «Исправление» – как противоядие привносит на сцену более нежную и хрупкую энергию, сладость человеческих отношений, радостью и меланхолию; призыв к состраданию, долженствующий смягчить насилие повседневной жизни, показанное в первой половине программы. «The Fix» – «Исправление» – более медленный, последовательный, с моментами невероятной силы танец.
Создавать великое искусство из любви не невозможно, но сложно, как и показывает Хофеш Шехтер в своем «Исправлении» – ответе на глобальную пандемию, одиночество и изоляцию, в «Исправлении», которое всё – надежда.
Музыка, написанная самим Шехтером, ее волны электронных всплесков и громких ритмов, идеально дополняет рисунок движения – столь атмосферного, почти кинематографического и потрясающе красивого на фоне красного занавеса и ярмарочных гирлянд.
А само название – из пьесы, где готовится двойное убийство, инсценированное саркастичными клоунами… Это захватывающе и зловеще – как ад; это трогательно и красиво – как противоядие от страданий мира.

Стоит отметить, что недавно на киноэкраны, в том числе и в Израиле, вышел прекрасный фильм «В движении» («Rise») французского режиссера Седрика Клапиша – драма, полная музыки, танца и любви, где Хофеш Шехтер играет самого себя – хореографа, встречающего талантливую балерину, получившую травму во время выступления и вынужденную прервать свою карьеру. Что значит оказаться без сцены человеку, для которого балет был всем – миром внутренним и внешним, сутью всего… Обратите внимание, что Хофеш Шехтер сам написал музыку к этому фильму, с большим успехом показанному во Франции и в Израиле.

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«Double murder» / «Двойное убийство»
«Клоуны» («Clowns») и «Исправление» («The Fix»).
Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата (Чича)

Hofesh Shechter Company
Хореография и музыка – Хофеш Шехтер
Художник по свету «The Fix» – Том Виссер
Дизайн костюмов «The Fix» – Питер Тодд
Художник по свету «Клоуны» – Ли Карран
Дизайн дополнительного освещения – Ричард Годин
В части «Клоуны» также использована музыка из «Канкана» Жака Оффенбаха и «The Sun» в исполнении Kim Jung Mi. Музыка Shin Joong Hyun (KOMCA)
В части «The Fix»: инструментальная версия Le Roi Renaud: Komponert av Pierre Bensusan (Sacem, Paris, France) Album: Pierre Bensusan #2 (Dadgad Music – DM1002)
Мировая премьера: Sadler’s Wells, Лондон, Великобритания — 14 сентября 2021 г.

Даты спектаклей в Оперном театре Тель-Авива:
Среда, 19 апреля, в 20:00
Четверг, 20 апреля, в 20:00
Пятница, 21 апреля, в 13:00
Суббота, 22 апреля, в 20:00
Воскресенье, 23 апреля, в 20:00

Заказ билетов https://bit.ly/3ubB25r или в кассе Израильской Оперы по телефону
03-6927777

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=FMIKc1UIjIo

 



Текст подготовила Маша Хинич. Все фотографии  – Todd MacDonald. Организатор гастролей в Израиле – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах и Ури Офер. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

 

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