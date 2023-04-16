Хофеш Шехтер: «Через танец в мир приходит мощная сила»

Совсем скоро, c 19 апреля по 23 апреля, в Оперном театре Тель-Авива начнутся выступления знаменитого лондонского театра танца Хофеша Шехтера. Хофеш Шехтер – блестящий англо-израильский хореограф. Выступления его коллектива в нашей стране всегда проходят при полном ашлаге. На этот раз, после оглушительного успеха его незабываемой постановки «Grand Finale» в 2019 году, всемирно известный хореограф привозит в Израиль постановку «Double Murder» – диптих-дилогию, программу из двух контрастирующих произведений, заряженных его яркой и неистовой энергией.

В преддверии гастролей театра, выступления которого каждый раз становятся событием, мы поговорили с его создателем – Хофешем Шехтером – об актуальности творчества в условиях глобального кризиса, о том, как родилась идея нового спектакля и о его концепции, а также о его предназначении для зрителя.

– Хофеш, добрый день. Пять лет назад ваш театр танца показывал в Израиле восхитительный «Grand Finale». Я помню каждую сцену этого балета. Время идёт, и вот новые гастроли – «Double Murder». Странное название, особенно когда узнаешь, что за «Двойным убийством» скрывается вечер двух балетов – саркастичного, циничного, гротескного «Clowns» 2016 года и сентиментального, искупительного и очищающего «The Fix». За пять прошедших лет в мире случился COVID, усилилось глобальное потепление, началась война в Украине, ситуация в Израиле (и не только) полностью поменялась. Но ваше творчество всегда актуально, всегда привязано к данному моменту – и неважно, когда возник тот или иной балет: в своей хореографии ты улавливаешь вибрации мира, ищешь путь изменить его.

– Я люблю слово «актуальный» и всегда соединяю его со своим творчеством. Хотя вынужден заметить, что в Израиле понятие «актуальное» воспринимается совершенно иначе и всегда связано с политикой. Для меня «актуально» – это то, что интересно мне здесь и сейчас, сегодня и там, где я нахожусь.

– Где вы находились перед началом пандемии?

– Наша труппа поехала на три недели в небольшую деревушку в Италии, и там мы начали работать над «The Fix», размышляя над идеей этого балета, его хореографией. Именно там возникла некая необычная энергия. Возможно потому, что мы уже были изолированы от мира, возможно в предчувствии пандемии.

– Как пришла идея связать столь нежный и светлый «The Fix» с мрачным «Clowns»?

– В «Clowns» я нарочито подчеркнул тему насилия – сценического и театрального. Эта тема может раздражать, но в то же время в «Clowns» показаны эмоции всего спектра. «The Fix» же подводит к размышлениям о том, как мы можем обуздать свои эмоции, исправить их – отсюда, собственно говоря, и само название – Fix. «The Fix» – это и противоядие, и возможность дать нашей публике дополнительное время для исправления, дать им надежду.

– «Исправление – это надежда» – отличная идея для хореографа, да и для любой сценической работы.

– Эта идея родилась в той маленькой итальянской деревушке, когда мы почувствовали, что наша энергия, наши надежды, наши намерения – это то, из чего родится новый балет. Эта идея захватила меня – она превратилась в цель, в предназначение, стала не просто мне интересна, а трансформировалась в некое испытание.

– Fix – это такой щелчок, переключатель, меняющий направление энергии?

– Скорее показывающий, как можно поменять вектор, устремление, преобразовать угол зрения на мир, сам способ воспринимать мир. Это другие чувства…

– Исправление дает надежду?

– Это наша первоочередная задача: дать надежду тем, кто приходит в театр, садится в кресло и сосредотачивается на происходящем на сцене. Дать им также и возможность сопереживать, испытать сильные эмоции, почувствовать то, что чувствуем мы.

– А какова задача-максимум? Сделать мир идеальным?

– Я не пытаюсь заставить земной шар вращаться в другую сторону. Но я могу изменить настроение наших зрителей, подарить им подарок – вовлечение в происходящее на сцене. Дать им полтора часа передышки.

– Наш мир безумен и несовершенен, а вы пытаетесь создавать идеальную хореографию в неидеальном мире.

– И что же мне делать? Мне остается творить в этом мире.

– Я обратила внимание, что именно балетом «Double Murder» была завершена несколько дней назад международная неделя танца в немецком городе Нойс. Это случайность или так было запланировано?

– Наверное, вмешались высшие силы. Я шучу, конечно, но мы никогда не вмешиваемся в расписание наших гастролей, хотя путешествуем мы по всему миру. Одна из наших задач – показать наши балеты как можно в большем количестве стран, как можно большему количеству людей. А, вообще-то, странное совпадение.

– Вы приезжаете на гастроли в Израиль со своим коллективом?

– Конечно – у меня в Израиле семья, друзья, родственники.

– «Double Murder» состоит из двух противоположных частей, очень контрастных – по крайней мере со стороны зрителей. Как Вы видите эти контрасты изнутри, это неравнодушное черно-белое полотно?

– Вся наша жизнь – это черное-белое полотно, но моя функция в данном случае задавать вопросы, а не давать ответы, почему это так. И через эти вопросы, через нерешенные проблемы дать возможность публике стать частью творческого процесса. Я не даю ответов, не выражаю своё политическое или другое мнение, моя функция – задать интересный вопрос, показать на сцене то, что развивает фантазию и заставляет нас думать. Я не говорю, что плохо, а что хорошо, просто показываю всё это на сцене. А затем подключаетесь вы, зрители – вы спрашивайте, чувствуйте, пытайтесь находить ответы. Функция танца – вас запутать…

– Запутать?

– Да, запутать в движении, а зрителям остается искать ответы.

– А ваш ответ каков?

– Не думаю, что это интересно другим. Я больше люблю задавать вопросы, чем давать ответы. Нужно быть честным и искренним с самим собой, и тогда ответ придёт.

– Вы пытаетесь понять жизнь через танец?

– Да, безусловно. Танец – это сложное состояние, во время которого нечто случается – случается с твоим телом, с твоей душой, с твоими вопросами. Это – как химический процесс, в котором каждое мгновение происходит что-то иное. Мне всегда сложно описать словами то, что я чувствую во время танца, его смысл и значение, важность для жизни. Хотя всё это очень субъективно. Это мое тело, мое восприятие, мои переживания. Инструмент танцоров – тело, а не слова. Хотя я говорю именно через танец.

– Слова, вопросы и ответы, выраженные через слова можно записать на бумаге, зафиксировать. Танец – искусство эфемерное, исчезает в момент возникновения. Также и заданные тобой в танце вопросы исчезают до того, как на них находятся ответы. Вам не жаль?

– Нет, потому, что точно так происходит и в жизни. Вот жизнь есть, и вот её нет. Через танец в мир приходит мощная сила. Мы её чувствуем на сцене, а потом она тает, рассеивается. Но мне не жалко этих мгновений, потому что ничто не сравнится с тем, когда люди сидят вместе в театре и вместе смотрят на сцену. Это почти что сакральный ритуал…

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Две диаметрально противоположные постановки – многолюдные и шумные «Клоуны» и «Исправление», объединенные в «Двойное убийство», начинаются с первозданного, гулкого звука. «Clowns» – балет о противоречиях жизни, его герои попадают в ожесточенные противостояния, приводящие к варварству, к концу цивилизации. В отличие от этого, как негатив фотографии, появляется «The Fix», где говорится о доме, защите и сострадании. Апокалиптическое настроение «Clowns» подвергается процессу исцеления в «The Fix», где неистовая хореография Хофеша Шехтера застывает под белым, дымным освещением Тома Виссера. Музыка – волна за волной электронного всплеска. Это трогательно и красиво, это противоядие от страданий.

Происходящее в «Клоунах» – темное кабаре, полное убийств, фальши и свирепости, саркастическая реакция в ритм зомби на растущее безразличие к насилию. «Clowns» первоначально был создан для Nederlands Danse Theater, а затем выпущен как фильм и транслировался на BBC с большим успехом. В жуткой комедии убийства и желания «Клоуны» развязывают вихрь хореографической анархии, проверяя, как далеко мы готовы зайти во имя развлечения. В качестве противоядия от убийственной, ядовитой энергии клоунов, «The Fix» приносит нежную, хрупкую энергию на сцену – сострадание, чтобы сбалансировать силы агрессии и насилия, которые давят на нас ежедневно.

С Хофешем Шехтером беседовала Маша Хинич. Фото постановки – Todd MacDonald, портрет Хофеша Шехтера – Hugo Glendinning

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«Double murder» / «Двойное убийство»

«Клоуны» («Clowns») и «Исправление» («The Fix»).

Hofesh Shechter Company

Хореография и музыка – Хофеш Шехтер

Художник по свету «The Fix» – Том Виссер

Дизайн костюмов «The Fix» – Питер Тодд

Художник по свету «Клоуны» – Ли Карран

Дизайн дополнительного освещения – Ричард Годин

В части «Клоуны» также использована музыка из «Канкана» Жака Оффенбаха и «The Sun» в исполнении Kim Jung Mi. Музыка Shin Joong Hyun (KOMCA)

В части «The Fix»: инструментальная версия Le Roi Renaud: Komponert av Pierre Bensusan (Sacem, Paris, France) Album: Pierre Bensusan #2 (Dadgad Music – DM1002)

Мировая премьера «Double murder» состоялась в Sadler’s Wells, Лондон, Великобритания – 14 сентября 2021 г.

Даты спектаклей в Оперном театре Тель-Авива:

Среда, 19 апреля, в 20:00

Четверг, 20 апреля, в 20:00

Пятница, 21 апреля, в 13:00

Суббота, 22 апреля, в 20:00

Воскресенье, 23 апреля, в 20:00

Заказ билетов https://bit.ly/3ubB25r или в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=FMIKc1UIjIo

Организатор гастролей в Израиле – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах и Ури Офер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting