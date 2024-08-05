Фестиваль израильской комедии имени  Эфраима Кишона в Иерусалиме

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«В конце концов, что может быть лучше, чем любовь и юмор?»

Чарльз Диккен

С 18 по 22 августа в третий раз в Иерусалиме пройдет 5-дневный фестиваль комедии, в программе которого – более 60 мероприятий.

Фестиваль, ежегодный новаторский праздник оригинальной израильской комедии, созданный по инициативе театра «Инкубатор» и семьи Кишон, посвящен продвижению новых шоу и воздаст должное славному наследию израильской комедии, юмора и сатиры.

Организаторы решили провести фестиваль, несмотря на сложную ситуацию в стране: ведь юмор может излечить израненую душу и помочь ненадолго скрыться бегством от невеселых новостей.

В центре фестиваля – премьеры 6 оригинальных постановок перспективных авторов и другие разнообразные мероприятия, в том числе стендап-шоу любимых израильских комиков Аси Коэна, Гигит Фишер, Йонатана Барака, Эли Хавива, Ноа Иехудаи и других. В программе также «Беседы с барменом» – культовое шоу, которое впервые будет показано в Иерусалиме, лекции, выставка, мероприятия на свежем воздухе, комедийные шоу и мастер-классы для всей семьи, мероприятия к 100-летию со дня рождения Эфраима Кишона. А также множество других мероприятий для любителей комедии.

Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона, 18 – 22 августа 2024 г. В Бейт-Мазья и на площадках по всему Иерусалиму.

Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона, созданный по инициативе театра «Инкубатор» и семьи Кишон, пройдет 18-22 августа 2024 г. Иерусалим посвятит неделю настоящему празднику израильской комедии, оригинальной и новой, и чудесным образом воздаст должное славному наследию израильского юмора и сатиры.

В этом году, несмотря, а может быть, и из-за сложной ситуации, устроители фестиваля решили его не отменять, ведь юмор способен излечить израненную душу. Юмор способен поддержать психическое и физическое здоровье, даже когда речь идет о травмирующих событиях, подобных тем, которые пережила наша страна 7 октября. Юмор — это защитный механизм, который может помочь справиться с ужасной современной реальностью и пережить ее.

Художественный руководитель фестиваля Йифтах Лейбович говорит: «В этом году фестиваль попытается ответить на вопрос каково место комедии в такие времена. Бросив призыв провести фестиваль, мы задавались вопросом: какой будет реакция? Правильно ли сейчас проводить фестиваль комедии?

Но невероятный отклик людей искусства (в этом году на фестиваль было подано 250 заявок!), желание рассказать о ситуации, а также продолжать творить, живя в ней и параллельно с ней – наша главная мотивация. Фестиваль, как и каждый год, пытается глубже разобраться в вопросе – что такое комедия? Каковы ее границы? И заниматься глубоким и научным образом тем, что порой является… совершенной глупостью».

В этом году фестиваль представит 6 оригинальных спектаклей, выбранных для премьеры:

«Анти-эйджинг» — пьеса Михаль Люси Гурфейн и Йонатана Блюменфельда при участии Алона Ноймана и Эти Вакнин. Спектакль рассказывает историю Люси, молодой и дерзкой студентки актерского мастерства, которая мечтает изменить лицо израильского театра. Люси приходит на премьеру спектакля, и влюбляются в Боаза Леви, известного пожилого актера. Несмотря на предупреждения, Люси бросается в романтические отношения, и обнаруживает, что разница разрыв между поколениями — лишь верхушка айсберга. Это история об изнурительном и увлекательном душевном путешествии, в котором переплетелись одиночество, любовь, образ отца и мечты.

«Севиче» – пьеса Ор Исраэли в постановке режиссера Эллы Николаевски; в ролях: Лилиан Барто, Яэль Левант, Идан Альтерман и Лиор Авиви. История Алоны, которая все свое детство верила в волшебство, пока в один ужасный вечер ее мать не сбила машина, а Зубная фея так и не принесла ей подарок. Алона в одночасье протрезвела и с тех пор вела разумную, стабильную, безопасную и по сути пустую жизнь. Но однажды все рушится: муж уходит из дома, сын восстает и бросает мать, а загадочная женщина, представившаяся как Зубная фея, решает осуществить то, о чем она мечтает с 11 лет, и превратить ее в русалку. Шоу, созданное Ор Исраэли, рассказывает, как Алоны пытается справиться с осколками своей жизни и с огромным рыбьим хвостом в гостиной.

«Разбитые мечты» — это не обычное шоу, это событие, призванное бросить вызов ограничениям живого представления. Создатели спектакля Биньямин Йом Тов, Даниэль Магон и Шани Шабтай рассказывают историю нежной девушки из Нетании с мессианским комплексом, которая отправляется с подругами в ночной клуб большого города. Это захватывающее ночное путешествие, которое начинается со страстных разговоров с предметами в комнате и заканчивается посиделками на пляже с выпивкой и пирожками. Это история о фантазиях, которые разбиваются о реальность, о том, как стирается грань между шоу и вечеринкой, которая будет длиться до последнего.

«Марсель» — пьеса о мальчике с красивыми и красочными мечтами, которым не суждено сбыться, как бы он ни старался. После путешествия, полного разочарований, вопросов о самом главном и погони за чудесными красивыми плодами, падающими с древнего заколдованного дерева, Марсель приходит к старой рыбачке, которая дает ему один совет: перестань гоняться за мечтами! Через написание пьесы ее создатели Мейталь Раз и Джейсон Данино Хольт начинают прикасаться к мечтам и большим разочарованиям своей жизни, личным и профессиональным, и осознают, что между ними сплетается кукольный спектакль о двух деятелях театра, которые пришли разыграть детский спектакль и обнаружили, что они-то и есть его персонажи.

«Голенькие» — документальный цирковой иллюзион для взрослых. Взгляд за кулисы циркового мира: ссоры, халтуры и отсутствие дисциплины. Создатели шоу: Ноам Давидович, Ярон Давидович и Амит Джараби, они же цирковое трио «Бомба», раскрывают все, что не смешно в клоунаде, а также то, что смешно, и может быть, даже причину продолжать этим заниматься. Ах да, и их обнаженные тела тоже.

«Госпожа из Абу Диса» — спектакль Адили Либерман и Надава Босема о (вдохуть) – войне – (и выдохнуть). Известная наставница Нира Лили Руссо проводит на праздничном прощальном вечере свой последний мастер-класс: «Мы с тобой поверхностно дышим». Известная актриса Хедва Леви Гошен, ее давняя партнерша, по ночам устраивает демонстрации, а днем ​​работает над получением еще одного гражданства. Эта пара поможет зрителям попрощаться в последний раз с арбузом в руке и бокалом вина у губ, посмотреть ретроспективу дружбы и совместного творчества и пережить вместе с ними страх перед выходом на пенсию и отъездом, изгнанием, которое открывается перед ними.

Помимо премьерных спектаклей, зрители также смогут насладиться стендап-шоу любимых израильских комиков, таких как Аси Коэн в шоу «Шаули» – отчаянно смешной комедии. Гигит

Фишер в неряшливом, неровном стендапе, в котором звучат грубые слова. Йонатан Барак расскажет о кризисе сорокалетия, посоветует, как успешно построить отношения и, прежде всего, расскажет, как они с Филиппом вместе реализуют свою детскую мечту. Ноа Иехудаи в своем новом и первом шоу «Жизненные связи (которых у меня нет)». Вечер импровизированного стендапа Эли Хавива – семь замечательных стендапистов: Гури Альфи, Галит Хуги, Матан Перец, Гай Адлер, Ади Сассон и Эсти Бен Дрор выйдут один за другим, чтобы симпровизировать стендап на темы, которые им напишут зрители. «Сладкая месть Пикассо» – первое в своем роде междисциплинарное комедийное шоу, посвященное скандальной книге Эфраима Кишона, с участием Гая Адлера, Томера Фишмана, Кармель Цайг, Коби Балулу, Амита Гершковича и Даниеля Шапира в постановке режиссера Бена Сегерски.

Кроме того, в программе представления: «Разговоры с барменом» – уникальное культовое шоу, где публика – его неотъемлемая часть. Действие шоу происходит в баре, где зрители сидят вместе с актерами, пьют, разговаривают, смеются, пока не начнется вечер. Диалоги забавные и затрагивают каждого из нас: их темы – мужчины и женщины, работа, внешность, любовь, карьера, семья и многое другое. Шоу «Военное кабаре» – сатирическое кабаре о наших днях в постановке Йифтаха Лейбовица и Матана Дери Бадаша.

Кроме того, пройдут представления на открытом воздухе, будут показаны все фильмы Кишона с последующим обсуждением с доктором Зивом Хармелином в роли ведущего, представление к 100-летию Эфраима Кишона, поэтический слэм на тему любви и войны Ту бе-ав, рассказ доктора Рафи Кишона об отце, музыкальное представление в «Nocturno Live», детский комплекс с бесплатными шоу и развлечениями для всей семьи в «Planet Иерушалаим» и многое другое.

Программы фестиваля пройдут на нескольких площадках по всему городу, в том числе: «Бейт Мазья Иерушалаим», «Бейт ха-ам», «Нисан Натив Иерушалаим», «Planet Иерушалаим», «Nocturno Live», «Хольцер сфарим» и других.

Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона.

Художественный руководитель: Йифтах Лейбовиц

18-22 августа в «Бейт-Мази» и по всему Иерусалиму.

Справки и заказ билетов: https://did.li/XnSCN

Расписание представлений: https://did.li/q2XlC