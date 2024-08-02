24-й фестиваль анимации, комиксов и карикатуры Animix пройдет с 6 по 10 августа в «Синематеке» в Тель-Авиве, представляя анимацию из разных стран, разных стилей, разных возрастов и всех цветов радуги, начиная с черно-белой. Главный гвоздь и изюминка и гость из Токио – японская мангакa Макото Танака, прославившаяся в недавнее время мангой о Ноа Аргамани. Макото Танака расскажет об этой манга и также представит подборку своих работ, многие из которых дополнены текстами на иврите.

Фестиваль будет посвящен визуальным работам, отражающим события 7 октября и продолжающейся войне. В день открытия фестиваля будет представлен комикс «В сердце 7 октября» — антология, в которой 12 художников комиксов иллюстрируют 12 историй – свидетельства героизма 7 октября.

На фестивале также будет представлена ​​программа «Железные карандаши» и специальные проекты, созданные во время войны – графические романы и анимация истории, которые мы имеем права забывать.

Лауреатом фестиваля в этом году стала художница комиксов, карикатурист и иллюстратор Илана Зафран, чьи работы будут представлены на специальной выставке. Под ее руководством пройдут мастер-классы для детей и специальная встреча с ней, посвященная ее работе, которую проведет телеведущий Мики Хаймович.

А еще на фестивале будет показан японо-французский фильм «Энзо – кот-призрак». Фильм был переведен с японского компанией AMI – Manga and Anime Organization Israel. AMI – это волонтерская организация, созданная с целью распространения культуры аниме и манги в Израиле – amai.org.il . Да и вообще на фестивале в этом году, несмотря на.., много прекрасных ярких фильмов о котах, о детях и для детей.

24-й фестиваль – возраст когда вполне можно заняться мультфильмами и комиксами, тем более, что они не только для детей, но и для взрослых, и если внимательно программу фестиваля изучить – в первую очередь для взрослых, 18+. Мультфильмы, комиксы, карикатуры, любители несерьезного жанра, люди «рисующие» – август, Тель-Авив, «Синематека». Рисуют все и всё. Если эти явления сложить и перемножить, то получится 24-й международный фестиваль анимации, карикатуры и комиксов.

«Animix» – это традиционный тель-авивский международный августо-каникулярный фестиваль анимации, комиксов и карикатуры. На фестивале помимо непосредственно показа фильмов, всегда можно познакомиться с единомышленниками, просто поболтать и поболтаться, накупить ворох комиксов, принять участие примерно в 100 кружках и всё то же самое не только для детей, но и для взрослых. За 24 года «Animix» стал торговой маркой, брендом и все эти годы фестивалем руководит карикатурист Нисим Носко Хизкияху, основатель Ассоциации художников-карикатуристов Израиля.

Началсь с того, что в 2000-м году в тель-авивской «Синематеке» прошел «День комиксов», собравший 500 человек. А уже с 2001-го года лучшие анимационные и иллюстрированные работы показывались в «Синематеке» Тель-Авива уже в рамках фестиваля. Фестиваль с первого же года своей работы стал праздничным мероприятием: поначалу несколько-дневном, позже, как вошел в моду – недельным и даже больше, и в его программу входят как показы серьезные, профессиональные, так и развлекательные для широкой аудитории всех возрастов анимационных фильмов из Израиля и других стран, мастер-классы по комиксам и мультипликации, встречи с художниками, иллюстраторами, профессионалами анимации из-за рубежа, выставки и рынок комиксов. Ежегодно фестиваль посещают 20.000 зрителей – в возрасте от детсадовского до весьма преклонного – ведь в любом возрасте можно увлечься анимированной магией, волшебными сюжетами и супергеройскими приключениями Бэтмана, Спайдермена и их клонов.

За два десятилетия и четыре года, прошедшие с момента появления «Animix», израильское сообщество комиксов и аниматоров выросло. Сине-белые анимационные ролики ежегодно соревнуются на фестивале в рамках конкурса «Асиф», и еще на фестивале есть конкурс студенческих мультфильмов. Заходите на сайт – событий столько, что перечислить все невозможно – ведь в пяти залах «Синематеки» с утра до вечера крутят мультфильмы. Но на сайте ухитрились обо всем рассказать.

В течение пяти фестивальных дней состоятся десятки встреч, дискуссий, лекций, будут показаны сотни анимационных фильмов, проведено множество выставок, а также ярмарка комиксов, где можно будет ознакомиться с лучшими образцами жанра последних лет.

Также на фестивале «Animix»: парад короткометражек, победивших на престижных мировых фестивалях; мультфильмы, номинированные на «Оскара» или награжденные этим призом. А в рамках традиционного конкурса «Сбор урожая – Асиф», израильские аниматоры покажут лучшее, что было ими сделано за последний год.

У традиционного конкурса «Сбор урожая – Асиф» израильских аниматоров есть свой сайт – www.facebook.com/asifanimation или https://asif-animation.org/.

Всем приятного просмотра. Все подробности и линки – вот здесь https://www.animixfest.co.il/ и здесь https://www.facebook.com/AnimicsFestival/

Страница ивента – https://www.facebook.com/events/1615628402330412