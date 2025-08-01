Подступают сразу три кинофестиваля: ANIMIX с 5 по 9 августа в тель-авивской Синематеке; фестиваль студенческих фильмов с 20 по 27 августа в той же тель-авивской Синематеке, но и не только в ней, и между ними – с 17 по 21 августа – фестиваль DOCU.TEXT в Национальной библиотеке в Иерусалиме.

Начну в хронологическом порядке – с уже 25-го Animix.

Черт подери, можно было за 25 лет сделать нормальный сайт? Ответ очевиден – нет, но мультфильмы в программе фестиваля, в отличие от его сайта – отличные. Все-таки самое главное на фестивале, чтобы зрители действительно наслаждались историями, юмором и персонажами. А началось все с того, что в 2000-м году в тель-авивской «Синематеке» прошел «День комиксов», собравший 500 человек. А уже с 2001-го года лучшие анимационные и иллюстрированные работы показывались в «Синематеке» Тель-Авива уже в рамках фестиваля. Фестиваль с первого же года своей работы стал праздничным мероприятием: поначалу несколько-дневном, позже, как вошел в моду – недельным и даже больше, и в его программу входят как показы серьезные, профессиональные, так и развлекательные для широкой аудитории всех возрастов анимационных фильмов из Израиля и других стран, мастер-классы по комиксам и мультипликации, встречи с художниками, иллюстраторами, профессионалами анимации из-за рубежа, выставки и рынок комиксов.



О фестивале

ANIMIX Тель-Авив – это крупнейший в Израиле международный фестиваль анимации, комикса и карикатуры, который проходит с 2000 года, когда каждый август «Синематека» Тель-Авива на пять дней становится домом для лучших аниматоров Израиля в рамках разнообразной программы – показы анимационных фильмов, конкурсы израильской и международной анимации, мастер-классы, творческие встречи, выставки, отраслевые мероприятия и крупнейший в стране рынок комиксов.

Каждый год фестиваль посещают около 20.000 человек – зрители всех возрастов. ANIMIX предлагает богатый выбор мероприятий для всех – для всей семьи, для подростков и для взрослых, становясь ареной для творческого сообщества в области анимации, комиксов и карикатуры и привлекая также любителей аниме, социальных активистов и настоящих знатоков жанра. Кроме того, фестиваль ежегодно принимает гостей из-за рубежа – художников и ведущих представителей индустрии, и организует профессиональные встречи и события в области анимации.

Как и каждый год, ANIMIX стремится представить лучшие, самые актуальные, захватывающие и трогающие работы из Израиля и со всего мира.

В этом году состоится также крупнейший международный конкурс в истории фестиваля ANIMIX – с сотнями фильмов, присланных со всего мира, как раз в то время, когда Израиль сталкивается с бойкотами и недоверием на международной арене. В рамках международного студенческого конкурса будут показаны анимационные фильмы студентов и студенток со всего мира – из Китая, Кореи, США, России, Чехии, Нидерландов и т.д.

Конкурс будет проходить в рамках 18 различных программ, в которых будет представлено более 150 фильмов из более чем 20 стран. Отобранные из сотен заявок, фильмы оцениваются 27 судьями в 9 профессиональных жюри, а также в специальном детском жюри и подростковой комиссии.

В рамках конкурса фильмы со всего мира будут показаны наряду с израильскими работами в различных категориях: короткометражные игровые фильмы, документальные фильмы, студенческие фильмы, музыкальные клипы, фильмы для детей и подростков. В этом году также добавлены две новые категории: экспериментальная анимация, посвящённая работам, выходящим за рамки визуальных границ, и конкурс анимации для молодых авторов – для израильских аниматоров младше 18 лет.

Кроме того, впервые на фестивале будут проходить встречи «вопрос–ответ» с израильскими аниматорами сразу после показов их фильмов.

Найти программу фестиваля можно на сайте https://animix.co.il/ , https://www.facebook.com/ANIMIXFest , https://www.instagram.com/animix_festival/, или на сайте https://www.cinema.co.il/animix25/.

На что обратить внимание? (перевела очень и очень фрагментарно)

На подкаст Podium с культовоым израильским художником комиксов Ури Финком.

На специальный показ с участием режиссера Билла Плимптона – псевдодокументальная (mockumentary) и провокационная анимационная работа в сатирическом ключе, исследующая, что было бы, если бы Адольф Гитлер поступил в художественную школу и стал аниматором, а не диктатором..

На «Мой мобиль» – мастерскую для детей по созданию мобильных подвесок – подвесных конструкций из рисунков.

На «Заключительный аккорд» – конкурс израильских студенческих фильмов, созданных в рамках ведущих академических учреждений Израиля, но вне любых шаблонов.

Loopathon | Лупатон – ежегодный анимационный хакатон

Лупатон – ежегодный анимационный хакатон сообщества Loopim и Израильской ассоциации анимации – возвращается уже в пятый раз!

Десятки аниматоров собираются в фойе тель-авивской Синематеки с собственной техникой, получают неожиданную тему – и создают анимационный луп за 8 часов.

Мероприятие стало творческой, яркой и сплочённой традицией, в рамках которой рождаются оригинальные короткие анимации.

Победители получают призы, а лучшие лупы показываются на торжественной церемонии награждения «Асиф».

«Заноза в заднице» | Для зрителей 14+ | Международный конкурс фильмов для подростков

Иногда мир – это просто заноза в заднице.

Сборник забавных, трогательных, провокационных и порой бьющих в самое нутро фильмов, которые говорят о самом важном:

о вере, идентичности, переменах, страхах, первой любви и о том, что бывает, когда кто-то хочет изменить мир… или просто сбежать от него.

«Сколько энергии» | Заказные и суперкороткие фильмы в израильском конкурсе

Как превратить темы вроде кибербезопасности, страхования или классификации источников энергии в фильмы, способные растрогать, рассмешить и оставить след?

Заказная работа часто воспринимается как нечто скучное, но когда её делают с настоящим талантом, она превращает даже самую сухую тему в незабываемый фильм.

Подборка включает рекламные ролики, просветительские фильмы и кампании, в которых анимация служит не только средством коммуникации, но и площадкой для безудержного творчества.

Вместе с ними будут показаны суперкороткие фильмы – произведения, изначально предназначенные для публикации в интернете или для обмена между друзьями, и редко появляющиеся на большом экране.

Это настоящие жемчужины анимации, которые способны рассмешить, растрогать и расширить воображение – даже за считанные секунды.

«О ноте и линии» | Для зрителей от 13 лет | Специальная программа

Особая программа в честь музыкального иллюстратора-виртуоза Жерара Хофнунга

Жерар Хофнунг обожал «смеяться вместе с музыкой» и создал сотни карикатур на музыкальные темы.

Многие из его рисунков превратились в анимационные фильмы, соответствующие его безумному духу.

В программе – лучшие из этих фильмов, а также несколько короткометражек, вдохновлённых его стилем, которые непременно рассмешат и вас.

«Поцелуй бабочки» | Конкурс независимой израильской анимации.

Эта подборка демонстрирует работы авторов, которые в одиночку. и в разнообразных техниках – от классической анимации и стоп-моушен до экспериментальных методов – создают виртуозные, трогающие и яркие и истории.

В этом году впервые в истории была учреждена категория «короткометражный анимационный фильм» премии Офир.

Фильм, победивший в этой конкурсной программе, будет выдвинут на национальную кинопремию Израиля.

«Искусственная анимация» | Разговор с Ариэлем Коэном (arielko)

Уже четыре года Ариэль Коэн работает с искусственным интеллектом.

Но лишь недавно, с усовершенствованием инструментов, он смог воплотить давнюю мечту: создать анимационный клип для… Питера Гэбриэла.

В своей лекции он расскажет о закулисье творческого процесса, покажет используемые инструменты, размышления и открывающиеся возможности в сотрудничестве с ИИ.

Он также поделится информацией о новых проектах, находящихся в разработке.

Ариэль – художник, дизайнер, исследователь и один из первых аниматоров ИИ в Израиле.

В прошлом он был креативным директором рекламных и брендинговых агентств в Нью-Йорке и Тель-Авиве.

Сегодня его работы демонстрируются на международных фестивалях и выставках.

Его уникальный подход – non-prompting – отдаёт предпочтение свободе машины, а не контролю человека, и открывает неожиданные креативные открытия.

Ариэль также участвовал в тель-авивской Pecha Kucha и других культурных форумах.

«Счастливое место» | Экспериментальная анимация | Международный конкурс

Впервые в истории Animix – официальная конкурсная программа, полностью посвящённая экспериментальной анимации.

Экспериментальная анимация -жанр, отодвигаемый на задворки, особенно в Израиле.

Но именно в это мжанре рождаются мощные образы, неожиданные связи и смелые художники, не боящиеся «испачкать руки» в поисках новой формы.

Шукомикс | Рынок комиксов

Один из самых популярных и людных форматов фестиваля.

Традиционный и крупнейший в Израиле рынок комиксов, где встречаются авторы, художники, издатели, любители и коллекционеры.

Церемония вручения премий Animix | Animix Awards 2025

Главный вечер фестивального конкурса: церемония вручения премий – в присутствии всех авторов, жюри, анимационного сообщества и широкой публики.

«Оливия и облака» | Animix 2025

На грани между реальностью и сном четверо персонажей – Оливия, Рамон, Барбара и Маурисио – движутся рядом, касаются друг друга, отдаляются, влюбляются, но никогда по-настоящему не понимают друг друга.

В экспериментальной, сюрреалистической, эмоциональной и визуально абстрактной анимации фильм исследует сложность человеческих отношений мягким, поэтичным взглядом.

Фильм был номинирован на премию за лучший международный фильм на фестивале в Анси.

Среди авторов анимации – молодая израильская аниматор Ника Жукова, которая в прошлом году заняла второе место в студенческом конкурсе фестиваля Animix за фильм «Схватившее сердце», созданный вместе с Римой Гефен.

Рисованный поединок: Финк против Чарки | Animix 2025

Как и повелось по традиции на фестивале Animix, два художника комиксов и карикатуристы – Шай Чарка и ури Финк – вновь выходят друг против друга на «рисованную дуэль».

«Между небом и адом» | Пакет короткометражек о еврейской фантастике

От свадьбы с козлом до межзвёздного путешествия в поисках легендарного города – шесть короткометражных анимационных фильмов погружают зрителя в мир еврейской традиции и её креативной интерпретации.

Карикатуристы на передовой | Специальное событие

Опасности и вызовы, с которыми сталкиваются политические иллюстраторы в Израиле, становятся всё более острыми.

На этой особой встрече легендарный художник Мишель Кишка беседует с ветераном-карикатуристом Арноном Авни (изданий «Аль ха-Мишмар» и «Зелёная страница»), жителем кибуца Нирим и района Отеф Азза, который пережил атаку 7 октября и с тех пор справляется с невыносимой реальностью – с помощью кисти и бумаги.

“Не пропускайте заставку!”

Заставка анимационного сериала – это гораздо больше, чем просто заразительная песенка или стильный клип. Это ворота в мир, который она представляет.

30 лет «Покахонтас»

Этим летом исполняется 30 лет с выхода анимационного хита «Покахонтас» от студии Disney.

На лекции будут раскрыты этапы создания ручной анимации, а также показаны эскизы и материалы, не демонстрировавшиеся ранее на большом экране.

Тегеран на линии

Фронт анимации, комиксов и карикатуры иранских художников.

Всего несколько недель назад мы сидели в убежищах, опасаясь баллистических ракет, выпущенных из Ирана по израильскому тылу.

Но за пределами военного конфликта между двумя странами, художники в Иране давно стали жертвами репрессивного режима аятолл.

На встрече будут представлены работы, созданные в Иране, смело критикующие власть.

Создание личного комикс-буклета | Мастерская

Основы комикса, развитие идей и иллюстрации персонажей.

Каждый участник и участница создадут собственный комикс в формате мини-книжки A7.

“Буря”

Дагози находит на берегу брошенного мальчика по имени Бао и решает его усыновить.

Чтобы дать ему лучшее будущее, он везёт его в Залив Великого Дракона в поисках сокровищ с чёрного корабля.

Когда он попадает в плен к монстру корабля, который начинает превращать его самого в чудовище, Бао отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего приёмного отца.

Любители аниме сразу узнают «миядзаковскую» эстетику: завораживающая анимация, загадочные существа и сюжет, похожий на сон.

Как Pixar заставляют нас плакать? | Мастер-класс

На этом мастер-классе Дин Мовшовиц – сценарист, преподаватель и исследователь нарратива – раскроет инструменты, механизмы и нарративные решения, лежащие в основе Pixar.

Мини-фанзины | Практическая мастерская

Фанзин – это брошюра, изданная самостоятельно, как средство личного и политического самовыражения.

Обзор международной и местной сцены фанзинов, а затем проведут практическую сессию, на которой каждый сможет создать свой собственный фанзин.

И .д. и т.д.

Читайте программу – не забудьте про фестиваль!