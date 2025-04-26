«Свежая краска 2025». Не забыть о душе и передать дух эпохи. Ярмарка Fresh Paint 2025. Новое творческое пространство для израильского искусства

В этом году ярмарка современного искусства Fresh Paint – «Свежая краска» в Израиле обещает стать одним из самых значимых культурных событий года. С 21 по 26 мая в Тель-Авиве откроется выставка, которая соберет талантливых художников, дизайнеров и представит креативные проекты, охватывающих широкий спектр современных тем – от живописных до социальных.

Одна из целей «Свежей краски» – стремление укрепить израильскую арт-сцену в текущих условиях нынешней реальности. Возможно, именно поэтому ярмарка служит мостом между художниками, коллекционерами и зрителями, предоставляя уникальное пространство для самовыражения и обмена идеями. В этом году организаторы удивят посетителей не только выставочными проектами, но и инновациями, отражающими дух времени. С каждым годом Fresh Paint становится все более заметным культурным событием, объединяющим лучшие творческие силы Израиля и предоставляющим платформу для новых открытий и самовыражения и уникальную возможность увидеть искусство в его самом живом и динамичном проявлении, увидеть значимые выставки и проекты, отражающие актуальные тенденции в израильском искусстве. В этом году ярмарка пройдет в комплексе Кремницки – бывшем опустевшем здании Электрической компании, выкупленным Тель-Авивским муниципалитетом, но еще не решившем что же с ним делать. Тель-Авивский муниципалитет поддерживает Fresh Paint с 2011 года, а существует ярмарка с 2009 года, так что нынешняя – уже 17-я по счету.

Разрушенный опустевший дом – идеальное место для выставки современного молодого искусства. Интересно посмотреть, как такое здание может преобразить «Свежая краска» – выставка-ярмарка возникшая еще по инициативе двух женщин и управляемая чисто женской командой.

Ключевая инициатива «Свежей краски» – по-прежнему «Теплица» независимых художников, в которой в этом году будут представлены работы 48 живописцев, фотографов, рисовальщиков, графиков, скульпторов – от Эйлаты до Метулы – и это не идиома, а точная география: Мицпе-Рамон, Усафия, Хайфа и Беэр-Шева, кибуцы на Кинерете и города центра страны. Специфика работ этого года – взгляд на искусство сквозь призму социальных и культурных изменений, которые переживает Израиль в условиях глобальной нестабильности. В этом контексте работы художников становятся не только отражением, но и эмоциональным откликом на события, формирующие их личные судьбы и судьбу общества. Стоит также отметить, что в том году в «Теплице» принимают участие много новых художников – репатриантов из России и Украины.

Куратор «Теплицы» Раз Шапира отмечает, что в этом году работы затрагивают как повседневную реальность, так и темы, касающиеся природы, человеческой души, семейных ценностей, военной службы и нашей духовности и духовных исканий. В этом году в рамках «Теплицы» также представлено немало работ, посвященных израильской ностальгии и национальной идентичности, интерпретациям повседневных символов и образов.

В рамках «Теплицы дизайнеров» в 33 павильонах будут представлены работы 44 дизайнеров.

Инновации года: сотрудничество с брендами и технологии QR

Один из самых заметных нововведений этого года – сотрудничество с испанским обувным брендом «HOFF». В рамках партнерства с брендом были созданы короткие видеоролики, рассказывающие о каждом из художников «Теплицы». Эти видеоролики стали своего рода интерактивной составляющей ярмарки: каждый зритель сможет получить дополнительную информацию о художнике и его работах с помощью QR-кода, размещенного рядом с экспонатами, что позволяет зрителям погрузиться в личные истории и творческий процесс каждого участника, даже если художник не присутствовать лично в павильоне.

Кроме того, в этом году на ярмарке будет размещен новый проект, связанный с брендом «Тамбур». Огромная инсталляция – фреска 20 метров длиной, отражает ностальгический взгляд на историю Израиля (представляя новую коллекцию красок) и символизируют важные моменты национальной памяти.

Кроме того, в этом году на выставке будет вновь представлен проект с совместным участием фирмы Tollman’s. Благодаря сотрудничеству со «Свежей краской» в Tollman’s был создан новый выставочный зал площадью 3600 квадратных метров, где представляются более 180 работ искусства, включая работы как молодых, так и опытных художников Израиля.

Интересно сотрудничество и с фирмой «Делек», в рамках которого будут представлены автомобили необычного дизайна.

В этом году ярмарке будет предшествовать еще одно отдельное событие: 6 мая в помещении по адресу Симтат Шлюш, 19, в рядом с парком Ха-Мсила в Тель-Авиве, участники художественной «Теплицы» представят по одной из своих работ, которые можно будет приобрести за единую цену.

На ярмарке будут представлены также и традиционные проекты: как-то «Секретная открытка» https://www.freshpaint.co.il/secret-postcard-he/, в рамках которого представлены более 1500 оригинальных открыток – работы известных художников, профессиональных художников и любителей, студентов художественных факультетов и т.д. – выставленные анонимно и продающиеся по фиксированной цене 190 шекелей.

Все средства, вырученные от продажи открыток, будут перечислены в полном объеме в качестве целевого пожертвования в ассоциацию с целью создания фонда грантов для поддержки детей, посредством образовательных, реабилитационных и терапевтических мероприятий, связанных с искусством и культурой.

За годы работы проекта было продано около 11.500 открыток и собрано более 2.500.000 шекелей на стипендии для обучения искусству в различных рамках для детей из малообеспеченных семей.

В этом году ярмарка продолжаем реализовывать проект, начавшейся в октябре 2023 года, с искренней надеждой на то, что израильское общество сможет реабилитироваться. Проект посвящен жертвам 7 октября и проходит при сотрудничестве с Ассоциацией «Обернутые любовью» (ICF), который был создан с целью сопровождения и поддержки детей, осиротевших во время резни 7 октября.

«Обернутые любовью»

Ассоциация ICF была создана через несколько дней после событий 7 октября бизнесменами и специалистами в сфере высоких технологий с целью поддержки 470 мальчиков и девочек, ставшими сиротами в самой страшной резне, которую когда-либо знало государство Израиль. Эти дети пережившие беспримерную травму, ставшие свидетелями убийства своих родителей, скрываясь в течение долгих часов. Цель ICF – дать возможность каждому ребенку жить как можно более полной жизнью, несмотря на травмы и потери, которые они пережили. Ассоциация делает это с помощью двух основных систем поддержки:

Финансовый конверт – ICF стремится предоставить каждому ребенку систему финансовой поддержки в размере до 700.000 шекелей на ребенка, которая будет сопровождать его до достижения им совершеннолетия.

Призы и новые выставки

Ежегодно ярмарка отмечает работы лучших художников Израиля, вручая Приз Иcраэля Макова за достижения в искусстве. В этом году приз – в виде персональной выставки, каталога и денежного поощрения – получит участник прошлогодней «Свежей краски» Юваль Наор. Его работы – на стыке иронии и элегантности, находят баланс между локальными темами и международной культурной динамикой.

Также будет вручена еще одна награда – Приз за лучшую работу года от галереи «Беэри» , который в этом году будет вручаться уже в третий раз. Приз будет вручен графику, фотографу и граверу Хагаю Фараго, лауреату премии Barry Gallery Award #3 на ярмарке Fresh Paint Fair в прошлом году (его персональная выставка в эти дни проходит во временном помещении галереи «Беэри» в Тель-Авиве).

Фараго – гравер-самоучка, работающий на холсте и бумаге. Источник его вдохновения – пейзажи Земли Израиля, войны Израиля и визуальные традиции. В его работах архивные материалы ключевых моментов истории Государства Израиль и общественный нарратив переплетаются с семейными материалами, графикой и текстом. Одна из тем выставки – исторический визит президента Египта Анвара Садата в Израиль в 1970-х годах, после войны Судного дня.

Премия Barry Gallery Award вручается один раз в год художнику из Теплицы независимых художников Fresh Paint. 2024 год стал третьим годом вручения этой премии, которая включает в себя финансовый грант, персональную выставку в галерее с выплатой гонорара художнику, всестороннюю кураторскую поддержку и выпуск каталога или книги художника для сопровождения выставки.

Поддержка и сотрудничество

Ярмарка «Свежая краска» уже второй год поддерживается страховой компанией «Zurich» и группой «Харель – страхование и финансы» в рамках их долгосрочного сотрудничества с арт-сообществом

Новые имена и творческий процесс

Ярмарка «Свежая краска 2025» представляет сцену не только молодым художникам и дизайнерам, которые только начали свой путь в искусстве, но и галереям и независимым кураторам, которые, в свою очередь, представляют работы молодых авторов, многие из которых впервые покажут свои проекты широкой аудитории (молодые – означает не всегда возраст, но и начало карьеры).

Стоит также отметить креативные коллаборации между художниками, дизайнерами и архитекторами, а также проекты, исследующие связи между искусством и дизайном. Молодые дизайнеры, в том числе выпускники крупнейших художественных школ Израиля, будут представлять свои новые коллекции и проекты, обогатив ярмарку свежими и нестандартными решениями.

Сотрудничество с колледжем «Бейт Берл» и проект памяти Михаль Сапир

Особое внимание в этом году будет уделено работе со студентами колледжа «Бейт Берл» и «живым» Live-событиям, таким как перформансы и творческие студийные сессии, что предоставит зрителям возможность увидеть процесс создания искусства в реальном времени и стать частью диалога между художниками и зрителями.

К сожалению, в этом году ярмарка не может представить проект Михаль Сапир, известного педагога и активистки. Однако в честь её вклада в искусство и культуру Израиля будет организована презентация её подкастов, которые она записала до своей смерти. Это презентация станет глубоким и искренним способом почтить памяти о её достижениях и влиянии на молодых художников и искусствоведов.

Два проекта независимых кураторов представляют Ксения Назарова и Эля Коэн.

В независимом кураторском проекте Ксении Назаровой Negative Space художницы Ольга Иерушалми и Яна Горелик исследуют новые смыслы взаимоотношений пространства и объекта. Они исследуют ту двойственность, которая открывает новые перспективы и в которой происходит встреча различных реальностей и миров. Творческий процесс, приведший к их нынешним работам, начался с совместных бесед, в ходе которых художницы поняли, что их стили живописи и способы восприятия реальности различны, но их объединяют общие темы.

Художники черпают вдохновение у Эгона Шиле, Ральфа Стедмана и также используют технику «Пустой стул – присутствием отсутствующего. В своих работах они исследуют окружающую среду, свой осязаемый и воображаемый мир.

В рамках проекта будут экспонироваться работы, выполненные в различных техниках: картины маслом и акрилом на холсте, рисунки углем и пастелью на бумаге, а также работы в смешанной технике..

Выставка Negative Space предлагает зрителям уникальную возможность задуматься о взаимодействии между объектом и окружающим его пространством, а также о влиянии внешнего мира на внутреннее состояние человека. Проект Ксении Назаровой демонстрирует, как искусство может стать инструментом для исследования и осмысления сложных тем современности.

Еще один яркий независимый кураторский проект назван «Космополиты – свободные люди» и курирует его Эля Коэн, уже представлявшая в прошлые годы на ярмарке группы художников-репатриантов.

На ярмарке этого года Эля Коэн в рамках проекта DIALOG представляет выставку «Космополиты» — масштабную экспозицию, посвящённую теме эмиграции и культурного слияния. В проекте участвуют 9 человек: 7 художников, скульптор и керамистка – репатрианты из разных стран. Выставка поднимает вопросы глобальной идентичности, свободы и универсальности человеческого опыта. Название «Космополиты» звучит сильно и актуально. Оно вызывает ассоциации с людьми без границ, слиянием культур и мировоззрений, глобализацией и многообразием опыта. Также оно намекает на чувство принадлежности к миру в целом, а не к одной стране. Это название отлично отражает тему эмиграции и может привлечь внимание широкой аудитории.

Экскурсии на ярмарке Fresh Paint 2025

Для посетителей ярмарки организованы экскурсии на нескольких языках, включая иврит, английский и русский. Экскурсии проводятся опытными гидами от издания Portfolio, которые помогают глубже понять представленные проекты и их контекст. Билеты на экскурсии доступны на официальном сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il/freshpaint-guided-tours-he/

Экскурсии на русском языке:

22.05 четверг в 19:00

23.05 пятница в 10:00

24.05 суббота в 12:00 (билеты уже на сайте по ссылке https://tinyurl.com/5yx5cjnr

Дополнительная информация на сайте ярмарки: www.freshpaint.co.il

Страница в фейбсуке – https://www.facebook.com/freshpaint

Инстаграм – https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

Все фотографии – предоставлены пресс-службой Fresh Paint Fair