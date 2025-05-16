Художницы-репатриантки на ярмарке «Свежая краска» в Тель-Авиве: творческие поиски, эмиграция и войны прошлого и настоящего

Заглавная иллюстрация: Кристина Михайловски. “Отражения пустыни” (Из серии “Израиль. Мир сквозь войну”). Холст, масло. 55×110 см. Март 2025 года.

Ярмарка современного искусства «Свежая краска» в Тель-Авиве – всегда особенная, а в этом году в ней проявилась еще одна особенность: большинство участниц независимой «Теплицы» – женщины, и среди них – много репатрианток из России и Украины, приехавших в Израиль как 30 с лишним лет назад, так и в последние годы, найдя новый творческий язык, отражающий их внутренние переживания, опыт разрыва с прежними странами и переживания, связанные с конфликтами – личными и политическими. Эти художницы используют разные художественные техники и методы, чтобы выразить не только свою внутреннюю боль, свои чувства, но и осмыслить происходящее в мире.

Елена Ротенберг-Аджоку

На ярмарке Елена Ротенберг-Аджоку представляет картины, написанные в технике аэрографии , объединенные размытой, словно растворенной и затемненной материальностью, которая создает ощущение фантазии или неуловимого воспоминания. Серия представленных картин была вдохновлена ​​воображаемыми пространствами, такими как среда компьютерной игры или библейская живопись эпохи Возрождения.

Елена Ротенберг-Аджоку получили степень бакалавра изящных искусств в колледже «Шенкар» в 2014-м году, а в 2018 году – степень магистра изящных искусств в «Бецалеле» . Ее основная специализация — аэрографическая живопись — техника распыления краски с помощью давления воздуха,что позволяет имитировать свойства света и придавать материальным изображениям размытость и мечтательную атмосферу. Ее работы исследуют границы восприятия, напоминая о призрачных образах, которые мы пытаемся удержать в памяти, но они ускользают, подобно снам, создавая ощущение погружения в иной мир, в портал между разными реальностями.

«Меня интересуют условности изображений, фантазия в повседневной жизни и то, как состояния сознания влияют на н наше воспринимаете пространство. Я пытаюсь достичь определенного ощущения плывущего образа, призрака, отпечатка идеи, чего-то абсолютного, но непостижимого».

Сайт: https://elenarotenberg.com/

Instagram: @elenarotenberg

Facebook: Elena Rotenberg https://www.facebook.com/elena.rotenberg

Нина Гольцман (25 лет, Гиватим)

Нина Гольцман, родом с Украины, представляет работы маслом и акрилом на холстах – фигуративная живописи с акцентом на человеческое тело. Она – обладатель степени бакалавра в области междисциплинарного искусства колледжа «Шенкар,» который окончила в 2024 году, но искусством начала заниматься еще с юных лет, задолго до учебы.

В своих работах Нина Гольцман фокусируется на человеке, человеческом теле и среде его обитания — доме и всем, что с ним связано. Это может быть быстрый рисунок пастелью или работа на холсте масляными красками. Вдохновение приходит из наблюдения за повседневной жизнью, людьми на улице, друзьями и окружающей их средой.

Нина занимается не только живописью, но и фотографией и дигитальной иллюстрацией, с особым акцентом на фигуративные работы. Ее подход к фигуративному искусству является одновременно личным и динамичным, исследуя темы уязвимости, идентичности и власти. Фигуративные работы Нины углубляются в сложности человеческого самовыражения, часто используя тело как объект и сосуд для эмоционального и визуального исследования.

Сайт: https://ninagoltzman.com/

Instagram: banina_art

Facebook: Nina Goltzman

Оксана Федцышин (26 лет, Тель-Авив)

В своем творчестве репатриантка с Украины Оксана Федцышин часто обращается к простым, наивным мотивам, изображая различных вымышленных, зооморфных персонажей. Ее работы исследуют связь человека и природы, а также метаморфозы тел. Искусство Оксаны открывает волшебный мир, где жизнь постоянно переосмысливается, где создается диалог между внутренним и внешним мирами, где люди и животные сосуществуют в гармонии. Это позволяет раскрыть более глубокие истины о нашем существовании и дает каждому возможность измениться, трансформироваться и стать кем-то или чем-то новым. Оксана Федцышин черпает вдохновение из народного искусства, мифологии и повседневной жизни, работая с традиционными техниками, такими как графика, керамика, текстиль и рисунок, сочетая их с современными технологиями.

На ярмарке «Свежая краска» Оксана представляет проект «Волна духа», в котроом исследует мифологическую образность японского искусства через творчество Хокусая, в частности через его серию «100 историй о привидениях». Легенды и духи не только отражают древние представления о страхах, надеждах и неизвестности, но и раскрывают глубокие культурные смыслы, заложенные в японской традиции. В этой серии Оксана сочетает традиционные техники с современными цифровыми технологиями, используя искусственный интеллект для создания работ, передающих атмосферу японской мифологии в новом формате. Такой подход позволяет переосмыслить стиль Хокусая, сохраняя его подлинность и органично помещая его в современный контекст так, чтобы вызвать эмоциональный отклик у зрителей, погрузив их в мир мистических легенд, одновременно подчеркивая их актуальность, предлагая зрителям новый способ взаимодействия с этими историями.И одновременно этот проект представляет собой попытку возродить японскую мифологию в современном контексте, сохранив сложность и богатство ее культурных кодов, переосмысливая мифологические образы через призму современности, что создает новое прочтение этих легенд.

Оксана Федцышин окончила отделение изобразительного искусства Львовского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша в 2018-м году. В 2020 году получила степень бакалавра Львовской национальной академии искусств по специальности «Графический дизайн». В 2021 году получила стипендию «Gaude Polonia» от Министерства культуры и национального наследия Польши, а в 2022 году получила возможность проучиться семестр в колледже «Шенкар». В 2023 году она также получила степень магистра в Академии изящных искусств в Гданьске на факультете графического искусства.

https://www.instagram.com/oksana.fedchyshyn

https://www.facebook.com/people/Oksana-Fedchyshyn/100008708892301/



Кристина Михайловски (Мицпе-Рамон)

Кристина Михайловски представляет в «теплице» проект «Прозрачность времени» – работы, созданные за последние два года, в которых совмещены реалистический и абстрактный подходы. Ее творчество уходит корнями в европейские художественные традиции и современное западное искусство.

Кристина работает в технике многослойной живописи, позволяя нижним слоям краски проступать сквозь верхние, рисуя как с натуры, так и по фотографиям. Фотография позволяет исследовать мимолетные моменты, совпадения и несовершенства, а живопись для Кристины – это способ в полной мере прочувствовать окружающий мир.

Кристина Михайловски училась на факультете дизайна одежды (Москва, 1996-1999), затем – в колледже «Шенкар» , на факультет текстильного дизайна (Рамат-Ган, 2001-2005) Получив разностороннее образование в области дизайна, спустя много лет она поняла, что ее истинное призвание – быть художником: «В моем случае все произошло немного необычно. Чтобы понять, что ты художник, иногда нужно уйти из города в глушь, посадить сад из 250 деревьев и ухаживать за почвой, научиться водить трактор, сжигать горы мусора, пасти стадо коз, доить их и делать сыр, тушить пожар во время беременности, расчищать снег, чтобы добраться до машины, ремонтировать крышу на холоде, глядя на черное небо, полное звезд… так я стал художником. Заниматься творчеством — это как ухаживать за садом или пасти коз. Ежедневная работа над холстом требует большого терпения и упорства. «Я использую время как инструмент для создания работы. Моя тема – запечатлвать один и тот же объект в разные моменты времени. Я позволяю своим произведениям созревать, как плодам дерева. Время – мой друг и помощник в живописи».

Instagram: @kristina_mikhaylovsky

Сайт: https://krismi.studio/

Facebook: Kristina Mikhaylovsky

“Отражения пустыни”( Из серии “Израиль. Мир сквозь войну”)

Эта серия работ посвящена двум разным сторонам жизни Израиля. Войне и миру). Холст, масло. 55×110 см. Март 2025 года“Мне всегда был интересен диалог между живописью и фотографией. Источником для работ связанных с военной темой служит документальная фотография Йогева Вануну.

Йогев военный фотограф. Служит в Армии Обороны Израиля и фотографирует будни израильских солдат.

Мы решили создать совместный проект.

Йогев Вануну: “Проект “Мир сквозь войну” родился из необходимости выразить художественно чувства и переживания, которые вызывает во мне война. Я считаю, что с помощью искусства можно не только запечатлеть реальность, но и пережить и исцелить раны войны – как на личном, так и на общественном уровне. “

Кристина Михайловская: “В процессе создания этой работы я почувствовала невероятную свободу. Словно не существует ни времени, ни пространства.

Свобода была во мне когда я рисовала синеву неба, жар пустыни, лица солдат. Я чувствовала ветер на своём лице.”

“Невесомость”. Май 2023. Холст, масло. 60×80 см

Эта работа очень важна для меня. Я сделала её в тот момент когда подошёл к концу достаточно трудный период адаптации к Израилю заново.

Мне казалось что мир вокруг меня потерял вес. Что я нахожусь в невесомости и неизвестности.

Мне захотелось остановиться и подумать, взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета.

А ещё я почувствовала что в этой невесомости очень хорошо.

Все возможно.

Можно играть как ребёнок.

Я и играла.

Я разложила свою жизнь внизу и поднялась высоко, высоко над ней.

Эта работа словно карта моей жизни. Там есть и дороги и поля и города.

Пустыни и сады. Там есть даже мой дом.

Вернее мечта о доме. Воспоминания о детстве. Там есть все в этой невесомости и вне времени.

Вероника Бернард (36 лет, Хайфа)

Вероника Бернард представляет на “Свежей краске” проект ” Soft”, мягкие скульптурные объекты из ткани.

“Я открыла для себя текстильное искусство случайно – из-за невозможности продолжать свой привычный путь в скульптуре. Сейчас текстиль для меня доступный материал, нахожу одежду на улице. Меня привлекают в работе с тканью несколько аспектов: объемность, к которой я привыкла, так как по образованию я скульптор, цвет, потому что раньше я редко работала с цветом. И третий аспект – фактура, мне нравится комбинировать разные ткани: блестящие, гладкие, бархатистые, искусственный мех и т.д. В целом моё вдохновение приходит из воспоминаний об архитектуре Санкт-Петербурга, города, где я прожила более 10 лет. Вся архитектура и жилой фонд города были повреждены за советский период, да и сейчас во время РФ это так же происходит. Меня интересует воссоздание из ткани искаженных элементов архитектурного декора, как они сломаны, как их перекрашивали много раз в разные цвета. Удивительно, что с помощью ткани можно передать ощущение гипса, штукатурки. Архитектурные элементы получаются очень натуралистичные. Я передаю возраст этих элементов. Архитектура как отражение жизни. Она свидетель. По ней видно как в течение некоторого времени население города или страны может полностью изменить свой облик. Здания строили одни люди, а сейчас они могут принадлежать совершенно другим. Получается всё время прослеживаются циклы.

Стоит отметить, что мое мировоззрение и подход к искусству сильно изменились после переезда в Израиль. Я получила весьма противоречивое образование в российской академии художеств. За три года жизни в совершенно другом месте я многое переосмыслила. Сейчас я стала хейтером российского художественного образования. Оно вредно для художника. Там не учат быть художником, там учат быть мастеровым.”

Ссылки:

Сайт – https://www.artmajeur.com/nika-bernard

Instagram: bernard_nika

Facebook https://www.facebook.com/veronika.bernard.2025

Дария Конштык (40 лет, Тель-Авив)

Дарья Конштык родилась в Макеевке, Украина в 1985 году (бывший СССР). В 1995 году эмигрировала в Израиль, в настоящее время живет и работает в Тель-Авиве. Конштык — мультидисциплинарная художница, работающя с живописью, графикой, фотографией и видео-артом.

​Вдохновение Дарья Конштык черпает в сказках, мифах и легендах, «обрамляя» свои воображаемые и порой наивные работы расписными декоративными орнаментами, стилизованными под смелые и яркие цвета. В своих работах она вплетает узоры и текстуры разных культур, создавая бесконечные паттерны, покрывающие ее холсты.

Ее картины сочетают в себе мотивы наивного стиля на фоне декоративных структур – узоров. Повторы, заполняющие пространство с плотностью, напоминающей классические обои. Клубок символов, переплетенных между собой, которые распространяюся за пределы холста. Загадочные изображения встроены в узорчатые ландшафты.

Дарья Конштык окончила школу искусств Миншар в 2017 году. Ее решение учиться именно в Меншаре повлияло на ее творчество. После окончания колледжа она продолжала учиться вплоть до 2022 года. Последняя ее выставка под названием «Петушиный бой» проходила в январе – феврале 2025 года в галерее «Миншар».

Cайт: https://www.dariakonshtik.com/

Instagram: dariakonshtik

Facebook: Daria Konshtik Artist Page

Посмотреть и послушать интервью Юлии Цодыкс на радио Кан-РЭКА (среда, 14 мая) с Дарьей Конштык и Вероникой Бернард можно по ссылке “Гости “Доброго утра” – дебютантки “Свежей краски”” – Дарья Конштык и Вероника Бернард Гости “Доброго утра” – дебютантки “Свежей краски” – Дарья Конштык и Вероника Бернард -https://www.youtube.com/watch?v=9Hc-Dni2oc0

Экскурсии на ярмарке Fresh Paint 2025

Для посетителей ярмарки организованы экскурсии на нескольких языках, включая иврит, английский и русский. Экскурсии проводятся опытными гидами от издания Portfolio, которые помогают глубже понять представленные проекты и их контекст. Билеты на экскурсии доступны на официальном сайте ярмарки: https://www.freshpaint.co.il/freshpaint-guided-tours-he/

Экскурсии на русском языке:

Четверг 22.05 в 20:00. Запись тут https://tinyurl.com/5cu24xs7

Суббота 24.05 в 12:00. Билет на тур, включая входной билет – здесь https://tinyurl.com/5yx5cjnr

Страницы мероприятий

https://www.facebook.com/share/1AcSuA6KKc/

https://www.facebook.com/share/1BvaWcWdrL/



Дополнительная информация на сайте ярмарки: www.freshpaint.co.il

Страница в фейбсуке – https://www.facebook.com/freshpaint

Инстаграм – https://www.instagram.com/freshpaintartfair/

Все фотографии – предоставлены пресс-службой Fresh Paint Fair