«Гершвин – Революционная версия» от «Революционного оркестра»



Этот концерт – музыкальное торжество в трех действиях из произведений Гершвина. Каждое действие – взгляд на творчество Гершвина одного из трех известнейших израильских музыкантов. И, в то же время, это безусловная перекличка с шедеврами и известнейшими песнями еврейско-американского композитора Джорджа Гершвина. Для концерта «Гершвин – Революционная версия» были созданы авторские композиции и особые аранжировки сочинений Гершвина. Созданы одними из самых ярких выдающихся израильских композиторов и исполнителей, также хорошо известных и за рубежом: Майя Бельзицман (виолончель, вокал), Йонатан Альбалак (электрогитара и вокал) и Гай Минтус ( фортепиано и вокал).

Для концерта «Гершвин – Революционная версия» были созданы авторские композиции и особые аранжировки сочинений Гершвина. Созданы одними из самых ярких выдающихся израильских композиторов и исполнителей, также хорошо известных за рубежом: Майя Бельзицман (виолончель, вокал), Йонатан Эльбалак (электрогитара и вокал) и Гай Минтус (фортепиано и вокал).

Гершвин, скончавшийся в возрасте всего 39 лет, сочинял популярную музыку всех жанров: от песен до музыки для мюзиклов и фильмов, став одним из главных фигур в создании «Великого американского песенника», то есть, тех запоминающихся музыкальных пьес, которые на протяжении многих лет и исполнялись, и аранжировались – и большинство из них были джазовые стандарты. Но Гершвин также сочинял и классическую музыку, оркестровые произведения и даже оперы («Порги и Бесс»). Не имея теоретического музыкального образования, он, тем не менее, ухитрился разработать свой неповторимый стиль, основанный на классической традиции, а также на популярной американской музыке – такой как регтайм, джаз, блюз, оперетты Гилберта и Салливана и даже на клезмерской музыке.

Гершвин создал ряд прецедентов в истории музыки: он первым объединил популярную и классическую музыку в «классическом» концертном произведении – в «Рапсодии в стиле блюз» (1927). Он был первый, кто получил Пулитцеровскую премию за написание мюзикла («О тебе я пою») в 1931 году. Он также первым сочинил оригинальную американскую оперу («Порги и Бесс»), в которой не только шла речь об афроамериканцах, но и весь состав певцов был афроамериканцами. Оркестровка его «Американца в Париже», где в качестве инструментов используются автомобильные гудки, вдохновила его последователей на создание современных принципов оркестровки.

«Гершвин cтал для нас образцом вдохновения для творчества и для работы в «Революционном оркестре» – говорят Зоар Шарон и Рои Оппенгейм, добавляя: «Гершвин знал, как соблюсти баланс между традиционным – концертным и классическим – и современным, джазовым и популярным, между композицией и исполнением, оставаясь при этом инновационным и революционным. Эти же качества свойственны тем трем профессионалам в музыке – трем авторам-исполнителям, музыкантам-композиторам, приглашенными нами для работ над этой программой, в центре которой три великих и столь узнаваемых произведения Гершвина: «Рапсодия в стиле блюз», «Порги и Бесс» и «I Got Rhythm».

Рои Оппенгейм – доктор философии и педагогики Еврейского университета в Иерусалиме, также получивший степень магистра по дирижированию в Иерусалимской академии музыки и танца. С 2013 года он был музыкальным руководителем и домашним дирижером Хайфского симфонического оркестра, одним из основателей и художественным руководителем «Революционного оркестра», музыкальным руководителем и дирижером серий «Классический рок» и «Революция» в Израильской опере. Изучал композицию у профессора Ицхака Садая и дирижирование у профессора Менди Родана.

Рои – победитель конкурса дирижеров имени Рикардо Мути (2004). Выступал в качестве дирижера с Израильским филармоническим оркестром, Хайфским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Иерусалимской «Камератой», «Симфонет Беэр-Шевы», Тель-Авивским камерным оркестром, с «Симфонет Раанана» и другими.

Рои Оппенгейм преподает в Еврейском университете, Тель-Авивском университете и Технионе в области философии музыки, эстетики и философии образования. Он – выпускник программы Гофмана Еврейского университета по лидерству и социальной ответственности для выдающихся докторантов. Во время военной службы в качестве резервиста Рои выполняет обязанности командира воздушно-десантного патрульного подразделения.

Зоар Шарон – композитор и художественный руководитель «Революционного Оркестра».

Композитор, музыкальный продюсер и педагог. Соучредитель и художественный руководитель оркестра «Революция», а также штатный композитор оркестра с момента его основания и преподаватель Иерусалимской академии музыки и танца и Музыкальной школы «Римон». Лауреат премии премьер-министра 2012 года в области композиции. Композитор и аранжировщик для различных ансамблей в широком спектре стилей.

Композиции, которые прозвучат в программе «Гершвин – Революционная версия»

(Эстер Рада, Майя Бельзицман, Йонатан Альбалак и Гай Минтус):

The man I love

They can’t take that away from me

Fascinating rhythm

It ain’t necessarily so

Let’s call the whole thing off

Summertime

A woman is a sometime thing

My man’s gone now

«Революционный оркестр». «Гершвин – Революционная версия»

Дирижер: Рои Оппенгейм

Виолончель и вокал: Майя Бельзицман

Электрогитара, электроника и вокал: Йонатан Альбалак

Фортепиано и голос: Гай Минтус

Приглашенная певица: Эстер Рада

Художник по свету: Офир Бен-Хаим

Звукорежиссер: Уэлл Котлер

Художественные руководители: Зоар Шарон и Рои Оппенгейм.

Продюсер: Даниэль Ринг

Даты представлений:

03.03.2024 | Воскресенье | 18:00, 21:00 | Герцлия

06.03.2024 | Среда | 17:00 и 20:00 | Оперный театр имени Шломо Лахата, Тель-Авив

25.03.2024 | Понедельник | 20:30 | Хайфа

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/48lpiyH

Линк на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=eGGWgi3e3g0

Автор текста: Маша Хинич. Фото – Йоси Цвекер

