«Симфонет Раанана» представляет новую серию концертов в Нетании

Верхнее фото: Guy Mintus. Photo by Meged Gozani

Оркестр «Симфонет Раанана» объявил о новой серия классической музыки в Нетании. В рамках серии состоятся 4 концерта в зале «Гейхал ха-тарбут» в Нетании.

Руководитель серии – Давид Зеба, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана»

Концерты начнутся в январе 2025 года, но абонементы этой серии – уже в продаже.

Вот ее программа:

Рапсодия в стиле блюз

14 января 2025, вторник, в 20.00

Дирижер – Матан Йона

Фортепиано – Матан Йона(Израиль/США)

«Симфонет Раанана «приглашает вас на концерт оркестра при участии прославленного пианиста и композитора Гая Минтуса. Под руководством молодого дирижера Матана Йоны «Симфонет Раанана» исполнит «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина в новой аранжировке, а также сочинение самого Гая Минтуса.

В программе:

Арам Хачатурян. Адажио из балета «Спартак»

Гай Минтус. Истории израненной земли

Альбенис. Астурия

Сен-Санс. Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»

Айра и Джордж Гершвин. Someone to Watch over Me

Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»

Приглашение на танец

2 апреля 2025, среда, в 20.00

Давид Зеба – дирижер и ведущий

Илья Жорницкий – аккордеон

Григорий Яновский – виолончель

В программе:

Любимые танцевальные мелодии П.И.Чайковского, Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса и др.

П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин».

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяне»

Арам Хачатурян. Вальс из кинофильма «Маскарад»

Бела Барток. Румынские танцы

Иоганнес Брамс. Венгерские танцы № 1 и 5

П.И. Чайковский. «Вариации на тему Рококо»

Рейнгольд Глиэр. Танец матросов из балета «Красный мак»

Иоганн Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае», вальс «Розы с юга», шуточная полька «Гром и молнии», полька «Без забот»

Микис Теодоракис . Сиртаки из фильма «Грек Зорба»

Русская фантазия

27 мая 2025, вторник, в 20.00

Ротем Нир – дирижер

Нитай Цори – скрипка

Ира Бертман – сопрано

В программе:

М.И.Глинка. «Камаринская»

А.П.Бородин. Увертюра к опере «Князь Игорь»

Русские арии и песни

Николай Римский-Корсаков. Фантазия на русские темы

П.И.Чайковский. Симфония № 2 до минор. 1 и 2 части

Средиземноморский праздник

9 июля 2025, среда, в 20.00

Давид Зеба – дирижер

Дор Амран – мандолина

Нево Каннер – вокал

В программе:

К. Сен-Санс. Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром

Жорж Бизе. Кармен-сюита

Антонио Вивальди. Концерт для двух мандолин с оркестром

К. Глюк. Танец блаженных теней. Из оперы «Орфей и Эвридика»

Тисье Элиас. Мабрук

Э. Гранадос. Музыка для мандолины

Пабло Сарасате «Цыганские напевы»

Мануэль де Фалья. Испанский танец из оперы «Жизнь коротка»

Давид Зеба – дирижер, композитор, аранжировщик, пианист, певец и переводчик. Руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана», старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле и во всем мире в качестве дирижера, пианиста и певца.

Давид Зеба Родился в Хайфе, получил степень магистра композиции и пения с отличием в Музыкальной академии имени Рубина в Тель-Авиве.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской опере и получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках Израильской оперы и как пианист, и как солист.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой.

Оркестр «Симфонет Раанана» – это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр был основан в 1991-м, на пике алии 1990-х и помог трудоустроиться многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза и молодым израильским музыкантам. Проект (бывший проект, а ныне уважаемый оркестр) воплотился в жизнь благодаря совместной инициативе муниципалитета Раананы, центра абсорбции репатриантов творческих профессий, Министерства образования, Еврейского агентства – Сохнута и Министерства абсорбции. Кстати, с 1996-го по 1999 год приглашенным композитором в оркестре «Симфонет Раанана» был представитель именно алии 1990-х – Иосиф Барданашвили.

С самого начала оркестр стремился действовать на благо музыкального образования самых разных слоев населения и привлечения в лоно классической музыки всё новой публики. Еще одной важной целью явилось изучение развития еврейской музыки на протяжении веков, пополнение сокровищницы израильской музыки и увековечивание Катастрофы и героизма еврейского народа через музыку. Своей деятельностью оркестр «Симфонет Раанана» доказывает, что достичь целей, которые оркестр ставит перед собой, можно не только словами, но звуками музыки.

Оркестр «Симфонет Раанана» дает почти 350 концертов в год, участвует в престижных фестивалях, таких как Фестиваль Израиля, Оперный фестиваль в Старом Акко, фестиваль Абу-Гош, фестиваль Кфар-Блюм и «Звуки в пустыне». «Симфонет Раанана» часто приглашают выступать за рубежом, включая США, Францию, Польшу, Германию, Данию, Эритрею, Азербайджан, Канаду, Бельгию, Швейцарию и Украину.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. Дирижеры: Сальвадор Бротонс, Максим Шостакович, Константин Орбелян, Даниэль Этингер, Жизель Бен-Дор, Шуан Го и Ноам Шериф. Оперные певцы: Паата Бурчуладзе, Любовь Казарновская, Дмитрий Хворостовский, Чо Суми (Суми Йо), Джесси Норман и известный немецкий коллектив «Грегориан». Пианисты Хоакин Ачукарро, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Оксана Яблонская, Ярон Кольберг и Арье Варди. Скрипачи: Максим Венгеров, Шломо Минц, Хагай Шахам, Александр Рождественский, Ванесса Мэй, Мириам Фрид и Николай Цнайдер. Виолончелисты: Арто Норас, Дмитрий Яблонский и Миша Майский. Оркестр также выступал с последним клейзмером из Галиции – Леопольдом Козловским и многими другими.

Оркестр придает большое значение пропаганде еврейской и израильской музыки, сохранению оригинальных культурных материалов, традиций и свидетельств. С момента своего создания, наряду с классическим репертуаром оркестр старается исполнять оригинальные произведения из богатого израильского музыкального наследия. За годы своего существования оркестр исполнил более 80 оригинальных работ, написанных по заказу специально для «Симфонет Раанана». Среди них – произведения, посвященные героике Праведников мира, обязательное исполнение произведений композиторов, погибших в Катастрофе. В 2007 году «Симфонет Раанана» впервые обратился к трагической истории Альмы Розе, возглавлявшей женский оркестр Освенцима.

В том же году оркестр завоевал престижную премию Энгеля за «уникальный вклад в развитие наследия еврейской музыки на протяжении поколений». После выступлений «Симфонет Раанана» в Канаде во время Недели Катастрофы, оркестр был приглашен выступить на церемонии, проводимой в Европейском парламенте в Брюсселе в честь Международного дня памяти жертв Катастрофы.

Неординарный подход, динамизм и художественная свобода приводят в ряды поклонников оркестра самую разнообразную публику. В совместных выступлениях с «Симфонет Раанана» в свое время появлялись Стив Уандер, Рэй Чарльз, Хосе Фелисиано, Йэн Андерсон, The Manhattan Transfer, Эмма Шаплейн, Дмитрий Хворостовский, Давид Д’Ор, Шломи Шабан, Асаф Амдурский, Марина Максимилиан и многие другие. В репертуаре оркестра оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

«Симфонет Раанана» придает особое значение подрастающему поколению. Оркестр продвигает образовательные музыкальные проекты в области классической музыки и всячески пропагандирует посредством музыки такие социальные и культурные ценности. У оркестра есть уникальная образовательная программа для детей в детских садах и начальных и младших классах школы, где кульминацией является встреча с оркестром. В основе этой программы – убеждение, что музыка повышает способность учиться, обогащает культурный мир ребенка, а также стремление вырастить новую молодую аудиторию.

«Симфонет Раанана» также обязательно выступает перед людьми с особыми потребностями, например, оркестр дает специальные концерты для слабослышащих. Также годами взращивается понимающая публика среди социально слабых слоев населения, где классическая музыка не является приоритетом. Социальная миссия оркестра заключается в том, чтобы привести классическую музыку в любое место, к каждому гражданину.

Информация и билеты о новой серии классической музыки в Нетании оркестра «Симфонет Раанана» по телефону 09-8308811, WhatsApp 052-5119903 или на сайте: https://bit.ly/46mAfk6

«Симфонет Раанана»

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Текст подготовила Маша Хинич. Photos: Guy Mintus by Meged Gozani; Ira Bertman by Maria Rosenblat; Dor Amran_ by Noga Sieradzki; YI-AN SHU by Fred Braunstein; Nitai Zori by Dana Ram; Matan Yona by Uri Elkayam; David Sebba by Rami Zarnegar.

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR