Гершвин. Революция в опере

מ Текст – © Вадим Малев. Фото -© Moshe Chitayat Любите ли вы Гершвина? «А кто ж его не любит», – скажите вы. С первых же произведений, юного эмигранта, еврея из России ждал в Америке успех. До сих пор его лучшие произведения в числе самых любимых у тех, кто обожает классику, и джаз, и просто музыку.

Гершвин создал ряд прецедентов в истории музыки: он первым объединил популярную и классическую музыку в «классическом» концертном произведении – именно в Rhapsody in Blue. Он был первый, кто получил Пулитцеровскую премию за написание мюзикла («О тебе я пою») в 1931 году. Он также первым сочинил оригинальную американскую оперу («Порги и Бесс»), в которой не только шла речь об афроамериканцах, но и весь состав певцов был афроамериканцами. Оркестровка его «Американца в Париже», где в качестве инструментов используются автомобильные гудки, вдохновила его последователей на создание современных принципов оркестровки.

Вчера в Оперном театре состоялся очень концептуальный концерт: Гершвин прозвучал в исполнении «Революционного оркестра» под руководством Зоара Шарона и Рои Оппенгейма. В одном отделении без всякого перерыва прозвучали шедевры Гершвина в трех частях. В первой солировал Йонатан Эльбалак (соло-гитара). Это было симпатично, но оказалось в основном для разогрева.

Во второй части вышла удивительная виолончелистка Майя Бельзицман. Она играла a fantasy based on I Got Rhytthm в ее собственной аранжировке. Сначала я присматривался к ее игре, но очень быстро она захватила меня всего, заставляя буквально замирать от восторга. Майя играла сумрачно и страстно, буквально сливаясь со своим инстрементом. Ее исполнения было настолько чувственным, что казалось, она занимается любовью со своей виолончелью. Она припадала к ней, обнимала, безымянным и указательным пальцем нащупывала на струне нужную точку и вибрировала до полного оргазма у зала. Сказать, что это было просто «Wow» – это изрядно преуменьшить впечатление.

В последней части выступал прославленный импровизатор Гай Минтус со знаменитой «Рапсодией в стиле блюз». Гай Минтус – молодой, блестящий пианист (а как я недавно выяснил. Еще и педагог от Бога) давно знает себе цену, может и умеет все! Выступал он отменно (ах, какое у него пианиссимо, какие трели), но впечатления от Майи не перебил.

Возможно, это был некоторый перебор импровизаций. Гершвин и сам импровизатор, и делать регулярно импровизацию на каждую музыкальную фразу – возможно это было масло масляное. Это знаете, как блестящий мастер рассказывать анекдоты: он начинает, и с каждым словом добавляет ассоциаций, красивых образов, парадоксальных реминисценций, сыплет синонимами, антонимами, омонимами. Уже хочется перейти к финалу, услышать в чем, собственно, анекдот. А блестящий мастер уводит нас все дальше и дальше – за горизонт. Нет, это было здорово! Но хотелось за импровизациями услышать выдающийся гершвинской финал «Голубой рапсодии». Он того стоит!

Но это периферийные мелочи – это все равно было великолепно! А какой овацией разразился благодарный зал, когда в конце вышли все три солиста и импровизировали одновременно.

Весь концерт стал музыкальным торжеством из произведений великого Гершвина. Прорывом на грани жанра. Настоящей революцией, как нам и обещали!

Пиар Sofia Nimelstein