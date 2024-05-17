“I SEE YOU” выставка  ArtNeuroVerse Biennale в Design Terminal Gallery 

22 мая 2024 года пройдет открытие групповой выставки “I SEE YOU” проекта ArtNeuroVerse Biennale в Design Terminal Gallery в Бат-Яме.

“I SEE YOU” – международная групповая художественная выставка в поддержку признания ценности нейроразнообразия. Работы 30 авторов с аутизмом и другими нейро-отличиями, а также авторов, исследующих тему нейроразнообразия в своем творчестве, можно будет увидеть в Design Terminal Gallery до 22 июня.

Для ценителей искусства это – редкая возможность познакомиться с творчеством в различных медиа (видео, арт, мультипликация, живопись, графика, керамика, смешанные техники и др.) и открыть новые имена художников, которые редко встретишь в анонсах вернисажей и громких коллективных выставок, ведь часть авторов не говорит и общается с миром только через образы своих работ. Благодаря полугодовой исследовательской и организационной работе команды волонтеров проекта теперь мы сможем больше узнать о талантливых художниках Израиля (и не только) с уникальным восприятием мира.

“I SEE YOU” – это выставка о том, как по-разному мы видим и чувствуем мир, себя в нем, отношения с другими, о хрупких мостах между “я” и “другой”, об ощущении видимости/невидимости себя в социуме.

Перед посещением “I SEE YOU” каждый желающий сможет ознакомиться с сенсорными картами (подробный план территории и событий открытия и выставки) выставок на сайте www.anvbiennale.com или в инстаграм проекта: @artneuroversebiennale

Художники: Ади Хадад, Аркадий Эрлих aka UrsaeRigor, Богдана Троянова, Витас Дижокас, Гай Иааков Хамаль, Диана Галимзянова, Диана Вассерштром Пуха Муха, Дэниел Конд, Елена Прасова, Инбаль Рейнер, Ир:ка Солза, Ирина Прудникова, Зоя Зоя, Кристина Бурбела, Лея Гликштерн, Наама Шитрит, Ната Корнеева, Коанка Рами, Саша Фельдман, Сергей Ниников, Шимон Городецкий, Ксения Мисько, Соня Попов, Марк Рафаевич, Адина Виктория, Яна Волков, Ева Левин & Юлия Голанд & Саша Бох.

Куратор: Катя Финкельштейн. Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Организатор: ArtNeuroVerse Biennale при поддержке Design Terminal Bat Yam, Talis Gallery Jerusalem

Проект является благотворительной инициативой новых репатриантов и организаторы будут рады любой поддержке неравнодушных.

Режим посещения выставок и культурная программа:

Бат Ям: “I SEE YOU“ , Design Terminal Gallery, Waze – Design Terminal, 32 Ehud Kinamon St. Bat Yam

Открытие:

18:00 – 19:00 – для гостей с особыми потребностями, только по предварительной регистрации anvbiennale@gmail.com

19:00 – 21:00 – публичное открытие

На открытии гостей ждет:

благотворительный арт-маркет участников проекта

кураторская экскурсия

знакомство с Design Terminal Gallery,

Часы работы 23.05 – 12.06 вс -чт: 09:00 – 17:00 / пт, сб: выходной

Вход: донэйшн на благотворительность.

Подробнее: www.anvbiennale.com

По материалам пресс-релиза