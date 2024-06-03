Верхняя иллюстрация – Адина Виктория. Untitled. 2022.

Текст – © LR. Все фото предоставлены автором

Люди с высокой чувствительностью пишут

Пишут картины и комиксы, создают объекты, фотографируют, лепят, снимают видео.

Выставка «I see you» (куратор Катя Финкельштейн) показала результаты максимально внимательного и детального отбора произведений художников с нейро-отличиями в галерее Терминала дизайна в Бат-Яме. Это не первая выставка проекта, с которым команда куратора участвует в Биеннале Art Neuro Verse, в частности, авторы до 18 лет выставлялись отдельно в январе-феврале, в галерее «Талис» (Иерусалим).

По словам куратора, не только художники говорят о своем видении мира и своего места в нем, но и общество может меняться, увидев собственное разнообразие, построив новые связи и отношения с нейро-особенными людьми. Благодаря профессиональной арт-сцене их особенности могут развиваться, взаимно обогащая друг друга.

Слепок реальности или реальность

Когда мы говорим о художниках, принято отмечать их жизненный опыт, но не столь биографический, сколько личностный, не формальный. Такой глубоко индивидуальный опыт есть и у людей с нейро-особенностями – это их диагноз. Рассказы-презентации авторов на выставке с него и начинались: аутический спектр, СДВГ, депрессия, биполярное расстройство, ПТСР. Диагнозы поставлены в детстве или в юности, параллельно с профессиональной учебой или без нее, но каждый художник отмечает его ключевое значение: наконец-то человек получает объяснение своей непонятной тревоги, агрессии, слезам, постоянному напряжению. Что важно, теперешние события происходят в Израиле. Где есть организации, в том числе Art Neuro Verse, которые отстаивают ценности нейро-разнобразия и занимаются инклюзивным искусством.

Коротко отмечу, что примерно в это же время (апрель был месяцем осведомленности об аутизме) российские искусствоведы уверенно используют термин «искусство аутсайдеров», традиционный, укрепившийся на арт-рынке, и обосновывают это нежеланием размывать понятие. Одновременно на арт-биеннале в Венеции один из украинских проектов подготовлен «нейро-нетипичными» художниками. Это «Искренние поздравления» с участием Кати Бучацкой. Арт-критики подчеркивают, что для искусства их страны важен каждый голос, каждый автор, даже во время войны. Независимо от расы, статуса, наличия или отсутствия болезни.

По словам Сони Попов, автора сразу поразившего меня «Мира Анни Алберес в одной коробке», в стране исхода ей предстояло пойти в 1-й класс, в обычную школу, что было совершенно исключено. Проблемой стало «Место», куда ее хотели отправить, «страшное, темное, угрожающее». Слава Б-гу, в Израиле все иначе: девочка занималась в студиях Герцлии и Нетании, участвует не в первой выставке, и даже проиллюстрировала книгу. И современное искусство в помощь! От детских рисунков Соня продвинулась к куклам и костюмам, к цифровой графике, анимации и росписи стен.

Потрясающая Наама Шитрит с визуальными исследованиями своего тела, с воссозданием идентичности, представила портреты и объект «В настоящий момент», а в каталоге можно увидеть еще один объект «Яйца».

Да, можно сказать, что всё это повестка, гендерные темы сейчас на пике (на самом деле, нет, они в 1970 – 80-е были на пике, сейчас просто живут своей жизнью, развиваются), но личную правду художника никто не отменяет! Наама говорит и пишет – о телесном, об ощущении себя-монстра (результат школьного буллинга), затем фрика, а затем обретении себя, но с дефинициями аутичности. Женщина, полная женщина, полная женщина левша с темными волосами, завидующая кошке…

Еще одно замечание, тоже коротко: нормативность сегодняшнего (модного) тела родилась в начале XVIII века, когда возникла необходимость унифицировать одежду матросов британского Королевского флота. Именно тогда впервые были обозначены размеры – для формы военных! И конечно, по мысли Мишеля Фуко, именно тогда утвердились новые формы власти, «био-власти»: «квалифицировать, измерять, оценивать…», создавать иерархию относительно нормы. В нашем случае можно говорить о власти стереотипов. Опять же, в Израиле с этим (нормативным телом) дела обстоят куда как проще. Не говоря уже о дизайнерах, которые бесконечно экспериментируют с размерной шкалой.

Высокая чувствительность к происходящему в себе и вокруг, наверное, и защищает это искусство от имитаций, позволяет сохранить искренность, интуитивность в работе. Справедливости ради отмечу, что совсем уж революционного художественного языка/письма я не увидела, но потенциал авторов и их субъектность очевидны. В этом смысле их развитие, при поддержке, если она нужна, только вопрос времени. И судьбы, конечно.

Спасательное искусство

Две работы я бы выделила как «объекты взрослых», но не по возрасту, конечно, а как объекты художников, помогающих высокочувствительным людям. Это Лена Штемберг, знакомая нам по проекту «Home sweet Home», и Коанка Реми. Оба работают с одаренными людьми, а Лена имеет большой опыт в инклюзивных проектах.

Для выставки она подготовила объект «Cонные головы», он для тактильного контакта. Интерактивность можно проверить прямо здесь и сейчас, он действительно помогает, переключает внимание, снимает напряжение. В арсенале Лены хорошее образование в искусстве, участие в выставках и различные медиа: керамика, графика, видео и дизайн, в том числе, звуковой.

Реми – опытный художник, сотрудничает с галереями, и тоже выбирает решения, которые мы называем смешанной техникой, включая металл и дерево. В «I see you» он показывает объект «Untitled» из блистеров. Пластиковые упаковки для таблеток – прекрасная метафора и холодный, с тусклым блеском образ установленных форм, форматов, которые навязываются и угнетают. Каким чудом нейро-особенные люди их преодолевают, вопрос открытый, но это безусловно сильный вызов.

Кристина Барбела привлекает внимание отсылками и переосмыслением двух полярных стилей, точнее их эстетики: кэмп («Путь») и минималистичные «Шипы. №1 – 5». Кэмп в 2019 году даже стал темой выставки и Met Gala в Метрополитен музее, настолько он актуален. Сам термин принадлежит Сьюзен Зонтаг, и подразумевает экстравагантность, избыточность, и конечно, смелость все это демонстрировать. Чрезмерности кэмпа противоположна знаменитая серия Лучано Фонтана «Пространственная концепция. Ожидания», где он разрезает холсты. Буквально прокалывает, делает порезы на полотне, в надежде преодолеть плоскость, за которой, по его мысли, происходит настоящая жизнь, космос, бесконечность и т.д. Радикальный ход, но визуально это всё. Кристина умело использует оба полюса, опять же в смешанной технике – фотопринт, металл, бумага. И объясняет свои работы особой чувствительностью. Ее «Шипы» и «Путь» – не умозрительные метафоры, а жесткий, болезненный, к тому же мутиплицированный опыт повседневной жизни. Если пафос простителен, я бы сказала, что перед нами – условный мостик между итальянским классиком прошлого века и современной художницей, и этот мостик, их заочный диалог – о рваных ранах, о душевном страдании. Из числа знаменитых еще Марина Абрамович выкладывала предметы, причиняющие боль (перформанс и выставка «Ритм 0»), среди которых точно есть место шипам Кристины. Реплики не должны смущать зрителя, ведь современное искусство немыслимо без обмена идеями, без цитат и переосмысления.

Не менее сложный путь выбрала Адина Виктория, обратившись к диалогу с природой, к изображениям растений. Сложный, потому что жанр такого натюрморта/пейзажа – один из самых традиционных, здесь сложно найти что-то новое. Но отметим сразу, что именно Адина настаивает на определении «высокочувствительные» авторы, «люди с повышенной психической чувствительностью», и именно она активно помогает проекту в организационной части. Например, она переводила с иврита и на иврит полностью всю презентацию-открытие выставки. Адина получила художественное образование в России и продолжила его в Израиле, она проводит мастер-классы и участвует в выставках, включая выставки в Тель-Авивский музее искусств. А в природе находит источник духовного роста, в экспозиции «I see you» мы видим ее автопортрет.

Не могу не упомянуть очень интересные работы Яны Волков, Ади Хадад, Ирины Прудниковой, но всего авторов 30, так что более подробный обзор может быть отдельной темой исследования. Тем более, что проект международный.

… есть вполне ощутимая грань между людьми, которым нужна арт-терапия и помогает сам процесс рисования (линии, цвет, композиция), и художниками, которым уже есть, что сказать и они умеют это делать. Сказать не только о себе, но и о мире, увиденном иначе. Никто не знает, станут ли нейроособенные художники профессиональными, но и теория, и практика современного искусства точно попадают на благодатную почву. Обе выставки «I see you» помогают увидеть и услышать их, распознать голоса и лица, создать пространство безопасности. А взаимный интерес к искусству тонко чувствующих авторов и тонко воспринимающих зрителей полезен хотя бы в той части, что как минимум добавляет в наше общение интонацию доверия. Что на самом деле очень много.

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В выставочном проекте принимают участие художники:

Ади Хадад, Аркадий Эрлих aka UrsaeRigor, Богдана Троянова, Витас Дижокас, Гай Иааков Хамаль, Диана Галимзянова, Диана Вассерштром Пуха Муха, Дэниел Конд, Елена Прасова, Инбаль Рейнер, Ир:ка Солза, Ирина Прудникова, Зоя Зоя, Кристина Бурбела, Лея Гликштерн, Наама Шитрит, Ната Корнеева, Коанка Рами, Саша Фельдман, Сергей Ниников, Шимон Городецкий, Ксения Мисько, Соня Попов, Марк Рафаевич, Адина Виктория, Яна Волков, Ева Левин & Юлия Голанд & Саша Бох.

Ассистент куратора – Григорий Церковский.

Выставка продлится до 22 июня 2024 года.

Часы работы: воскресенье – четверг: 09:00 – 17:00 / пятница, суббота – закрыто

Сайт выставки

https://www.anvbiennale.com/

Страница в фейсбуке

https://www.facebook.com/groups/280291437736094/permalink/462530372845532/

Адрес: Bat Yam: “I SEE YOU”, Design Terminal Gallery, Waze – Design Terminal, st. Ehud Kinamon, 32, Bat Yam