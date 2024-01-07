“I SEE YOU” – выставка искусства художников с нейроотличиями в  Иерусалиме и Тель-Авиве

Выставка уникального искусства художников с нейроотличиями “I SEE YOU” открывается в Иерусалиме и Тель-Авиве.

В 2023 году в Израиле появилась инициатива поддержки профессионального развития художников с аутизмом и нейро отличиями – ArtNeuroVerse Biennale. С одной стороны, история искусств знает немало примеров выдающихся художников с аутизмом таких как Энди Уорхол, Роза Бонер и другие, с другой – ученые говорят о большой пользе, которую таким авторам приносит художественная деятельность. В результате полугодовой исследовательской работы организаторов проекта теперь мы сможем больше узнать о талантливых художниках Израиля с уникальным восприятием мира.

11 января в Тель Авиве и 15 января в Иерусалиме откроется первая большая выставка проекта “I SEE YOU”, в которой примут участие около 40 авторов из Израиля и других стран. Для ценителей искусства это редкая возможность познакомится с творчеством и открыть новых авторов, которых редко встретишь на еженедельных вернисажах и громких коллективных выставках.

“Искусство может помогать менять общество к лучшему, делать громче голоса тех, кому сложно быть услышанными”, – делится своей философией куратор выставки “I SEE YOU”, одна из инициаторов ArtNeuroVerse Biennale, Катя Финкельштейн. В контексте особенностей художников с которыми сотрудничает проект эта фраза приобретает дополнительный смысл, ведь часть авторов действительно не говорит и общается с миром только через образы своих работ.

В SVIVA Gallery в самом центре Тель Авива с 11 по 25 января пройдет часть выставки, где будут представлены живопись, видео-арт, скульптура, графика, фотография от взрослых художников проекта, в Talis Gallery Jerusalem с 15 января по 1 февраля можно будет познакомится с работами талантливых авторов до 18 лет. В выставках принимают участие не только художники с РАС, но так же авторы, которые работают с этой темой в своем творчестве.

По мнению одной из основательниц проекта Кати Прасовой, матери художницы с аутизмом, в Израиле нужно больше инициатив, ориентированных на поддержку творчески одаренных детей и взрослых с РАС и другими нейро отличиями. ArtNeuroVerse Biennale прежде всего создает поддерживающее арт-коммьюнити и расширяет возможности представленности участников проекта на профессиональной арт-сцене.

Лариса Талис, со-основательница ArtNeuroVerse Biennale, Talis Gallery Jerusalem и архитектор, отмечает уникальный потенциал искусства авторов проекта и планирует развитие инклюзивной выставочной архитектуры в арт-пространствах Израиля, а в рамках выставки “I SEE YOU” посетители смогут познакомиться с сенсорной инсталляцией, созданной специально для проекта, приглашенной художницей Еленой Штемберг. На каждой из площадок проекта во время выставки будут проводиться кураторские и медиаторские экскурсии, пройдут культурные мероприятия, гости смогут найти специально организованные сенсорные зоны.

Для организаторов важно поддержать развитие инклюзивности в сфере искусства израиля и сделать посещение выставок более доступным для людей с разными потребностями. Перед посещением “I SEE YOU” каждый желающий сможет ознакомиться с сенсорными картами выставок на сайте www.anvbiennale.wixsite.com/anvbiennale или в инстаграм проекта: @artneuroversebiennale

Художники в SVIVA Gallery Тель Авив: Ади Хадад, Аркадий Эрлих aka UrsaeRigor, Богдана Троянова, Витас Дижокас, Гай Иааков Хамаль, Диана Галимзянова, Диана Вассерштром Пуха Муха, Дэниел Конд, Елена Прасова, Инбаль Рейнер, Ир:ка Солза, Ирина Прудникова, Зоя Зоя, Кристина Бурбела, Лея Гликштерн, Наама Шитрит, Ната Корнеева, Коанка Рами, Реут Рост, Саша Фельдман, Сергей Ниников, Шимон Городецкий, Эм.

Куратор: Катя Финкельштейн. Ассистент куратора: Григорий Церковский.

Художники в TaLis Gallery Jerusalem: А. А., Арсений Боровский, Айелет Куклин, Вова Волохов, Даниил Булваков, Дарий Эпштейн, Дуня Стерлягова, Мелани Перельштейн, Марк Рафаевич, Менди Кей, Натаниэль Пинкус, Прасова Арина, Рон Хотовский, Соня Попов, Хадас Одель Хила, Яэль Махлин.

Кураторы: Катя Финкельштейн, Лариса Талис.

Проект является благотворительной инициативой новых репатриантов и организаторы будут рады любой поддержке неравнодушных. Можно сделать свой вклад в печать каталога выставки, подготовить сенсорные зоны, предоставить недостающее оборудование для показа видео-работ, сделать подарки юным художникам. Даже небольшая сумма или волонтерская помощь может улучшить наш общий результат. Перейдите по ссылке https://www.paypal.me/LarisaTalis или через BIT 0545844146 чтобы сделать свой вклад в наш проект.

Режим посещения выставок и культурная программа:

Тель-Авив: “I SEE YOU” в SVIVA Gallery, Дерех Менахем Бегин, 30

(вход – угол Дерех Менахем Бегин и ХаГалиль)

Открытие:

18:00 – 20:00 – для гостей с особыми потребностями, только по предварительной регистрации anvbiennale@gmail.com

20:00 – 22:00 – публичное открытие

Часы работы 11-25 января: вс -чт: 18:00 – 21:00 / пт: 11:00-14:00 / сб: выходной

Вход: донейшн на благотворительность.

Подробнее – https://www.facebook.com/events/s/tel-aviv-i-see-you%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%AA/1133154197682204/

Иерусалим: “I SEE YOU” в TaLis Gallery Jerusalem, Akhad ha-Am St 3, 2 этаж:

Открытие:

17:30 – 19:00 – для гостей с особыми потребностями, только по предварительной регистрации anvbiennale@gmail.com

19:00 – 20:00 – публичное открытие

Часы работы 15 января – 1 февраля: вс: 15:00 – 18:00 / пн: 10:00 – 12:00; с 16:00 до 18:00 / вт, ср: 17:00 до 19:00 / чт 14:00- 17:00 / пт: по договоренности.

Вход: донейшн на благотворительность.

Подробнее https://facebook.com/events/s/jerusalem-i-see-you%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%95/905428754093586/

Контакты для связи: anvbiennale@gmail.com / +972 54-584-4146

Текст и фото – по материалам пресс-релиза