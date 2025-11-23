Иерусалимский квартет – полный цикл струнных квартетов Дмитрия Шостаковича

«Я убеждена, что на этот раз услышала непревзойденное исполнение квартетов Шостаковича и больше не хочу слушать эти произведения в чьем-либо другом исполнении»

(Агнес Кори, Seen and Heard International, июнь 2025 года)

Центр камерной музыки Израильской консерватории музыки горд представить на своей сцене Иерусалимский квартет в рамках специального проекта – исполнения полного цикла струнных квартетов Дмитрия Шостаковича в пяти концертах во время праздника Ханука с 15 по 20 декабря 2025 года. Проект проводится в числе особых мероприятий в честь 80-летия со дня основания консерватории.

Иерусалимский квартет, пожалуй, самый прославленный израильский камерный ансамбль последних десятилетий, ведет блестящую международную карьеру и неизменно удостаивается высоких оценок мировой критики. В ознаменование 30-летия со дня своего основания и 50-летия со дня смерти Шостаковича, в последние сезоны квартет исполняет полный цикл квартетов композитора – с которыми его имя столь тесно связано – в престижнейших музыкальных центрах Лондона, Цюриха, Амстердама, Кёльна, Кливленда и других городов. В Израиле этот проект будет представлен эксклюзивно на сцене Центра камерной музыки при Израильской консерватории в Тель-Авиве – именно на ней квартет когда-то дал свои первые профессиональные концерты.

15 струнных квартетов Шостаковича, созданных великим советским композитором в 1938–1974 годах, считаются одним из важнейших, увлекательнейших и волнующих циклов в репертуаре камерной музыки. В значительной степени эти произведения подобны личному дневнику, в котором Шостакович раскрыл все тайники своей души и превратности своей жизни, являясь самым выдающимся композитором, творившим в СССР во время Второй мировой войны и после неё, в сложных отношениях с советским режимом и под пристальным надзором властей. Струнные квартеты Шостаковича – с их потрясающей экспрессивной силой, с одной стороны, и пронзительной интимностью – с другой, служат несокрушимым свидетельством могущества музыки и силы человеческого духа. Исполнение всех квартетов как единого цикла – одно из величайших достижений в карьере каждого струнного квартета.

Иерусалимский квартет уже три десятилетия радует публику по всему миру и входит в число лучших струнных ансамблей планеты. Он является постоянным желанным гостем на самых престижных концертных сценах и фестивалях мира, включая лондонский Вигмор-холл, Зальцбургский фестиваль, Венский Концертхаус, Амстердамский Консертгебау, Берлинский Концертхаус и Зал Бульза, Парижский Театр Елисейских Полей, Гамбургскую Эльбфилармонию, нью-йоркский Карнеги-холл, токийский зал Сантори, Сеульский Центр искусств и многие другие. С момента создания ансамбля в 1993 году при Иерусалимском музыкальном центре и дебютного выступления в 1996 году четверо израильских музыкантов непрерывно шли по пути творческого роста и созревания. Плодами этого стали обширный репертуар и поразительная глубина интерпретации, что позволило квартету внести свой уникальный вклад в струнно-квартетную традицию. Суть звучания ансамбля заключается в его тёплом, богатом, по-человечески проникновенном тембре и в равновесии между четырьмя голосами. Начиная с 2005 года квартет записал 16 альбомов на лейбле Harmonia Mundi, удостоенных множества наград (в том числе Diapason d’Or и премии журнала BBC Music Magazine). В последнее время ансамбль заключил эксклюзивный контракт с фирмой BIS Records – на этом лейбле недавно вышел первый альбом с тремя квартетами Шостаковича, уже получивший восторженные отзывы критиков.

«Страсть, точность, тепло и золотое слияние – вот отличительные черты этого израильского струнного квартета» (The Times).

«В их исполнении есть всё, что только можно пожелать» (BBC Music Magazine).

«…достигли захватывающих дух высот человечности благодаря певучему взаимодействию музыкантов Иерусалимского квартета – камерного эквивалента Берлинского филармонического оркестра, не знающего себе равных» (The Arts Desk).

Концерт I. Понедельник, 15.12.2025, 20:00

Квартет №1 C-dur, Op. 49

Квартет №2 A-dur, Op. 68

Квартет №3 F-dur, Op. 73

Концерт II. Вторник, 16.12.2025, 20:00

Квартет №4 D-dur, Op. 83

Квартет №5 B-dur, Op. 92

Квартет №6 G-dur, Op. 101

Концерт III. Четверг, 18.12.2025, 20:00

Квартет №7 fis-moll, Op. 108

Квартет №8 c-moll, Op. 110

Квартет №9 Es-dur, Op. 117

Концерт IV. Пятница, 19.12.2025, 11:30

Квартет №10 As-dur, Op. 118

Квартет №11 f-moll, Op. 122

Квартет №12 Des-dur, Op. 133

Концерт V. Суббота, 20.12.2025, 20:00

Квартет №13 b-moll, Op. 138

Квартет №14 fis-dur, Op. 142

Квартет №15 es-moll, Op. 144

Место: Аудитория Консерватории

Длительность каждого концерта: около 2 часов (с антрактом)

Исполнители:

Александр Павловский – скрипка

Сергей Бреслер – скрипка

Александр Гордон – альт

Кирилл Злотников – виолончель

Эта серия концертов проводится при любезной поддержке: Рахель Гутесман, Батьи Каханэ и Даниэля Хусидмана, Дана Якира, Гидеона Флоссера.

