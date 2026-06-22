Игаль Пери: «Мне очень важно привезти свою труппу в Израиль именно сейчас»

Верхнее фото: Group_@Rachel Neville

Накануне гастролей в Израиле знаменитого коллектива Peridance Company NY мы поговорили с её основателем и художественным руководителем Игалем Пери – одним из самых известных израильских хореографов, уже более сорока лет работающим в США. Уроженец Тверии, создатель одного из крупнейших танцевальных центров Нью-Йорка и руководитель коллектива, который регулярно выступает на ведущих сценах мира, Пери вновь привозит свою компанию в Израиль. С 29 июня по 5 июля зрители в Хайфе, Герцлии и Иерусалиме увидят программу Intersections («Пересечения») — масштабный вечер современного танца, объединяющий работы четырёх хореографов и артистов из разных стран мира.В этом эксклюзивном интервью Игаль Пери рассказал о новой программе, о своей многолетней связи с Израилем, о работе с танцовщиками из разных культур и о том, почему нынешние гастроли имеют для него особое значение.



— Игаль, сейчас многие коллективы отменяют свои выступления в Израиле. Мы благодарим вас за то, что вы решили приехать.

— Да, и этому есть несколько причин. Во-первых, мы начали работать над этими гастролями почти два года назад. За это время много всего произошло в Израиле. И война 7 октября и войны с Ираном… Вопреки всему, мы решили, что эти гастроли состоятся летом 2026 года. Надеемся, что ничто не помешает нам приехать и выступить перед вами!

Мне очень важно привезти Peridance Company NY в Израиль. Если гастроли в других странах носят только художественный характер, то поездка в Израиль имеет для меня куда большее значение! Это возвращение в родные места. Возможность представить наши новые работы израильским зрителям. Надеюсь, что все состоится!

— Это ваши четвертые гастроли в нашей стране. Я хорошо помню ваше очень красивое выступление на фестивале Tel Aviv Dance, в те времена, когда его возглавлял Яир Варди (светлая ему память).

— Да, мы работали вместе с Яиром над многими проектами. Он был выдающейся личностью.

— Давайте поговорим о ваших будущих выступлениях. Это новая программа, верно?

— Мы представим в Израиле программу «Intersections» («Пересечения»). Это название полностью описывает суть постановки, представляющей собой не просто набор эффектных номеров, а сложную драматургическую конструкцию, в которой пересекаются разные культуры, темпераменты и философские подходы к телу. Эта программа – результат творчества четырех хореографов, четыре абсолютно разных взгляда на то, каким должен быть танец в 21-м веке.

Открывает вечер работа «Just Above the Surface» хореографа Юэ Инь, одного из самых ярких и востребованных имён современной американской хореографии. Ее авторская техника FoCo Technique – это уникальный сплав китайской классической танцевальной традиции, элементов фольклора и жесткой структуры современного балета. Юэ Инь, выпускница Шанхайской академии танца и магистр NYU Tisch School of the Art, создала балетное полотно для восьми танцовщиков, где физическая запредельность встречается с восточной созерцательностью. Это танец «чуть выше поверхности», где каждое движение кажется продолжением дыхания, но требует при этом филигранной техники и почти атлетической выносливости. Музыкальное оформление Мишеля Банабилы и коллектива MachineFabriek создает атмосферу осязаемого напряжения, которая держит зал в гипнотическом состоянии все 23 минуты композиции.

Затем вы увидите балет «With You» («Вместе с тобой») Майка Тайюса из Лос-Анджелеса. В нем вы почувствуете совершенно иную, свежую и дерзкую энергию! Дуэт двух исполнителей в «With You» – это динамичный, местами головокружительный диалог, в котором танец перетекает в акробатику и физический театр. Тайюс, работающий на стыке циркового искусства и современного перформанса, создал гимн человеческой близости. Его работа добавляет в программу легкость и калифорнийскую свободу.

Следующие две работы – абсолютно новые.

Особым событием для израильских зрителей станет показ балета одного из самых титулованных хореографов Европы, немца Марко Гёке. У Марко очень интересный стиль, который заметно отличается от почерка других хореографов. Его «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского – радикальный вызов классической традиции. Гёке, чьи работы входили в репертуар Stuttgart Ballet и Scapino Rotterdam, известен своим уникальным «дерганым», невероятно интенсивным стилем. Его «Жар-птица» – не сказочный персонаж, а сгусток чистой энергии и человеческой боли. Стиль Гёке мгновенно узнаваем: виртуозная работа кистей рук, мелкая дрожь, нервные импульсы, прошивающие тела исполнителей. Он ищет не «красивые линии» в привычном понимании, а правду момента и состояния. Это балетный экспрессионизм, требующий от артистов Peridance не только технического совершенства, но и предельной эмоциональной обнаженности.

Завершают постановку мои работы «Hora Mine» и «Meadows», они являются смысловым стержнем программы.

Буквально накануне израильских гастролей успешно состоялась долгожданная премьера «Hora Mine» («Моя хора») в Нью-Йорке. Хора имеет для меня почти сакральное значение – это не просто элемент фольклорного танца, а символ коллективной памяти и неразрывной связи с землей. Это произведение напрямую соединяет меня с Израилем. Тело, музыка, двигательная память, на которой я вырос – всё это в какой-то момент сошлось в одной точке. Что может быть естественнее хоры – нашего народного танца – как источника вдохновения в этот сложный период жизни?

«Hora Mine» — попытка переосмыслить энергию кругового танца через призму современного контекста. В ней слышен ритм сегодняшнего дня, в ней есть место и боли, и невероятной силе. За ней следует балет «Meadows» — элегантная лиричная постановка, выстроенная на музыкальности, где танец дышит в унисон с музыкой Малера и Равеля.

— В Peridance Company есть танцоры из разных стран: США, Китая, Индии, Южной Кореи, Италии, а также из Израиля, верно?

— Совершенно верно. Для меня очень важно, чтобы компания была очень разнообразной с точки зрения как танцоров, так и мест, откуда они родом, чтобы они привносили свои стили и свою философию жизни в наше творчество. Все наши танцоры хорошо работают вместе, в них очень сильно чувство единства. Наш коллектив объединяет самые разные идеи, создавая из этого многообразия единое целое. В этом секрет нашего успеха.

— Я знаю, что вы основали школу при балетной компании. Вероятно, часть ваших танцоров – выпускники этой школы?

— Абсолютно точно. У нас также есть так называемая «Сертификационная программа». Это двухгодичная программа обучения на университетском уровне, и почти каждый год её выпускники – хотя бы один, а иногда и несколько – присоединяются к нашей компании. Это очень разнообразная и серьезная программа, мы приглашаем разных преподавателей и хореографов.

— Что для вас самое важное при отборе танцоров в труппу?

— Танцоры должны обладать максимально отточенной классической техникой на очень высоком уровне. Но необходимо также, чтобы они были открыты для разных идей, разных энергий, разных способов работы. Каждый хореограф работает по-своему, привнося свой стиль, и исполнители должны быть открыты к этому. Еще одна очень важная для меня вещь – это то, чтобы танцоры уважали свою работу и стремились развиваться.

— Игаль, вы росли в Тверии. После службы в ЦАХАЛе уехали в Голландию, а оттуда, вероятно, отправились в Соединенные Штаты…

— До призыва в армию я танцевал в «Бат-Дор». Отслужил в ЦАХАЛе три с половиной года. После демобилизации на короткое время уехал в Голландию. Потом вернулся и снова работал в «Бат Дор». Сначала танцором, потом хореографом, преподавателем и руководителем репетиций. Это был интересный период в моей жизни. В 1976 г. я переехал жить и работать в США. А компанию Peridance основал в 1984 году.

— Игаль, что именно, что для вас значит танец?

— С самого раннего детства у меня была определенная склонность. В моей природе – выражать себя через движение. Когда я был ребенком, произошел случай, который я никогда не забуду: мы с бабушкой были в Цфате, гуляли по красивым улицам этого уникального города, и вдруг я начал танцевать! Мне тогда было лет пять или шесть… Не знаю, почему я это сделал, но это идет изнутри меня – выражать в форме танца то, что говорит моё сердце.

— Как вы себя чувствуете, возвращаясь в Израиль, и чего ожидаете от здешней публики?

— Прежде всего, я надеюсь, что зрителям действительно понравится это шоу.

Мы устраиваем разнообразный вечер, чтобы показать разные виды работ, а не только одно направление. Израильская аудитория – знающая, понимающая и открытая для новых идей. Надеюсь, что ей понравится!

— И последний вопрос: по чему вы больше всего скучаете, находясь далеко от Израиля?

— Я очень люблю Тверию. Она изменилась, сегодня это уже не тот город, в котором я вырос. Но когда я приезжаю туда и гуляю по знакомым улицам, по берегу Кинерета или по холмам, возникает особенное чувство, которого я не испытываю больше нигде в мире!

Конечно, у меня здесь есть очень хорошие друзья, с которыми мы поддерживаем связь все эти годы.

А еще израильская кухня – она не имеет себе равных и тоже развивается с годами. Здесь нет недостатка в хороших ресторанах, причем, очень высокого уровня. Кстати, в США, я тоже ем много израильской еды. Например, готовлю салат из баклажанов.

Я очень жду выступлений в Израиле, встреч с великолепной теплой публикой!

— Спасибо вам за теплую беседу. До встречи на Святой земле!

С Игалем Пери беседовала София Нимельштейн

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Гастроли Peridance Company NY пройдут с 29 июня по 5 июля 2026 в трех городах Израиля:

29 июня, понедельник, 20:30 – «Аудиториум», Хайфа

1 июля, среда, 20:30 – Центр сценических искусств Герцлии

2 июля, четверг, 20:30 – Центр сценических искусств Герцлии

3 июля, пятница, 13:00 – Центр сценических искусств Герцлии

4 июля, суббота, 16:00 – Центр сценических искусств Герцлии

4 июля, суббота, 21:00 – Центр сценических искусств Герцлии

5 июля, воскресенье, 20:30 – зал «Шеровер», Иерусалимский театр, Иерусалим

Музыка: Игорь Стравинский, Морис Равель, Густав Малер, Каэтану Велозу и современные композиторы

Свет — Брант Мюррей

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/85683

Программа длится около 70 минут с антрактом.

Официальный сайт компании: https://www.peridance.com/

Трейлер гастрольной программы: https://www.youtube.com/watch?v=K3Gz7dekRJw

Фотографии — © Rachel Neville, © Liz Schneider-Cohen

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting