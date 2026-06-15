Наследие будущего в «Бейт-Либлинг»

Верхнее фото: Heritage of the Future. Photo Jakob Brossmann

Открытие новой выставки в «Бейт-Либлинг» (Liebling Haus TLV): Наследие будущего Heritage of the Future | LIEBLING HAUS

Четверг, 18.6

Кураторы: Фридрих фон Борис, Сабрина Цегеле

Дата закрытия выставки: 26.12.2026

Что мы оставляем после себя грядущим поколениям? Как будет выглядеть наш мир, когда настоящее станет далеким прошлым?

Архитектура и созданная человеком среда несут в себе истории, ценности и убеждения эпохи, в которую они были созданы. Они отражают культуру, расстановку сил и политические конфликты, а также технологические, экономические и экологические условия. В этой выставке мы стремимся поразмышлять о том, что именно мы оставляем будущим поколениям, и потому инициировали мысленный эксперимент, задающий вопрос: как меняется наше восприятие настоящего, если мы вообразим себя с точки зрения людей будущего?

Продолжая актуальный исследовательский дискурс вокруг эпохи человека (антропоцена), этот мысленный эксперимент стремится изучить, как человеческая деятельность формирует облик планеты и меняет его глубоким и непрерывным образом: не только как физическая сила, конструирующая застроенную среду, но и как культурный, политический и социальный механизм, влияющий на то, как мы воображаем будущее, интерпретируем прошлое и проживаем настоящее. Архитектура играет в этом процессе центральную роль (как ответственная за колоссальные объемы отходов и углеродных выбросов, и как продукт ускоренного развития в условиях неолиберальной экономики).

Выставка представляет собой коллективный архитектурно-исследовательский проект, основанный на серии диалогов с 28 местными архитекторами, которых попросили представить, какие пространства, здания и идеи будут считаться в будущем «наследием» Тель-Авива и Яффо текущего периода. Через работы и беседы раскрываются личные мировоззрения, стремящиеся поместить регион в более широкие географические и воображаемые контексты, наряду с вопросами об ответственности, памяти и будущем.

К пространству задних комнат в «Бейт-Либлинг» здесь относятся как к будущему археологическому памятнику, состоящему из слоев разочарований, надежд и воспоминаний. Вместо архитектурных планов, моделей и визуализаций представлены работы, предлагающие иной взгляд на историю, которую сфера архитектуры выбирает рассказывать о самой себе. Порой поэтичные, порой критические, а порой тревожные. Историей своих работ участники и участницы делятся собственными голосами.

Каждая из комнат квартиры посвящена отдельной теме: отношения между культурой и природой, идентичность, национальный и донациональный брендинг, инфраструктуры современности и кошмары войны. В реальности продолжающейся войны попытка представить возможные варианты будущего и общее прошлое становится все более сложной, но при этом необходимой, как никогда.

Выставка является инициативой архитектора, куратора и писателя Фридриха фон Бориса, автора книги «Architektur im Anthropozän: Eine spekulative Archäologie» («Архитектура в антропоцене: Спекулятивная археология»), посвященной архитектуре в эпоху антропоцена. Выставка, продолжающая идею, развитую фон Борисом в книге, является частью международного формата, который будет представлен в других городах мира, чтобы заново сформулировать наследие будущего в эпоху человека совместно с местными архитектурными сообществами. Проводится в сотрудничестве с Гамбургским университетом изобразительных искусств.

Участники: Рут Авраам, Мориц Олерт; Орен Алдер, Идит Копски; Ор Александрович; Яаков Брусман; Шарон Голан; Шира Глитман; Ирми Хофман; Элад Хорн, Лев Павлов, Кристина Айдензон; Элс Вербакель; Иман Тивони; Йонатан Коэн; Шира Леви-Биньямини; Вика Либман, Юваль Авраам; Лу Мория; Яэль Мория: Студия МА; Адва Матар; Ясмина Нусейбе; Тула Амир; Двора Пинто Падада, Ифат Финкельман; Пол Кернс; Ори Шалом; Хила Шемер.

Артефакты настоящего — «разговор на ходу» на выставке «Наследие будущего» https://www.lieblinghaus.org/event-details/heritagetour196heb

Пятница, 19.6 | 10:00-14:00 | Дискуссия пройдет на английском языке в присутствии участвующих архитекторов и кураторов выставки Фридриха фон Бориса и Сабрины Цегеле.

10:00 — Инфраструктуры современности Участвуют: Орен Алдер, Шира Глитман, Элад Хорн, Элс Вербакель, Ясмина Нусейбе, Идит Копски, Хила Шемер.

11:00 — Природа или культура Участвуют: Адва Матар, Рут Авраам, Ор Александрович, Яэль Мория, Лу Мория.

12:00 — Национальный брендинг против донациональной идентичности Участвуют: Иман Тивони, Юваль Авраам, Двора Пинто Падада, Ифат Финкельман, Шира Леви-Биньямини, Лев Павлов, Вика Либман, Кристина Айдензон, Ори Шалом.

13:00 — Кошмары войны Участвуют: Шарон Голан, Ирми Хофман, Йонатан Коэн, Тула Амир, Пол Кернс.

Адрес: Идельсон, 29, Тель-Авив

Часы работы:Вс-Чт 8:00-19:00 | Пятница 8:00-14:00 | Суббота 9:00-14:00.

«Бейт-Либлинг» ( Liebling Haus) — это культурный центр по вопросам сохранения, архитектуры и урбанистики, основанный муниципалитетом Тель-Авив-Яффо и правительством Германии, и является частью комплекса зданий на площади Бялика.