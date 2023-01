IN PRINT – ART-ПОЛИГРАФИЯ В ДЕЙСТВИИ

IPABF 2023- ежегодная ярмарка книг и альбомов по искусству – пройдет c 11 по 13 января 2023 года в «Бейт-Хансен» в Иерусалиме. Вход – свободный.

In Print – это художественная книжная ярмарка, базирующаяся в Иерусалиме, которая занимается продажей книг, каталогов и журналов, посвященных искусству. Печатные издания – это особая медиа – доступная, захватывающая. А альбомы по искусству и книги о художниках сами по себе становятся предметами коллекционирования и произведениями полиграфического искусства.

In Print – это также способ поддержать местных художников и создание новых платформ для художественной деятельности в Иерусалиме. На ярмарке будет представлено более ста альбомов художников из различных стран с особым акцентом на книги израильских, а в особенности иерусалимских художников.

Ярмарка In Print – это трехдневное мероприятие, это книги, встречи с художниками и музыка. Это уникальные произведения искусства, редкие издания, печатные каталоги и художественные журналы.

Ярмарка художественных книг IN PRINT является первой и единственной в своем роде в Иерусалиме, и поэтому она прославляет печатное дело, уделяя особое внимание art-books. В этом году ярмарка занимает два этажа в Бейт-Хансене. На каждом этаже будут десятки стендов с тщательно отобранными книгами художников, что позволит посетителям просматривать сотни книг, созданных местными и зарубежными участниками, и, конечно, приобретать их. Художественная программа ярмарки состоит из множества мероприятий, которые будут проходить каждый день, в том числе презентации эксклюзивных выпусков книг художников, беседы с художниками и специальные мастер-классы.

В этом году ярмарка художественной книги IN PRINT принимает 65 участников из других стран, а также приглашает широкий круг художников, коллективов и культурных учреждений, небольшие и независимые издания. Как и каждый год, IPABF служит местом встречи иерусалимской арт-сцены, где члены местного и международного полиграфического сообщества собираются вместе, чтобы обменяться идеями о дизайне, редактировании, написании и издании книг художников.

Часы работы:

Среда, 11 января: 18:00-23:00 | НОЧЬ ОТКРЫТИЯ

Четверг, 12 января: 15:00-23:00

Пятница, 13 января: 10:00-14:30

Подробная программа на странице мероприятия

https://www.facebook.com/events/3385120488413755/

или на сайт ярмарки https://www.inprintartbookfair.art/schedule/in-print-art-book-fair-2023

Страница IPABF

https://www.facebook.com/inprintartbookfair/

Сайт ярмарки https://www.inprintartbookfair.art/

Я было взялась за перевод всей программы мероприятий ярмарки, но потом решила, что любители полиграфии все-таки должны сами себя осчастливить, но от нескольких рекомендаций удержаться невозможно, и вот они:

Четверг, 12 января | 17:00 |

“История искусства раскрывается на бумаге”

Джессика Левински, реставратор Музея Израиля, расскажет о процессе сохранения бумаги и роли бумаги в истории искусства вплоть до сегодняшнего дня. Сосредоточившись на примерах консервации документов и журналов, Левински продемонстрирует некоторые методы по профилактической консервации личных коллекций книг по искусству и сохранения особых документов и журналов, которые обычно издаются самостоятельно и даже подпольно, и включают наряду с текстами оригинальные произведения искусства. Кроме того, Левински даст художникам и коллекционерам советы по сохранению и уходу за авторскими книгами.

Четверг, 12 января | 20:00 |

Разговор с куратором | Оглядываясь назад на протестное искусство кибуцев 1970-х и 1980-х годов

Лекция искусствоведа Тали Тамир о ее исследованиях и презентация ее новой книги о протестном искусстве в израильских кибуцах в 1970-х и 1980-х годах.

В книге «Общее в кибуце: искусство с левой стороны 1978-1988», вышедшей в свет в 2022 году, Тамир расскажет о своем историческом и визуальном исследовании, воссоздающем деятельность группы “המשותף קיבוץ”, роль которой в историографии искусства Израиля часто замалчивается.

Пятница, 13 января | 12:00 |

“Стереография для чайников”.

Фотограф Яэль Херман расскажет об истории изобретения и развития стереографов, возникновение которых относится к 1850-м годам. В своей лекции Херман объяснит, почему стереография исчезла из обихода, пояснит, как работает этот печатный носитель, даст свою оценку того, сможет ли этот вид фотографии вернуться и развиваться сегодня и в будущем.