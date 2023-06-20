«Ложь и неправда». Неделя дизайна в Иерусалиме в Бейт-Хансен – с 22 по 29 июня

Крупнейшее дизайнерское событие в Израиле – международное, 12-е по счету, БЕСПЛАТНОЕ, включающее выставки израильских и зарубежных дизайнеров, проекты, инсталляции и море мероприятий. Все это одновременно проходит в Бейт-Хансен – центре культуры, дизайна, медиа и технологий.

Темы Недели дизайна этого года – «Ложь и неправда». Источник темы – именно он, да-да, змей-искуситель из Эдема, из Райского сада. Библейский ветхозаветный сюжет и молодые дизайнеры… Почему нет?, когда да!

«Ложь и неправда» – самый известный змей в мире даже после того, как мы были изгнаны из Рая, продолжает нашептать нам в уши. Ложь и неправда занимали человеческую цивилизацию с незапамятных времен, но сегодня, в эпоха цифровых технологий, оболгать человека, выдумать фальшивку, не стоит ничего. Концепция доверия, аутентичности, искренности и правды исчезал. Фейковые новости, сфабрикованные изображения, дезинформация — все это стало обыденностью. Эпоха пост-правды завоевала и цифровую, и аналоговую реальности, истину никто не ищет, а если и найдут, то зачем???

Участники Недели дизайна 2023 в Иерусалиме исследуют роль дизайнеров и важность иллюзий через работы, которые скрывают и обманывают, создают параллельные реальности, наряду с работами, посвященными открытиям и разоблачениям, показу правды и реальности, несмотря на обилие лжи и неправды..

В Неделе дизайна 2023 участвуют творческие группы: из Барселоны – MEATS ELISAVA, преображающая двор бывшего лепрозория с помощью световых и туманных проекций; из Стамбула, преобразующая чердак здания с помощью анимации и звука. Дизайнер по текстилю Тамар Никс заполняет пространство облаками из текстиля; Ma Architecture Studio предлагает посетить синтетический сад урбанистической «природы». Модный бренд HOLYLAND CIVILIANS примет участие в перформансе вокруг футболок,; а Photo Bardak, созданный фотографом Эллой Барак и иллюстратором Надавом Яхалом, предложит посетителям сделать фото на память о приближающемся конце света.

Как и каждый год, в рамках недели дизайна проходят выставки, устроенные при сотрудничество с различными культурными учреждениями. Так, дизайнер Шахар Кедем сотрудничает с Музеем природы и курирует выставку, на которой стрелецкие израильские художники показывают, что думают, а думают они о чучелах, то есть о таксидермии. Есть выставка, посвященную мобильному дизайну, которая показывает, как предметы потребления используются в качестве механизмов для распространения социальных сообщений. Группа графических дизайнеров из Москвы TYPOMANIA соберет дизайнеров со всего мира в рамках выставки плакатов, отвечающих на вопрос о правде и лжи

В этом году проект «Сваха» (Ха-Шадхан») будет посвящен городской мифологии Иерусалима под руководством новых свах-гидов. В проекте примут участие дизайнеры, экскурсоводы и рассказчики иерусалимских историй, которые не только расскажут о культовых здания Иерусалима, но создадут сувениры о местах, людях и историях, стоящих за ними.

И еще!! Помните и змее? Так вот – с ним будут бороться на аллее шатров пророков и предсказателей, рассказывая желающим о прошлом и предугадывая будущее, как и на других выставках в Бейт-Хансен, посвященных манипуляциям, волшебству, дизайну, пропаганде, человеко-машине и многому другому.

С 25 по 29 июня в Бейт-Хансен ежедневно в 15:00 проводятся экскурсии за скромную плату в 40 шекелей. Информация – вот здесь – https://2023.jdw.co.il/info

«Бейт-Хансен» – Иерусалим, улица Гедальяху Алон, 14.

Часы работы:

Четверг, 22 июня – с 19:30 до 23:00

Пятница, 23 июня – с 10:00 до 16:00

Суббота, 24 июня – с с 10:00 до 22:00

С воскресенья, 25 июня по четверг, 29 июня – с 16:00 до 22:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

www.jdw.co.il | @jlmdesignweek | #JDW23 https://www.facebook.com/jdw.co.il

Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс-службой Недели дизайна.