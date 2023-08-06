Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/events/296987126190086/

В Иерусалимском «Бейт Хансен» 4 августа открылась выставка художницы Эйнат Царфати «Круиз в никуда». Вообще-то эта выставка для детей из серии «летних» выставок. Но, по-моему, эта выставка для тех взрослых, кто любит хорошие книги. Так что дети в числителе, взрослые в знаменателе. В результате, дробь – выставка для всей семьи. Если у вас дома есть дети и если вы им читаете детские книги на иврите – значит, у вас есть дома книги с иллюстрациями Эйнат Царфати. Одна из них – «Соседи» – переведена на русский язык и еще на 20 языков и удостоена множества призов, в том числе премии Рамат-Гана за детскую литературу, а «Замок из песка» (премия имени Бен- Ицхака от Музея Израиля за лучшую детскую книгу) – переведен, к примеру , и на болгарский, так что тоже вполне можно разобраться, если читать неторопливо. Это сноска для тех, кто не знает иврита. К тому же, главное в книгах Эйнат Царфати – иллюстрации; слов там немного – по 4-5 на странице. Но, это все равно вау какие книги! Книги, где много юмора, драматизма и миллион деталей. А еще Эйнат Царфати вела блог «Вещи, которые меня раздражают» -где деталей было меньше, но а вот юмора и умения подмечать суть ситуаций – через край.

Устроители выставки «Круиз в никуда» объясняют ее название так: «Разглядывать иллюстрации Эйнат Царфати – сродни выходу в море, в безграничное пространство. Издалека ее рисунки кажутся бесконечными цветными палитрами, усеянными намеками – отгадками к секретам. Но чем больше вы в них погружаетесь, тем больше вы открываете для себя скрытые миры, деталь за деталью. Видите события, встречи, персонажи, воспоминания – всё, что осталось на берегу. Потому что для того, чтобы полностью оценить все эти частности, нужно оправиться в вояж-круиз, спрыгнуть с безопасного берега в просторы неизведанного. И там, в море, встретить саму Царфати – ведь ее творческий процесс напоминает опыт чтения произведения: она тоже теряется в своих иллюстрациях, посвящая себя деталям и подсознательным мирам, которые она создает, в то время как одной рукой хватается за конец нити, тянущей ее обратно к берегу».

Иллюстрации Эйнат Царфати – это приглашение нырнуть в ее творчество вместе с ней и именно там увидеть ее мир. В таком путешествии важен не пункт назначения, а движение. Ее книги – это книжки-путешествия и книжки-поиски. Дети могут часами разглядывать ее иллюстрации ( а родители подсматривать за детьми, присматривая за ними, и посматривать на развороты).

На выставке в «Бейт Хансен» показано множество работ Эйнат Царфати за последнее десятилетие, 45 метров иллюстраций, сплетенных в новую историю. В этом континууме экспериментального пространства дети и родители могут блуждать часами, открывая все новые и новые детали.

Эйнат Царфати – выпускница кафедры визуальных коммуникаций академии «Бецалель» и в настоящее время преподаватель на этой же кафедре. Царфати — израильская иллюстратор и писательница, которая иллюстрирует не только детские книги, но и периодику, и занимается коммерческой иллюстрацией.

Часы работы выставки «Круиз в никуда»: воскресенье – закрыто | понедельник – четверг 10:00-18:00 | пятница 10:00-16:00 | суббота 10:00-16:00

Вход свободный.

Подробности – https://hansen.co.il/en/event/the-voyage-to-nowhere/

Сайт «Бейт Хансен» – https://hansen.co.il/

Инстаграм Эйнат Царфати – https://www.instagram.com/einattsarfati/

https://www.facebook.com/thingsthatannoyme

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/events/296987126190086/