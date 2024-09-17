Неделя дизайна в Иерусалиме – с 19 по 26 сентября

Источник иллюстрации – https://www.facebook.com/jdw.co.il

C 19 по 26 сентября 2024 года в Иерусалимском культурном центре «Бейт-Хансен» пройдет традиционная Неделя дизайна – уже 13-я, посвященная в этом году теме «Ковчег» – библейской истории, описывающей ужасную катастрофу, возникшую из-за неподобающего поведения нас – людей. Впрочем, такое поведение прослеживается непрерывно на всем протяжении цивилизации, потому перейдем к более веселому нарративу – к творчеству, к творениям и к видениям на Неделе дизайна, в том числе и к архитектуре. Ведь ковчег построили по точному архитектурному плану, данному нам творцом с тем, чтобы человечество осознало ответственность в том, дабы собирать и сохранять, спасать, искуплять и вселять надежду. Ковчег – это место, где можно пережить потоп: сохранить суть жизни и те материалы, из которых будет построен новый мир.

История Ноева ковчега заключает в себе множество вопросов, которые всегда волновали человеческую культуру. Сейчас это актуально как никогда: ковчег – это стойкость перед лицом кризиса, временный дом, надежда среди бушующих морей. Ковчег – это синоним устойчивости в чрезвычайной ситуации, спасение в бурю и потому – чтобы спасти хотя бы воображение – в течение одной недели, с 19 по 26 сентября, внутренние пространства и лужайки Бейт-Хансен» будут заполнены десятками инсталляций, перформансов и шоу, выставок и проектов всех дизайнерских дисциплин. Многие экспонаты будут представлены впервые.

Кстати, груз ковчега – как и содержимое выставок – это ведь результат курирования, процесса выбора вещей, которые все вместе создают повествование. Решения, определяющие, что войдет в ковчег, отражают ценностные приоритеты – то есть выставки отражают определённые идеи нашего времени. Как-то: капсульные коллекции, отобранные дизайнерами для создания новых форм; новые захватывающие интерпретации вопросов, связанные с сохранением материальной культуры; академические исследовательские программы в области дизайна, представленные в виде временных пространств для путешествий и работы с текстилем, модой, архитектурой и визуальными коммуникациями; работы, исследующие пространство между надеждой и отчаянием, где посетители могут отправлять письма с посланиями мира родственникам или незнакомцам; сотрудничество между дизайнерами и звукорежиссерами, работающими в Иерусалиме, которые вместе создают камеры для саундтреков.

В этом году ряд мероприятий Недели дизайна выходят за пределы «Бейт-Хансен» при сотрудничестве с другими культурными учреждениями Иерусалима, между которыми будет ездить легендарный красный городской автобус и катать посетителей Недели по особому «дизайнерскому» маршруту, который заканчивается в Бейт-Хансен». Среди «сочувствующих» культурных учреждений: Национальная библиотека, Музей Израиля, Музей исламского искусства, «Мазкека», галерея «Dojo», арт-пространство «Ха-Миффаль», клуб «Желтая подводная лодка», Галерея «Миклат», Галерея «Бета», студия-галерея «Её студия», Академия искусств и дизайна «Бецалель», даже Метереологическая служба Израиля и далее по списку, который, как и вся программа недели дизайна, доступен вот на этом сайте https://2024.jdw.co.il/ или в фейсбуке на странице https://www.facebook.com/jdw.co.il

Вход на большую часть мероприятий Недели дизайна в Иерусалиме бесплатный.

Часы работы:

Четверг, 19.9.24, 19:30–24:00

Пятница, 20.9.24, 10:00–16:00

Суббота, 21.9.24, 10:00–23:00

Воскресенье-четверг, 22-26.9.24, 16:00-23:00

Полное содержание и дополнительная информация на сайте JDW.CO.IL