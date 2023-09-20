Inside & Outside. Галя Луцкая, Мария Потапенкова

Верхняя иллюстрация: Galya Lutzky_#7. From Summer NY Squares series, acrylic on mirror film, 50×50 cm, 2023

Куратор: Марина Федоровская. TaLis Gallery Jerusalem. 8–19 октября 2023

Выставка Inside & Outside – это сопоставление творчества двух принципиально разных визуально, но близких по духу художников. Разница визуального мышления авторов между тем не мешает им дружить годами и понимать эстетику друг друга.

Работы разных лет Гали Луцкой и Марии Потапенковой в новом пространстве Talis Gallery будут представлены в специальной экспозиции, позволяющей увидеть мир сквозь призму почти полярной художественной оптики авторов.

Интерес к паттерну объединяет творческий взгляд двух авторов, и если Гале Луцкой присуща страсть визуализировать внутреннее, молекулярное устройство материального мира, то живопись Марии Потапенковой, совмещая реализм и абстракцию, заряжает витальностью окружающего мира.

На выставке Inside & Outside помимо живописи и графики будут также представлены объекты и керамика, чтобы продемонстрировать как художники мыслят в объеме.

Галя Луцкая – математик по образованию, которая посвятила себя занятиям искусством более 30 лет назад. По мнению художницы в этом нет никакого противоречия, так как ее творчество стало следствием интереса к структурам, балансу логики и хаоса, а также личного понимания мирового искусства XX века.

Сегодня на ее счету множество выставок по всему миру, а запоминающийся стиль ее работ известен в Израиле и за рубежом. Галя Луцкая создает на бумаге, холстах и зеркальной пленке воображаемые фрагменты разнообразных структур – решетки, сети, клетки и прочее – с особым темпераментом и почти танцевальным ритмом. Она будто визуализирует мир изнутри, делая это с динамикой почти кинетического свойства – иллюзия движения этих структур и спиралей завораживает.

Мария Потапенкова, художник с академической школой и свободным широким мазком, с не меньшей увлеченностью воплощает на своих холстах ритмы окружающей реальности, погружается в собственную живописную «страду» под воздействием эмоций – и, в отличие от многих художников, позитивных, поэтому с 2022 года Мария все меньше создавала свои дышащие жизнью полотна. Сегодня художница на новом витке деятельности – теплота ближнего круга, природы и атмосферы Израиля сработали как антидепрессант и вновь есть возможность улавливать пространственные закономерности в хаосе рыночных развалов фруктов и морских волнах, писать гранаты, лимоны и розы.

Адрес галереи TaLis: Akhad ha’Am st. 3, Jerusalem

058-394-8973, talisgalleryj@gmail.com