Музыка

Иоганн Себастьян Бах заглянет в  Театрон Иерушалаим

В  конце декабря у публики есть выбор: либо скучно встречать Новый год с салатом оливье, либо отправиться на свидание с величайшим композитором всех времён. Иерусалимский театр (Театрон Иерушалаим) делает ставку на второй вариант и приглашает всех на 12-й Фортепианный фестиваль, который традиционно считается одним из лучших  музыкальных событий столицы.   С 29 по 31 декабря 2025 года театр превратится в настоящий храм музыки, где король барокко – Иоганн Себастьян Бах – получит  заслуженное уважение почтённой публики.

Концерты фестиваля – это поход в гости к самой музыке, где каждый вечер – новая история, каждая нота – открытие, а каждый исполнитель приносит что-то, чего вы больше нигде не найдёте. Ведь именно в этом изюминка (или может,  все-таки оливье?)  фестиваля: оригинальные постановки, созданные специально для события, неожиданные музыкальные коллаборации и та самая камерная  атмосфера, когда чувствуешь себя   частью происходящего.

На фестиваль прилетают международные звёзды. В этом году в программе заявлен пианист Бенджамин Гудман из Великобритании,   известный своими интерпретациями современной музыки и сотрудничеством с ведущими оркестрами мира. Сцена Иерусалимского театра обладает   магическим свойством провоцировать артистов на эксперименты: здесь рождаются дуэты и трио, о которых раньше никто не смел мечтать.

Фестиваль посвящён Баху целиком и полностью. В программе – его знаменитые клавирные и оркестровые работы, а также сочинения современных композиторов, вдохновлённых его гением. Звучит амбициозно? Ещё бы! Здесь выступят ведущие израильские ансамбли, первоклассные дирижёры и солисты с мировым именем.

Расписание: три дня, три измерения

Понедельник, 29 декабря
День откроется бесплатным концертом оркестра «Lu Yehi» с Бенджамином Гудманом в главном фойе. Вечером в зале Rebecca Crown Hall прозвучит программа «Добрый пастырь» в исполнении Израильской камераты под управлением дирижёра и пианиста Давида Грейльсаммера – одного из самых смелых и новаторских музыкантов современности, художественного руководителя Geneva Camerata. А для любителей джаза будет играть «Джазовый Бах» от ансамблей Иерусалимской академии музыки и танца. Завершит вечер Иерусалимский симфонический оркестр с программой «Бах в романтической перспективе».

Вторник, 30 декабря
Этот день посвящён «Хорошо темперированному клавиру»: студенты академии будут играть произведения Баха на клавишных инструментах в фойе (вход свободный). В Rebecca Crown Hall выступит Израильская Симфониетта Беэр-Шевы с программой «Реинкарнация мелодии», а в зале Генри Крауна Иерусалимский уличный оркестр сыграет Баха для двух и трёх фортепиано.

Среда, 31 декабря
Новогодний вечер начнётся с Баха на старинных инструментах: Иерусалимский барочный оркестр под руководством скрипача Ноама Лилиора Галя исполнит произведения на аутентичных инструментах эпохи. Затем Израильский камерный оркестр представит «Концерто гроссо», а завершит фестиваль Иерусалимский симфонический оркестр программой «От Баха до Шёнберга».

Художественный руководитель фестиваля, профессор Михаэль Вольпе, прочитает вводные лекции перед каждым вечером – для тех, кто любит понимать, что слушает. В галерее Шопена будет дейстовать специальная выставка «Наследие Баха сквозь века», куратором которой выступил доктор Йорг Хансен, директор музея Бахгаус в немецком Айзенахе. Экскурсии по выставке проводятся каждый вечер в 20:00, вход свободный.

Билеты уже в продаже, и есть промокод на скидку: דיגיטל.   В конце концов, встречать Новый год под Баха – это куда интереснее, чем под бой курантов.

Подробности и билеты:
www.jerusalem-theatre.co.il/eng/Events/eventGrp%7Cfwsa%7Cfestivals/Festivals
PianoaFestival-2025HEB https://www.jerusalem-theatre.co.il/magazine/12thPianoFestivalHeb/

