Израильский Камерный Оркестр. «Юпитер» и загадочный концерт Шумана. 17-18 января в Тель-Авиве

17 и 18 января в Тель-Авивском музее искусств пройдут концерты «Вечер поздних произведений» абонемента «Классика» нынешнего сезона Израильского Камерного Оркестра.

Молодой голландский скрипач-виртуоз Ник Баар, уже завоевавший мировую известность, часто играет скрипичные произведения Шумана, а также записывает скрипичные сонаты. В концерте он исполнит скрипичный концерт, созданный Шуманом в конце жизни – «недостающее звено между Бетховеном и Брамсом» по мнению Йегуди Менухина. Ноты концерта были найдены только в 1937 году, тогда же он был и впервые исполнен, но и по сей день его исполнения – редки.

Также в программе – «Юпитер», последняя и величайшая симфония Моцарта, и мировая премьера написанной всего два месяца назад «Рапсодии на темы Дворжака» Михаэля Вольпе, сочетающего в своей музыке чувства печали и гнева с посланием надежды.

Дирижер – Кристоф Поппен (Германия) | Солисты: Ник Баар (Нидерланды) – скрипка | Михаэль Вольпе (Израиль) – фортепиано

Тель-Авивский музей искусств, 17-18 01.2024, среда – четверг, 20:00.

В программе:

Михаэль Вольпе. Рапсодия на темы Дворжака (мировая премьера).

Роберт Шуман. Скрипичный концерт ре-минор

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 41 до-мажор «Юпитер» (K. 551)

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2049 или по телефону 03-5188845

Этим концертом Израильского Камерного Оркестра будет дирижировать маэстро из Германии Кристоф Поппен, сказавший так: «Музыка сближает и объединяет людей по всему миру, преодолевая все языковые барьеры. Наряду с красотой музыки, именно этот аспект нашей фантастической профессии всегда особенно очаровывал меня. Я верю в силу музыки, которая поможет человечеству стать постоянно развивающимся сообществом».

Кристоф Поппен – дирижер и скрипач, родившийся в Мюнстере в Германии, зарекомендовал себя как оригинальный дирижер, не боящийся сочетать традиционный репертуар и дирижирование операми с исполнением малоизвестных сочинений. С самого начала своей дирижерской карьеры Кристоф Поппен завоевал международную репутацию благодаря инновационным программам и приверженности современной музыке. В сотрудничестве с фирмой ECM он записал современную музыку таких композиторов, как Карл Амадей Хартманн, Тигран Мансурян, Антон Веберн, София Губайдулина. Поппен – главный дирижер Кельнского Камерного Оркестра и приглашенный дирижер многих оркестров в мире, среди которых Нидерландский филармонический оркестр, Гаагский и Сеульские филармонические оркестры, Симфонические оркестры Берлина, Саарбрюкена, Бамберга, Вены, Детройта и Сингапура, Зальцбургский камерный оркестр, Государственный оркестр Дрездена и оркестром Савойи во Франции.

В 2020 году Поппен был назначен художественным руководителем «Фестиваля классической революции» в Сеуле в Южной Кореи, став в тоже время главным приглашенным дирижером Гонконгской Симфониетты и Израильского Камерного Оркестра. Кристоф Поппен также преподавает скрипку и камерную музыку в Академии музыки и театра в Мюнхене и в Высшей музыкальной школе королевы Софии в Мадриде.

Сайт Кристофа Поппена http://www.christophpoppen.com/.

У голландского скрипача Ника Баара ( https://www.niekbaar.com/) особая связь с музыкой Роберта Шумана, который очаровывает его и как личность и композитор. Три скрипичные сонаты Шумана и его редко исполняемый скрипичный концерт входят в основной репертуар Бара. Альбом скрипичных сонат Шумана в исполнении Ника Баара вышел в 2023 году на лейбле Channel Classics/Outhere Music и получил прекрасную критику.

32-летний сегодня Ник Баар дебютировал как солист в Роттердамской филармонии, когда ему было всего 16 лет. С тех пор он много выступает с известными оркестрами, в том числе с Оркестром радио Саарбрюккена, в Концертгебау, Оркестром радио Гааги и Резидентским оркестром Гааги, на крупных площадках, в том числе в Лейпциге, в Амстердаме, Берлине, Шанхае, Мюнхене и т.д. В 2021-м году он гастролировал по Европе с Камерным оркестром Концертгебау. Баар также много исполняет камерную музыку и является частым гостем на многих фестивалях в Нидерландах, в Португалии и в Германии. Ник Баар выиграл множество конкурсов, в том числе первую премию на конкурсе Королевы Кристины (2010), Международного конкурса «Соло Баха» (Лондон, 2012) и конкурса Оскара Бека (Нидерланды, 2018). Он также получил премию на Кронбергском фестивале в Германии и премию Керсьеса (2015). Окончил с отличием Королевскую консерваторию в Гааге; продолжил обучение в Музыкальном колледже Ганса Эйслера в Берлине; с 2016 года учился в Мюнхене. В настоящее время живет в Берлине. Играет на скрипке «X Warnbaum» мастера Карло Бергонци в Кремоне в 1729 году, предоставленной Фондом Тьярдуса Грейдануса в Амстердаме.

Ник Баар будет исполнять единственный скрипичный концерт одного из величайших композиторов своего времени Роберта Шумана. История этого концерта воистину загадочна и удивительна, полна мистики.

Роберт Шуман (1810-1856) написал только один концерт для скрипки (а также один концерт для фортепиано, один для виолончели и менее известный концерт для четырех валторн). Скрипичный концерт был написан в Дюссельдорфе осенью 1853 года всего за 13 дней для скрипача Йозефа Иоахима.

В то время, когда Шуман работал над этим концертом, он вёл дневник, и 3-го октября 1853 года сделал там такую запись: «Партитура концерта закончена». В тот же день он написал Йозефу Иоахиму письмо, попросив оценить скрипичную партию концерта. 13 октября Шуман отправил Иоахиму своё произведение и выразил надежду на то, что оно в скором времени может быть исполнено публично.

Исполнение концерта неоднократно откладывалось из-за загруженности Шумана как дирижера, а Иоахим никогда не исполнял его публично. Он действительно сыграл ее для Шумана во время визита композитора в Ганновер в 1854-м году с придворным оркестром Ганновера, где Иоахим был главным скрипачом, но после госпитализации Шумана в психиатрическую больницу в феврале 1854 года и его смерти в июле 1856 года Иоахим посчитал пьесу слишком мрачной и недостаточно хорошей. Клара Шуман и Брамс разделяли это мнение и не включили концерт в публикацию всех произведений Шумана.

Однако в дополнительном томе к изданию сочинений Шумана Брамс опубликовал тему под названием «Последняя музыкальная идея Шумана», вариации на которую Шуман начал сочинять в начале 1854 года и утверждал, что она была продиктована ему духами Шуберта и Мендельсона (так говорил Шуман жене: «Призраки Шуберта и Мендельсона разговаривают со мной, когда я пытаюсь уснуть. Они приносят мне вдохновение для создания замечательного скрипичного концерта»). Сам Брамс сочинил на эту тему серию вариаций для фортепиано в четыре руки (соч. 23). На самом деле это мелодия медленной части скрипичного концерта.

Иоахим передал рукопись концерта в Прусскую государственную библиотеку в Берлине и в своем завещании оговорил, что ее нельзя исполнять или публиковать до истечения 100 лет после смерти композитора. Однако в марте 1933 года во время сеанса в Лондоне с участием двух племянниц Иоахима, венгерских сестер-скрипачек Гели Д’Арани и Адилы Печири, было получено сообщение от «Духа» с просьбой Д’Арани найти и исполнить неизвестное, неопубликованное произведение Роберта Шумана. После очередного сеанса д’Арани заявила, что дух Иоахима направил ее в Прусскую государственную библиотеку в Берлине.

Лишь в 1937 году издательство Schott из Майнца отправило копию партитуры скрипачу Иегуди Менухину с просьбой высказать свое мнение. Он сыграл пьесу в сопровождении на фортепиано своей сестры Хефцибы Менухин и сообщил американскому дирижеру французского происхождения Владимиру Гольшману, что в романтической литературе для скрипки это исторически недостающее звено между Бетховеном и Брамсом. Он планировал исполнить мировую премьеру в Сан-Франциско, но Д’Арани заявила о первом исполнении на основании полученных ею духовных посланий, что привело к открытию пьесы. При этом мировые авторские права на концерт принадлежали Германии, и нацистское правительство настояло на том, чтобы мировую премьеру исполнил немец. Скрипач-виртуоз Георг Кулленкампф готовил партитуру к исполнению вместе с композитором Паулем Хиндемитом, который также подготовил отрывок для скрипки и фортепиано (хотя его произведения в то время уже были запрещены к исполнению в Германии), и с музыковедом Георгом Шенеманном. Таким образом, именно Кулленкампф представил его премьеру в Берлинской филармонии 26 ноября 1937 года и вскоре после этого записал концерт. Менухин же исполнил американскую премьеру в сопровождении фортепиано в Карнеги-холле в Нью-Йорке 6 декабря 1937 года и с Симфоническим оркестром Сент-Луиса под управлением Гольшмана 23 декабря. Д’Арани отыграла первое выступление в Лондоне с Симфоническим оркестром BBC в Королевском зале. Готовясь к записи концерта в 1988 году, скрипач Томас Зетмейер вернулся к оригинальной партитуре Шумана и исправил многие ошибки, допущенные в опубликованной версии. Концерт постепенно вошел в репертуар скрипачей и сегодня признан одним из важнейших произведений Шумана.

«Юпитер» – большая симфония до мажор была закончена Моцартом 10 августа 1788 года. Три последние симфонии Моцарта – №№ 39, 40, 41 – написаны в течение шести недель летом 1788 года для концертов по подписке, что должно было стать для композитора столь необходимым ему источником дохода. К сожалению, эта серия концертов не состоялась. Возможно, Моцарт так никогда и не услышал эти три симфонии в живом звучании. Хотя существует версия, что презентация композиции состоялась вместе с симфоническими циклами №39 и №40 при открытии казино Филиппа Отто, бывшего поклонником классической музыки. Подтвердить этот факт невозможно, так как не сохранилось данных о концертной программе. Но есть еще одна неподтвержденная версия: незадолго до смерти Моцарт исполнял собственные композиции в нескольких концертах. В программе написано лишь слово «симфония», но музыковеды не знают, был ли то «Юпитер» или же композитор исполнил более раннее сочинение, хотя сходятся во мнении, что Моцарт задумывал три последних симфонии как единый цикл.

Есть сведения, что название «Юпитер» 41-й симфонии дал Иоганн Петер Саломон, известный английский скрипач и антрепренер – за невиданный прежде величественный масштаб, грандиозность замысла и эпическую стройность воплощения, хотя, с другой стороны, считают, что первоначально импресарио так назвал 90-ю симфонию Гайдна. Кстати, в римской мифологии всемогущий бог неба, царь богов Юпитер следил за соблюдением клятв и даровал полководцам победу в бою.

Чайковский, очень любивший все творчество Моцарта, называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки». Иоганнес Брамс говорил, что три последние симфонии Моцарта – это колоссальный вклад в развитие классической музыки. Стоит также добавить, что 41-я симфония Моцарта – это симфония «Tutti», то есть исполняемая полным составом оркестра.

Первая же запись 41-й симфонии состоялась в 1913 году, еще на заре звукозаписи.

Михаэль Вольпе – композитор, музыкант и педагог, лауреат премии «Акум» 2009 года и премии имени Розенблюма в области исполнительских искусств Тель-Авивского муниципалитета (2010 г.), дважды лауреат премии премьер-министра для композиторов (1997, 2013) и премии имени министра культуры Ицхака Навона за вклад в развитие еврейской и израильской культуры (2018). Михаэль Вольпе был художественным руководителем Фестиваля Израильской музыки, главным дирижером и художественным руководителем Андалузского оркестра Ашдода и с 1998 года возглавляет основанный им в кибуце Сде-Бокер фестиваль «Звуки пустыни», посвященный израильской музыке. Михаль Вольпе также один из основателей и художественный руководитель фестиваля «Фортепиано» в «Театрон Иерушалаим».

Михаэль Вольпе – член кибуца Сде-Бокер и одновременно – профессор Академии музыки и танца в Иерусалиме и также преподает в ряде учебных

На концертах 17 и 18 января пройдет мировая премьера пьесы Вольпе «Рапсодия на темы Дворжака», которая фактически является продолжением более короткого произведения, написанного для фортепиано и андалузского оркестра. В основу произведения легло несколько народных мелодий: две из них встречаются в творчестве чешского композитора Антонина Дворжака, а одна взята из стихотворения «Игдал Элохим Хай» в стиле ливийского иудаизма. «В этом произведении, – говорит Михаль Вольпе, – я стремился выразить свою огромную любовь к народной музыке и мою глубокую связь с музыкой Богемии и Моравии, где родились такие великие композиторы, как Сметана, Дворжак и Густав Малер. Мелодия нашего государственного гимна «Ха-Тиква» тоже родом из этих мест. Андалузские мелодии и темы фортепианного концерта Дворжака сочетаются с моей собственной мелодией, отражающей чувство печали и гнева. Эта мелодия родилась в последние несколько недель, после катастрофы черной субботы 7 октября».

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Израильский Камерный Оркестр

Дирижер – Кристоф Поппен (Германия) | Солисты: Ник Баар (Нидерланды) – скрипка | Михаэль Вольпе (Израиль) – фортепиано

Тель-Авивский музей искусств, 17-18 01.2024, среда – четверг, 20:00.

В программе:

Михаэль Вольпе. Рапсодия на темы Дворжака (мировая премьера).

Роберт Шуман. Скрипичный концерт ре-минор

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 41 до-мажор «Юпитер» (K. 551)

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2049 или по телефону 03-5188845

Photo: © Takao Komaru,© Martijn Gijsbertsen, © Shlomit Wolf