«Искусство + феминизм + Wikipedia»

В южно-тель-авивской галерее ArtPort ( на самом деле это не галерея, а центр современного искусства с резиденс, лекциями, встречами и другими поддерживающими художников мероприятиями) традиционно 8 марта, иногда до или после 8 марта, проходит день распространения знаний Википедии на иврите о женщинах-художницах. 8 марта. В этом году уже в 6-й раз, как раз именно 8 марта, в пятницу, с 10:00 до 14:00, Art-Port продолжает традицию и присоединяется к художественным организациям по всему миру и проводит день написания/редактирования статей в «Википедии» о женщинах-художницах – как израильских, так и из других стран.

Это мероприятие организуется при сотрудничестве с Ассоциацией Wikimedia Израиль и ее добровольцами.

«Википедия» (Wikipedia) — самая крупная виртуальная энциклопедия за всю историю человечества, созданная пользователями проекта. Со временем, из ресурса с ограниченными возможностями для узкого круга пользователей, Wikipedia превратилась в крупнейший в мире информационный портал, уверенно входящий в десятку самых посещаемых сайтов мира. Wikipedia была основана в 2001 году и быстро стала одним из центральных источником знаний обо всем, что происходит в нашем мире. Но из всех записей о личностях на иврите и английском языке менее 20% посвящены женщинам. Мероприятия «Искусство + феминизм», которое ежегодно проводится в преддверии Международного женского дня, направлена ​​именно на то, чтобы изменить это явление и вместе писать историю так, как мы хотим ее видеть. На мой взгляд, явление переписывание истории неоднозначно и, прежде всего, должно опираться на факты, а на принципы феминизма, но в данном случае правы и ваши и наши, и и те и другие, а научиться редактировать статьи Википедии – дело не лишнее.

По словам Сью Гарднер (исполнительный директор Глобального фонда Wikimedia с 2007 по 2014 год), гендерный разрыв в Wikipedia не является феминистской или моральной проблемой. Для нее это вопрос качества контента. Если цель Wikipedia — представить всей совокупности человеческих знаний, это можно сделать только в том случае, если каждый будет участвовать в его создании, только если ценности в нем представляют то, что действительно происходит в мире

Причин отсутствия ценностей в отношении женщин много. Частично это связано с историческим исключением женщин из руководящих должностей и влияния, а также с отсутствием признания и документации женщин на протяжении всей истории. Но Википедия также является отражением проблем, которые важны для ее редакционной публики. Чтобы предотвратить продолжение гендерной предвзятости в Wikipedia, важно, чтобы больше женщин участвовали в написании и редактировании.

Марафон написания эссе о женщинах-художницах проводится по всему миру в течение недели, приуроченной к Женскому дню, и проводится в таких учреждениях, как МоМА в Нью-Йорке, Бруклинский музей и Университет Беркли в Сан-Франциско и т.д.

Во время подобных марафонов, уже проходивших в ArtPort, были добавлены десятки новых статей о женщинах-художницах, в том числе о Яэль Франк, Фатьме Шаанан, Лихи Турджеман, Хинде Вайс, «Общественном движении», Нааме Арад, Тамар Харпаз, Мерав Кемел и Халил Лабан, Этти Аберджиль, Ире Эдуардовне и др. Кроме того, на иврит были переведены статьи о таких художницах, как Пипилотти Рист, Симона Ли, Ребекка Хорн, Оттобонг Нканга, Элен де Кунинг и многих других.

В программе марафона 8 марта: знакомство с Википедией и изучение основных правил, написание новых статей, перевод существующих статей на иврит. Если придете – то не забудьте захватить свой ноутбук, открыть аккаунт пользователя Википедии, подумать, о какой художнице вы хотите написать или перевести статью, заранее поискать материалы.

«Марафон по редактированию Википедии: художницы», приуроченный к Международному женскому дню. Центр ArtPort в связи с этой датой предлагает расширить познания еврейской Википедии о женщинах-художницах.

Пятница, 8.3.24 | 10:00 – 14:00 | ArtPort, вход с улицы ха-Манор, 10, 1 этаж, Тель-Авив.

Зарегистрируйтесь через сайт ArtPort, чтобы гарантировать место, и вам будут высланы подробности и обновления: https://www.artport.art/event/edit-a-thon2024

В этом году ArtPort отмечает уже 11 лет своей деятельности. Этот арт-центр, основанный семейным фондом имени Тэда Арисона, работает на некоммерческой основе для продвижения и развития современного искусства в Израиле. В рамках резиденc шесть израильских художников участвуют в ежегодной программе, в рамках которой они получают студию, стипендию, а также поддержку в создании проекта. Наряду с ними, в резиденс работают зарубежные художники и кураторы, которые приезжают на более короткие сроки. На данный момент в программе приняли участие около 55 израильских художников и около 66 зарубежных художников.

Сайт ArtPort – https://www.artport.art/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/artportlv