Наталия Зурабова. «Арад»

16 февраля 2023 года в галерее тель-авивского арт-центра «ArtPort» откроется персональная выставка Наталии Зурабовой «Арад». Куратор – Вардит Гросс.

Выставка «Арад» Наталии Зурабовой – декор без игры; атмосфера без слов, ремарки экзистенциального театра. Но даже при отсутствии слов пьеса уже написана. Она где-то в наших умах, пробуждает дремлющие воспоминания.

Вот что пишет сама Наталия Зурабова о своей новой выставке:

«Арад для меня – город израильской мечты, какой я ее представляю, будучи человеком, который родился и вырос не в Израиле. Когда я приехала в Израиль и жила в Беэр-Шеве, мне сказали, что в Араде есть «Квартал художников», где можно арендовать студию. Мы ехали в Арад и по дороге я представляла себе фантастический город, расположенный в «нигде», холм в пустыне, а под ними Мертвое море. «Квартал художников» в моей фантазии был похож на парижские бульвары.

Мы обнаружили «Квартал художников» на городской окраине, почти в пустыне: заброшенные ремесленные ангары, в одном из них дверь была открыта. Мы вошли и увидели немолодого человека, репатрианта из Советского Союза, создавшего в одном из ангаров студию живописи. У него было много картин маслом – пейзажи и цветы. Я посмотрела на металлическую дверь, на здание без окон и без фундамента, темное и сырое, совсем не подходившие для мастерской художника – по крайней мере так, как я себе это представляла. В то время у меня еще не было водительских прав и я подумала, что поездка из Беэр-Шевы в Арад займет у меня несколько часов и отказалась от аренды студии в Араде.

Фантазии ушли, но у меня все еще есть несбывшаяся мечта…»

А вот что пишет куратор выставки Вардит Гросс:

«Арад» – новая выставка Натальи Зурабовой – это большие картины, своего рода декорации без спектакля, рядом с макетами, миниатюрными моделей несуществующей сцены, что и неудивительно: до приезда в Израиль Наталья изучала сценографию в Москве и Берлине. Эта выставка похожа на пьесу: заброшенная гостиница в Араде, рынок, незнакомцы, дорожные работы.

Арад для художницы – идеальное место для несбывшейся мечты и для ее разрушения. Лишь некоторые из картин выставки «Арад» были на самом деле написаны в этом городе, но идея Арада как пустынной утопии вдохновляет всю выставку. Арад был основан в пустыне с надеждой на создание другого общества – города, который принесет с собой престижный новаторский дух и привлекал людей. Арад как модель Израиля нашей мечты.

Чуть менее двадцати лет назад Наталия Зурабова переехала из Москвы в Беэр-Шеву – в пустыню, основной цвет которой – желтый. Зурабова больше десяти лет живет в Яффо, но пустыня возвращается в ее картины и мечты. Желтый цвет пустыни вписан в ее живопись.

На выставке представлены маленькие модели – как попытка нарушить перспективу картин, сломать живописные рамки, сделать картину выпуклой, панорамной, придать ей глубину реальности и расширить ее за пределы традиционного прямоугольника.

Миниатюрные макеты на выставке в ArtPort изображают различные сцены – как декорации на театральной сцены. Уменьшенные модели позволяют выбирать иной угол обзора, раскрывая мир, стоящий за изображением, расширяя сцену, дозволяя ближе познакомиться с пьесой. Эти макеты привносят много подробностей – и о тех местах, что нарисованы на картинах, и о нас самих – об истории, которую мы решили рассказать, о нашем угле зрения, о постоянном движении, которое мы наблюдаем в мир. Может быть, таким образом мы сможем найти утопию, к которой так стремимся».

Выставка «Арад» откроется в четверг, 16.2.23, в 20:00

Галерея “ArtPort” – ул. Амаль, 8, Тель-Авив

В пятницу , 17.2.23 в 12:00 – экскурсия по выставке с участием художницы.

Закрытие выставки: 15.04.2023 г.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/545165457391090

Сайт Наталии Зурабовой – https://www.nataliazourabova.com/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/zourabova/

ArtPort – https://www.facebook.com/artportlv

https://www.artport.art/

Вот тут – https://www.israelculture.info/nataliya-zurabova-i-izmenyayushheesya-prostranstvo/ – интервью с Наталией Зурабовой по поводу выставки которая по поводу другой ее персональной выставки проходившей 2 года назад в соседней галерее «Инга».

А вот о самой галерее и центре ArtPort – там становится все интереснее и интереснее.

В закоулках и проходных дворах южного Тель-Авива, несмотря на переходящие из настоящего в вечность великие стройки-трансформеры, расползающиеся по городу подобно щупальцам неизведанного подводного морского чудища, ловящего фланирующих зевак в мутной воде, всё ещё можно найти уцелевшие заповедные уголки «Белого города». ArtPort – галерея, арт-резиденс и амута – как раз в таком уголке и расположена. Точнее на углу улиц ха-Манор и ха-Амаль– между фалафельной и шинной мастерской. Побелку стен этого трехэтажного здания обновляют каждый год: ArtPort – это детище семейного фонда Арисон, а в этой семье каждый заправляет своим направлениям. Art Port достался Джеймсу Арисону, который вкупе с кураторами придумал вот что: ежегодные residence (студии и стипендии) для 6 художников. ArtPort, основанный Семейным фондом Теда Арисона, уже одиннадцатый год работает с некоммерческими организациями для продвижения и развития современного искусства в Израиле. По состоянию на сегодня в программе приняли участие около 50 израильских и около 60 зарубежных художников.

Если кто уже побывал на выставке израильского искусства в Тель-Авивском музее, то не мог не заметить при входе в залы нового корпуса музея великолепную работу Марии Салех Махаммид. Она, кстати, на днях была удостоена премии Раппорта – значит нее будет персональная выставка в Тель-Авивском музее. А та работа ,что расположена при входе в залы израильского искусства, была сделана ею именно во время residence в ArtPort.

Также в ArtPort придумано: периодические выставки имеющих к ArtPort отношение художников в просторной галерее на первом этаже белостеннного здания; лекции, встречи и фестивали на всех остальных этажах круглый год. Всё, что происходит в ArtPort формируется вокруг вопроса «что такое будь художником», на которой до сих пор никто однозначно не ответил.

Есть также и программы обмена residence с Европой – Прага, Турин, Франкфурт и другие города. Здесь, на углу улицы Ха-Амаль, 8, проходят ярмарки книг по искусству, семинары для профессиональных художников о том, как правильно себя подать и продать; показы видеоарта и документального кино, кинофестивали фильмов об искусстве. И уже понятно, что это то место, куда любители выставок и современного искусства должны захаживать.

Artport Tel Aviv, основанный в 2011 году, является ведущим центром современного искусства и домом для программы residence в Израиле.

ArtPort был основан по инициативе Джейсона Арисона, председателя Фонда семьи Теда Арисона – https://www.arisonfoundation.com/ и работает при полной поддержке Фонда. ArtPort продолжает обширную деятельность семьи Арисон по инициированию и поддержке ведущих проектов в области культуры и искусства в Израиле и США.

В период с 2011 по 2017 год ArtPort работал в комплексе на улице Бен-Цви в Тель-Авиве. В тот комплекс входили восемь студий, галерея и открытая площадка, на которой наряду с многочисленными художественными мероприятиями устраивались вечеринки, обеды, кинопоказы и многое другое. Весь комплекс был снесен для будущей застройки, и в 2019 год ArtPort переехал на улицу Ха-Амаль на юге Тель-Авива.

Текст – Маша Хинич