Не могла пройти мимо: 10 марта в тель-авивской галерее ArtPort (той самой, где проходит выставка Натальи Зурабовой «Арад» – к просмотру суперобязательной – https://www.israelculture.info/nataliya-zurabova-arad/) будет организован «Марафон по редактированию Википедии: художницы», приуроченный к Международному женскому дню. ArtPort в связи с этой датой предлагает расширить познания еврейской Википедии о женщинах-художницах.

Пятница, 10.3.23 | 10:00 – 14:00 | ArtPort, вход с улицы ха-Манор, 10, 1 этаж, Тель-Авив.

Регистрация по ссылке – https://www.artport.art/event/wikipedia-2023/

Галерея ArtPort рада продолжить традицию и шестой раз подряд вместе с израильской ассоциацией Wikimedia и ее волонтерами проводит день написания статей о женщинах-художницах из Израиля и других стран мира.

Википедия была основана в 2001 году и быстро стала центральным источником знаний обо всем, что происходит в мире. Но из всех записей о личностях на иврите и английском менее 20% посвящены женщинам. Мероприятие Art+Feminism, которое проводится каждый год в Международный женский день, направлено ​​именно на то, чтобы изменить это явление.

По словам Сью Гарднер (исполнительный директор Глобального фонда Викимедиа с 2007 по 2014 год), гендерный разрыв в Википедии не является феминистской или моральной проблемой. Это проблема качества контента. Если цель Википедии — представить тотальность человеческого знания, то это может быть сделано только в том случае, если каждый участвует в его создании,

Причин недостаточного количества статей Википедии о женщинах – много. Частично это связано с позициями власти и влияния, историческим исключением женщин с руководящих и влиятельных должностей, а также с отсутствием документов на протяжении всей истории. Чтобы предотвратить продолжение гендерной предвзятости в Википедии, важно, чтобы как можно больше женщин участвовало в написании и редактировании ее статей.

Марафон написания эссе о женщинах-художницах проводится во всем мире в течение недели, предшествующей Международному Женскому дню – в таких учреждениях, как музей MOMA в Нью-Йорке, в Бруклинском музее и Университете Беркли в Сан-Франциско, наряду с «марафонами» в Нигерии, Токио и т.д.

Во время подобных марафонов, уже проходивших в ArtPort, были добавлены десятки новых статей о женщинах-художницах, в том числе о Яэль Франк, Фатьме Шаанан, Лихи Турджеман, Хинде Вайс, «Общественном движении», Нааме Арад, Тамар Харпаз, Мерав Кемел и Халил Лабан, Этти Аберджиль, Ире Эдуардовне и др. Кроме того, на иврит были переведены статьи о таких художницах, как Пипилотти Рист, Симона Ли, Ребекка Хорн, Оттобонг Нканга, Элен де Кунинг и многих других.

В программе марафона 10 марта: знакомство с Википедией и изучение основных правил, написание новых статей, перевод существующих статей на иврит.

Если придете – то не забудьте захватить свой ноутбук, открыть аккаунт пользователя Википедии, подумать, о какой художнице вы хотите написать или перевести статью, заранее поискать материалы

В этом году ArtPort отмечает десятилетие своей деятельности. Этот арт-центр, основанный семейным фондом имени Тэда Арисона, уже десять лет работает на некоммерческой основе для продвижения и развития современного искусства в Израиле. В рамках резиденc шесть израильских художников участвуют в ежегодной программе, в рамках которой они получают студию, стипендию, а также поддержку в создании проекта. Наряду с ними в резиденс работают зарубежные художники и кураторы, которые приезжают на более короткие сроки. На данный момент в программе приняли участие около 50 израильских художников и около 60 зарубежных художников.

Сайт ArtPort https://www.artport.art/

Страница в фейсбуке https://www.facebook.com/artportlv

Текст – Маша Хинич