Израильский балет представляет: «Лебединое озеро» для детей и подростков

Верхнее фото – © Ирина Ташлицки



Израильский балет представляет оригинальную постановку «Лебединое озеро» для детей и подростков на музыку Петра Ильича Чайковского.

Постановка: Юлия Левин, Клэр Бэйлис Нагар – по хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Балет сопровождается голосом рассказчика за сценой.

«Лебединое озеро» Чайковского – идеальное первое знакомство детей и подростков с миром классического искусства, язык красоты, с которого стоит начать разговор о культуре. В этом балете соединены столь знакомая музыка и хореография, являющаяся образцом классики уже полтора столетия. Этот балет – своеобразное предисловие к миру красоты, где каждая мелодия и каждый жест пробуждают воображение и учат видеть в танце не только технику, но и выражение чувств, любви и борьбы.

«Лебединое озеро» Чайковского – обожаемый и самый востребованный в мире публикой балет, который входит в репертуар всех театров мира и не сходит со сцены уже полтора века. В признанной классической постановке Мариуса Петипа он впервые был представлен в Мариинском театре в 1895 году, и с тех пор стал символом балетного искусства, вдохновляющим балетмейстеров и хореографов всего мира.

Музыка Чайковского к «Лебединому озеру», безусловно, гениальна. В балете звучит и городской романс 19 века, и «дышат» поэтичные романтические страницы. Но успех балета не только в красивой и эмоционально содержательной музыке, но и в том, что «Лебединое озеро» стало знакомым излюбленным произведением, несущим невероятную задушевность и искренность. Каждый человек может узнать себя, свои мысли, переживания и чувства. «Лебединое озеро» актуально по сей день благодаря любви. Любовь! Любовь принца и принцессы побеждает чары злого гения.

Сегодня трудно представить, что балет, которому была уготована столь счастливая судьба, в 1877 году был встречен публикой весьма прохладно. Чайковский, к тому времени уже автор многочисленных музыкальных произведений, в числе которых – четыре оперы, три симфонии, два квартета, пишет Римскому-Корсакову о том, что теперь хочет попробовать себя в жанре балета, несмотря на то, что балетная музыка считалась в то время в среде композиторов «низшим видом». Это не остановило композитора, который вносил дух новаторства во все, чего бы не касался, такова всегда природа гениальности. Однако первоначальная постановка балета была не слишком удачной, восхождение началось тогда, когда его хореографом в 1895 году стал Мариус Петипа, вместе с братом композитора, Модестом Чайковским, взявшийся за постановку «Лебединого озера» в Мариинском театре. Увы, сам Петр Ильич Чайковский её уже не увидел.

«Лебединое озеро» – это, в первую очередь, красивая история о любви. В основе лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с нее заклятье. Романтический юноша принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений… Сюжет прекрасной романтической легенды о любви девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида сегодня знает каждый школьник. В первоначальной версии либретто Одетта вместе со своим возлюбленным Зигфридом погибают в волнах разбушевавшегося озера, однако большинству зрителей известна постановка, у которой счастливый конец. Наверное, еще и поэтому этот балет одинаково любим как детьми, впервые пришедшими в театр, так и искушенными знатоками классики. Этот балет пережил сотни постановок, тысячи представлений. Несмотря на то, что классической считается версия Мариуса Петипа, каждая постановка этого балета хотя бы немного отличается, потому из всех существующих редакций балета едва ли найдутся две имеющие полностью одинаковые театральные партитуры. Так что, смело можно сказать, что Израильский балет представляет свою версию – специальную версию для детей и подростков, и, конечно, для всей семьи.

Представления состоятся в Ашдоде, Модиине, Иерусалиме, Иерусалиме, Маале-Адумим и в киббуце Гиват Бренер с 3 по 24 ноября 2025 года.

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии © Ирина и Генадий Ташлицки предоставлены пресс-службой Израильского балета

