Израильский Вокальный Ансамбль открывает сезон. Реквием Моцарта – концерты в Хайфе, Тель-Авиве, Раанане с 17 по 21 октября

Верхнее фото: Израильский Вокальный Ансамбль. Photo – © Цур Коцер

Израильский Вокальный Ансамбль открывает новый сезон 2023-2024 года Реквием Моцарта, который Вокальный Ансамбль исполнит вместе с Израильским Камерным Оркестром под руководством дирижера Роберто Фореса Весеса (Испания-Франция) и с великолепными израильскими певцами – Ган-Я Бен-Гур-Аксельрод, Ницан Алон, Рон Зильберштейн, Лев Эльгардт. Первые концерты сезона состоятся 17 октября в зале «Кригер» в Хайфе, затем в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств 18-19 октября и 21 октября – в центре сценических искусств в Раанане. Помимо Реквиема, в первом концерте сезона прозвучат также хорал Баха «Es ist nun au smit meinen Leben» и 96-я симфония Гайдна.

В этом сезоне Израильский Вокальный Ансамбль также продолжае свой успешный проект «онлайн-зала», благодаря которому поклонники ансамбля могут не только посещать концерты в залах, но и смотреть их с помощью трансляции, обеспечивающей высококачественную передачу видео и звука.

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Диапазон репертуара ансамбля необыкновенно широк – от средневековой до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Основатель и бессменный руководитель Израильского Вокального Ансамбля Юваль Бен Озер в качестве приглашенного дирижера сотрудничал со всеми известными оркестрами Израиля, а также с оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. Выступает в качестве музыкального руководителя и дирижера Национального хора кибуцев. Юваль Бен-Озер также является востребованным пропагандистом классической и вокальной музыки, много лет сотрудничает с радиостанцией «Коль Ха-Музыка», где редактирует и ведет по четвергам еженедельную персональную программу, а также читает лекции для различных организаций по вопросам лидерства и командной работы – в рамках уникальной программы, сочетающей музыку и менеджмент.

Приглашенные исполнители:

Дирижер концерта – Роберто Форес Весес (Испания, Франция) – один из самых востребованных сегодня, сотрудничает с лучшими оперными и симфоническими коллективами Италии, Франции, Швеции, Испании и много гастролирует по всему миру в качестве приглашенного дирижера. Музыкальная пресса называет его «удивительным дирижером, для которого оркестр является его музыкальным инструментом».

Сопрано Ган-Я Бен-Гур Аксельрод, известная во всем мире израильская певица, начинала свою музыкальную карьеру как виолончелистка, пианистка и кларнетистка. Во время военной службы в разведывательном корпусе она с отличием закончила бакалавриат в музыкальной школе Бухмана-Мехты. Продолжила образование в Нью-Йорке, затем переехала в Вену и сотрудничает с лучшими европейскими и израильскими оперными и симфоническими коллективами.

Меццо-сопрано Ницан Алон неоднократно выигрывала престижные стипендии для молодых талантливых музыкантов, выступала в качестве солистки со многими оркестрами, как в Израиле, так и за рубежом, среди них – Израильский Филармонический Оркестр, Симфонический Оркестр Ришон Ле-Циона, Иерусалимский Симфонический Оркестр, «Симфонетт Раанана», «Симфониетта» Беэр-Шевы и другие. Работала с такими дирижерами, как Даниэль Коэн, Стэнли Спербер, Авнер Бирон и многие другие. Ницан Алон также участвовала в различных оперных постановках в Израиле и за рубежом – исполнила, в частности, партию Корнелии в опере «Юлий Цезарь» Генделя и партию Колдуньи в опере «Дидона и Эней» Генри Перселла на сцене Израильской Оперы.

Тенор Рон Зильберштейн начал свою музыкальную карьеру как тромбонист и выступал с лучшими джазовыми музыкантами в Израиле и мире, а также с такими известными израильскими певцами, как Эфрат Гош, Мати Каспи, Марина Максимилиан, Дани Сандерсон, Шломи Шабат. Рон Зильберштейн – выпускник Академии Музыки и Танца в Иерусалиме и программы Оперной студии «Мейтар». Регулярно выступает с Израильской Оперой и с ведущими оркестрами Израиля, а также с Берлинским Симфоническим оркестром, оркестром Академии Бетховена, оркестром Висбаденской оперы. В его репертуаре – многочисленные оперные партии, оратории и песенные циклы.

Бас Лев Эльгардт – солист Мариинского театра, участник шоу «Голос», обладатель уникального голоса бас-профундо. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, Лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-При международного вокального конкурса «Золотая Ханукия» в Берлине. Репатриировался в Израиль полтора года назад.

И.К. Бах | «Es ist nun aus mit meinem Leben»

Иоганн Кристоф Бах, двоюродный брат Иоганна Себастьяна Баха, на протяжении поколений считался среди членов семьи потомственных музыкантов одним из лучших, композитором глубоким и выразительным. Он служил органистом в церкви, а также и клавесинистом при дворе тамошнего герцога.

Текст хорала «Es ist nun aus mit meinem Leben» включает семь строф, каждая из которых имеет одну и ту же мелодию, но разную гармонию. Все строфы заканчиваются трогательным воззванием – «Мир, спокойной ночи!», которое повторяется трижды.

Йозеф Гайдн (1732-1809) | Симфония № 96 си-бемоль мажор

Гайдн считается самым плодовитым композитором в истории: он написал 18 опер, 83 струнных квартета, 62 фортепианные сонаты, а также песни, камерную музыку для различных ансамблей и хоровые произведения, а также 104 симфонии. Гайдна называли «отцом симфонии», поскольку он был одним из первых, кто писал в этом жанре, и оказал огромное влияние на его развитие, апогеем которого стали симфонии Бетховена.

Симфония № 96 была написана композитором по специальному заказу для лондонского симфонического оркестра, она названа критиками «особенной и очаровательной».

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) | Реквием си минор, К. 626

Реквием – католическая месса по умершим, исполняемая в день погребения, а также на третий, седьмой, тридцатый день и годовщину. Как и всякая торжественная месса, церемония в церкви сопровождается музыкой для хора, солистов и оркестра.

История создания «Реквиема» Моцарта с самого начала была окружена глубокой тайной. Реквием Моцарта, написанный в 1791 году, в последние месяцы его жизни, является самым значительным подобным произведением, созданным в XVIII веке. Из всех религиозных произведений Моцарта, он до сих пор остается самым популярным. Реквием был заказан композитору графом Францем фон Вальзеггом, любителем музыки, в память об его рано умершей жене. Моцарт, заболевший во время работы над произведением, в депрессии чувствовал себя так, будто писал реквием самому себе, и ко дню своей смерти, 5 декабря 1791 года, композитор успел полностью завершить лишь вступительную часть произведения – Requiem aeterna, частично – Kyrie, а для части Lacrimosa успел написать всего восемь тактов.

Премьера Реквиема состоялась 14 декабря 1793 года в Вене, в церкви Цистерцианцев.

Реквием написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» – «Вечный упокой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского (ок. 1190—ок. 1260) «Dies irae» («День гнева»).

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Моцарт. Реквием.

Израильский Вокальный Ансамбль под управлением Юваля Бен-Озера.

Израильский Камерный Оркестр

Дирижер – Роберто Форес Весес

Солисты:

Ган-Я Бен-Гур Аксельрод – сопрано

Ницан Алон – альт

Рон Зильберштейн – тенор

Лев Эльгардт – бас

В программе:

И. С. Бах. «Es ist nun au smit meinen Leben»

Моцарт. Реквием.

Гайдн. 96-я Симфония

Даты концертов:

17.10.23, 20:00, зал «Кригер», Хайфа

18.10.23 20:00, Тель-Авивский художественный музей, зал «Реканати»

18.10.23, 20:00, онлайн-зал, прямой эфир

19.10.23, 20:00, Тель-Авивский художественный музей, зал «Реканати»

21.10.23, 20:30, Центр сценических искусств, Раанана

Стоимость билетов:

Раанана-Хайфа – 125-145 шекелей

Тель-Авив – 180-195 шек.

Заказ билетов по телефону 074-7012112 и на сайте https://ivocal.co.il/

или https://bit.ly/3PZcRTr

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Годовой абонемент Израильского Вокального Ансамбля – серия «Вокальные переживания» (музыка современная и классическая, афро-кубинская, а’капелла, французский хоровой репертуар) – 4 концерта 350-370 шекелей

Онлайн-зал 70 шек (годовой абонемент – 200 шек.)

Подробности о приобретении абонементов серии «Вокальные переживания» – https://www.facebook.com/events/211754054943111

Билеты по телефону – 074-7012112.

Ссылка на сайт – ivocal.co.il.

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля