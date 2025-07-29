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Дети выходного дня

Израильская Опера для детей в музее: «Что делают газели?»

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Фото: Йоси Цвекер

2, 12 и 13 августа Израильская Опера представит постановку для детей «Что делают газели» – но не на своей сцене, а в одном из залов Тель-Авивского музея искусств в рамках программ для всей семьи. Спектакли будут сопровождаться дополнительными интерактивными мероприятиями.

«Что делают газели?» – спектакль в духе детства и ностальгии. Его основа – старые «ностальгические» детские стихи, написанные Леей Гольдберг, Аин (Омером) Гиллелем, Мирьям Левин-Штеклис и другими. Музыку на эти стихи сочиняли Йони Рехтер, Нурит Хирш, Арье Леванон, Наоми Шемер, Цвика Пик и многие другие израильские композиторы.

Режиссер Ширит Ли Вайс и музыкант Эран Захави создали особое музыкальное представление, благодаря чему сцена становится площадкой для старых песен, и стихов, на которых выросли поколения израильтян. Персонажи этого оперного спектакля – литературные герои, заново возвращенные к жизни: Дани, который не может остановить слезы; Михаэль, обещавший прийти и так и не появившийся; зебра, отказывающаяся снять пижаму; мыло-плакса; радующийся господин Шоко; девочка, мечтающая о волшебной шляпе; гиацинт, научившийся расцветать вовремя; и газели, которые любят гулять ночами. Все они встречаются на одной сцене в небольшом оперном зале в представлении интересном и детям и взрослым, благодаря любимым всеми песням в исполнении солистов Израильской Оперы.

Дополнительная информация на сайте Израильской Оперы: https://www.israel-opera.co.il/show/ayalot_museum/ или по телефону 03-6927777.

Увлекательное и ностальгическое представление, вплетающее магию детства в оперное произведение для юной аудитории. Постановка оживляет персонажей, стоящих в центре песен. В конце каждого представления дети выучат одну из песен, прозвучавших в спектакле. После представления дети приглашаются поиграть в самостоятельную игру в бинго в галереях музея.

Продолжительность представления: 60 минут. Подходит для детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Фрагмент спектакля:

https://www.youtube.com/watch?v=kSmswh3qzhc&list=PLnlTnjQnFQK_YPoGVV3oeJN8aLQsj03hN&index=3

Режиссер: Ширит Ли Вайс
Музыкальное руководство: Эран Захави
Тексты: Карен Ховав
Солисты: Таль Бергман, Яэль Левита, Том Ходоров, Тамара Навот, Анат Черны
Пианист: Эран Захави

Текст: Маша Хинич
Фото: Йоси Цвекер
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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