Израильская Опера представляет новый сезон 2023-2024: эклектика, свобода, женственность и  6500 участников молодежного клуба Оперы   

Верхнее фото. “Русалка”, crédit Mirco Magliocca

Нынешний оперный сезон еще не закончился, а журналистам на фоне декораций “Трубадура” уже представили следующий – 2023\2024 года, как всегда интереснейший. Во главе списка сюрпризов – опера, посвященная Ханоху Левину, которая так и называется – «Ханох Левин. Опера». Ее создают совместно 5 израильских композиторов и режиссер Ширит Ли Вайс. Дан Эттингер будет дирижировать постановкой Стефано Пода – он всегда дирижирует его постановками в Израиле, и я уже предвкушаю двойной успех. Йехезкель Лазарев создает постановку «Орфея и Эвридика» Глюка – и как он говорил о свободе, о любви и об умении отпускать и вновь находить любимых! А ещё на пресс-конференции речь шла о свободе, о феминизме, о реконструкции оперы, о представлении оперы в современном мире, о том, что оперный жанр вновь вызывает интерес у молодых. О том, что такой звук и что такой голос, о том, поют ли молекулы и отмершие клетки; что значит влюбленность в свое творчество и о то, что творчество – это и есть настоящее путешествие в поисках любви, такое, такое, какое совершил Орфей в поисках своей Эвридики.

Шла речь и о том, как относятся современные феминистические движения к тому, что в операх всегда все умирают, и в особенности главный героини. Вы задумывались почему это так, что с этим можно сделать, и как женственность в оперных либретто используется в качестве политической силы.

Еще одна интереснейшая постановка будущего сезона – это «Лючия де Ламмермур» режиссёра Омер Бен-Сеадия, возвращающейся в оперу, в которой 20 с лишним лет назад она начала петь в юношеском хоре. Это она из историй работы Оперы с молодежью – историй о том, как растут «свои» певцы и «своя» аудитория. И историй о том, как было приятно увидеть на сцене израильских постановщиков композиторов, руководителей Оперы – всех вместе создающих новую израильскую оперу, которой под силу столь многое, даже создание музыкального story-telling, трагикомедии по текстам Ханоха Левина, исполненные отрывки из которой позволяют судить о том, что на это представление нужно будет обязательно, как на «Теодора», композитор которого Йонатан Кнаан – один из 5 композиторов, создающих эклектику этой новой оперы с полной свободой самовыражения.

Ждите нового сезона, обещаю сюрпризы. Подробности изложены ниже.

19 июня в Оперном Театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве состоялась презентация нового сезона 2023-2024. В пресс-конференции приняли участие генеральный директор Израильской Оперы Цах Гранит, художественный руководитель Оперы Михаэль Айзенштадт, режиссёр Йехезкель Лазаров, постановщица Ширит Ли-Вайс, композитор Рони Решеф, постановщица Омер Бен-Сеадия, композитор и дирижёр Давид Зеба, ведущие журналисты Израиля.

Израильская Опера представит в новом сезоне 2023-2024 восемь уникальных постановок. Программа нового сезона включает оперы великих композиторов-классиков, а также мировую премьеру оригинальной израильской оперы «Ханох Левин».

Сезон откроется оперой «Ханох Левин», посвященной жизни всемирно известного израильского драматурга. В ее создании приняли участие пять израильских композиторов: Йоси Бен Нун, Давид Зеба, Йонатан Кнаан, Йонатан Керет и Рони Решеф, а также режиссер Ширит Ли-Вайс.

«Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка – постановка израильского режиссера Йехезкеля Лазарова. Для Лазарова, уже известного своими театральными спектаклями и хореографией, это постановка станет дебютом в качестве оперного режиссера.

«Отелло» Джузеппе Верди в новой версии Эдриана Ноубла, одного из величайших постановщиков Шекспира в мире, легендарного руководителя Королевской шекспировской труппы. Дирижер спектакля – Дан Эттингер.

После долгого перерыва в Израильскую оперу возвращается Ашер Фиш с леденящим кровь шедевром Франсиса Пуленка – «Диалоги кармелиток», также премьерой на израильской оперной сцене. Всемирно известный дирижер как в оперном, так и в симфоническом мире, Ашер Фиш особенно известен своими блестящими интерпретациями основного немецкого и итальянского репертуара эпохи романтизма и постромантизма, в частности Вагнера, Брамса, Штрауса и Верди.

Знаменитый дирижер Даниэль Орен вновь приедет к нам в будущем сезоне, чтобы дирижировать великой «Богемой» Пуччини.

Стефано Пода – уникальный режиссер с мировым именем, одновременно выступающий также как автор костюмов, сценограф, хореограф и художник по свету. Гениальный маэстро филигранно балансирует на грани античности и современного искусства, придумывая свои изящные параллельные миры, наполненные глубоким смыслом, утонченной роскошью, блеском ар-деко и рафинированным символизмом. На этот раз маэстро обращается к «Русалке» Дворжака. Стефано Пода превращает оперную сцену в живописное озеро, где живет Русалка из оперы Дворжака.

Также в будущем сезоне будет представлены такие оперы, как «Риголетто» Джузеппе Верди и «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти.

Омер Бен-Сеадия начала свою карьеру в качестве ассистента режиссера в Израильской Опере. Сегодня она много и плодотворно работает в качестве режиссера в нескольких оперных театрах США. В этом сезоне Омер Бен-Сеадия возвращается на сцену, с которой начинала свою профессиональную карьеру, чтобы представить здесь свою версию оперы «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, по мотивам знаменитой постановки одного из лучших испанских оперных режиссеров Эмилио Сахи.

Наряду с международными солистами, приглашенными для спектаклей будущего сезона, главные роли исполнят и израильские оперные солисты, завоевавшие любовь публики в последние годы, в том числе Одед Райх и Анат Чарны, которые только что получили высокую оценку за свои роли в опере «Теодор». Хила Фахима исполнит главную партию в «Лючии ди Ламмермур» и партию Джильды в опере «Риголетто». Алла Василевицкая исполнит партию Мими в «Богеме», главную партию в «Русалке», партию матери Марии в «Диалогах кармелиток». Яэль Левита – Мюзетта в «Богеме» и Бланш в «Диалогах кармелиток». Шира Печорник – Констанция в «Диалогах кармелиток», и т.п.

Среди зарубежных приглашенных оперных солистов, которые впервые выступят в Израильской Опере в новом сезоне – канадский контра-тенор персидского происхождения Камерон Шахбази, который исполнит роль Орфея в опере «Орфей и Эвридика», тенор Карло Вентре выйдет на сцену в главной партии в «Отелло», сопрано Айгуль Хисматуллина представит образ Лючии в опере Доницетти «Лючия ди Ламмермур», баритон Далибор Дженис выйдет на сцену в роли Яго в «Отелло». В спектаклях также примут участие: тенора Алексей Долгов и Оресте Козимо, баритоны Йонуц Паску и Марио Касси и бас Саймон Лим.

В последние годы Израильская Опера с радостью фиксирует новую тенденцию, когда на ее постановки собирается все больше молодых слушателей. Молодежный клуб, основанный около 5 лет назад, сейчас насчитывает уже шесть с половиной тысяч участников. Дополнительно к этому тысячи учащихся со всей страны регулярно приезжают в Тель-Авив на оперные спектакли.

Эта тенденция связана с современными переменами, происходящими в оперном искусстве во всем мире, и, конечно, в молодой Израильской Опере. Новый взгляд на оперу рассматривает ее как синергию, синтез искусств, как целостное произведение, в котором музыка является движущей силой, но не менее важное место отводится театру, актерскому мастерству вокалистов и режиссуре. Все большее значение приобретают в постановке движение, декорации, костюмы, дизайн, освещение и множество других элементов.

Израильская Опера стала местом встречи и совместного творчества первоклассных артистов из всех областей сценических искусств, звезд первой величины со всего мира. Их привлекают уникальные возможности, которые Израильская Опера предоставляет в своих постановках. Также и в программе грядущего сезона участвуют режиссеры, дирижеры, певцы и дизайнеры со всего мира, и израильские исполнители, чья доля в оперных постановках в последние годы становится все более и более значительной.

Полная программа сезона 2023-2024:

«Ханох Левин» – опера на музыку Йоси Бен Нуна, Дуди Зебы, Йонатана Кнаана, Йонатана Керета и Рони Решеф в постановке Ширит Ли Вайс под управлением дирижера – Дуди Зебы. Пять израильских композиторов создали богатый и захватывающий мир на основе нескольких самых любимых произведений и песен Ханоха Левина. Новая оперная постановка с грустными и смешными персонажами величайшего драматурга Израиля. (Октябрь 2023 г.).

«Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти под управлением Даниэле Каллегари. Омер Бен-Сеадия представит новую версию знаменитой постановки Эмилио Сахи о Лючии, которая убивает своего нового мужа в день свадьбы и теряет рассудок от безутешности в сцене безумия – одной из величайших арий, сочиненных Доницетти. (Ноябрь 2023 г.).

«Богема» Джакомо Пуччини прозвучит под управлением Даниэля Орена. Любовь Мими и Рудольфа зародится в Париже в канун Рождества. Любимая опера Пуччини, в исполнении певцов с мировым именем, которые на постоянной основе выступают на самых престижных оперных сценах Европы. (Декабрь 2023 г. – январь 2024 г.)

«Отелло» Джузеппе Верди, под управлением Дана Эттингера. Драматическая опера Верди о мести, основанная на пьесе Шекспира, в которой главный герой – Отелло поддается своей неистовой ревности и несправедливо убивает свою жену. Руководить постановкой будет один из величайших режиссеров произведений Шекспира в мире Эдриан Ноубл. Великолепная постановка, созданная совместно с Венской оперой. (Февраль 2024 года).

«Русалка» Антонина Дворжака, под руководством Дана Эттингера. Сцена Израильской Оперы превратится в огромное озеро, дабы передать историю о русалке, которая влюбилась в человека и готова на все, чтобы обрести свою любовь. Захватывающая опера Дворжака в потрясающей постановке одного из именитых режиссеров нашего времени, Стефано Пода. Совместная постановка с Тулузским Оперным театром. (Март 2024 года).

«Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка, под управлением Микеле Гамбы, возвращается в Израильскую Оперу после завораживающего представления в предыдущем сезоне. Иехезкель Лазаров впервые сотрудничает с Израильской Оперой и ставит на сцене историю музыканта, скорбящего о смерти возлюбленной, и готового отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть ее себе. (Апрель 2024).

«Диалоги кармелиток» Франсиса Пуленка. Спустя 15 лет Ашер Фиш возвращается в Израильскую Оперу, чтобы исполнить одно из самых важных произведений 20 века. Оливье Пи, один из величайших режиссеров нашего времени, поставит леденящую душу постановку шедевра Пуленка, посвященного вере, жертвам и человеческой любви во времена Французской революции. (Май – июнь 2024 г.).

Сезон завершится оперой Джузеппе Верди «Риголетто» под управлением Паоло Кариньяни. Известный театральный режиссер Мигель дель Арко представит полную красоты и боли поэтическую постановку о придворном шуте, который стремится защитить свою дочь, но интриги распутного герцога приводят к трагическому концу. Совместная постановка с Мадридским оперным театром. (Июль 2024 г.)

Авторы текста на русском: Маша Хинич, София Нимельштейн

Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата, бульвар Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив

Дополнительные данные на сайте Израильской Оперы:

https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1354

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting